Le gouvernement camerounais prépare, pour la mi-décembre 2026, la mobilisation d’un emprunt durable de 550 millions d’euros, équivalent à 360,8 milliards de FCFA. L’opération, confirmée par un communiqué du ministère des Finances (Minfi) daté du 24 novembre 2026, s’appuie sur une garantie partielle de crédit délivrée par la Banque africaine de développement (BAD), dont le conseil d’administration a approuvé le dispositif. Ce rehaussement de crédit peut couvrir jusqu’à 466 millions d’euros, soit 305,7 milliards de FCFA ou 84,7 % du principal, un niveau rarement atteint pour un souverain d’Afrique centrale.

Un cadre de financement durable à géométrie large

L’opération s’inscrit dans le cadre de financement durable adopté par Yaoundé en mars 2025. Ce document de référence, qui définit les règles du jeu, autorise l’affectation du produit de l’emprunt à des dépenses relevant de sept catégories : énergies renouvelables, mobilité propre, santé, éducation, sécurité alimentaire, ainsi que l’accès au logement abordable et à l’eau potable. Le périmètre couvre aussi bien l’investissement que le fonctionnement, les subventions et certaines dépenses fiscales, pour peu qu’elles satisfassent à des critères environnementaux et sociaux prédéfinis.

La particularité du cadre tient à sa fenêtre temporelle. La règle autorise le refinancement de dépenses engagées jusqu’à deux exercices avant la mobilisation. Concrètement, un décaissement en décembre 2026 ouvre droit à la prise en charge rétroactive de postes budgétaires exécutés dès 2024, avec une fenêtre prospective jusqu’en 2028. Les dépenses déjà couvertes par des financements extérieurs affectés sont exclues du périmètre ; dans les opérations cofinancées, seule la quote-part budgétaire de l’État camerounais peut être éligible au titre de l’emprunt durable. Cette configuration pose la question de l’additionnalité climatique : qu’apporte réellement l’emprunt, en termes de projets nouveaux, s’il sert pour partie à rembourser des engagements antérieurs ?

Un prêt relais de 131 milliards de FCFA dans la balance

Le montage comporte une seconde inconnue. En juin 2026, le Minfi avait annoncé la souscription d’un prêt relais de 200 millions d’euros, soit 131,2 milliards de FCFA, pour une durée indicative de trois mois, auprès d’une banque partenaire dont l’identité n’a pas été rendue publique. Le ministère indiquait alors que « cette facilité transitoire sera remboursée dès la mobilisation du financement de long terme ». Si ce prêt relais a bien été décaissé et doit être soldé sur le produit de décembre, il absorberait 36,4 % des 360,8 milliards attendus. La trésorerie nette disponible pour de nouveaux engagements se réduirait alors à environ 229,6 milliards de FCFA, hors intérêts, commissions de garantie et frais de montage.

Les paramètres financiers restent d’ailleurs à préciser. La communication de juin 2026 évoquait une maturité de quinze ans avec un différé de remboursement de cinq ans, caractéristiques que le communiqué du 24 novembre n’a pas reconduites. Le taux d’intérêt, le coût de la garantie BAD, les modalités de couverture du risque de défaut et l’identité des investisseurs institutionnels appelés à souscrire ne sont pas publics à ce stade.

Une opération à l’épreuve d’un budget sous tension

Le contexte macroéconomique renforce la sensibilité politique du dossier. Selon le rapport de la Banque mondiale sur la situation économique camerounaise publié le 19 novembre 2026, le service de la dette devrait mobiliser 43,5 % des recettes publiques en 2026, contre une moyenne de 26,5 % sur la période 2023-2025. Cette trajectoire place le Cameroun dans une zone d’alerte comparable à celle qu’ont connue plusieurs pays d’Afrique subsaharienne ayant dû solliciter un rééchelonnement dans le cadre commun du G20. Pour mémoire, la Zambie et le Ghana ont tous deux franchi le seuil des 40 % de ratio service de la dette sur recettes avant d’engager une restructuration respectivement en 2020 et 2022.

À l’échelle du continent, le Cameroun rejoint un club encore restreint de souverains africains dotés d’un cadre de financement durable, aux côtés du Bénin, premier émetteur francophone d’une obligation sustainable en 2021 pour 500 millions d’euros, et de la Côte d’Ivoire. La valeur ajoutée de ces instruments tient à la décote de taux qu’ils peuvent offrir, le fameux greenium, et à la diversification de la base d’investisseurs. Elle dépend toutefois de la crédibilité du suivi d’exécution.

Sur ce point, Yaoundé s’est engagé à publier un rapport annuel détaillant la ventilation des fonds entre refinancement de dépenses antérieures, nouveaux engagements et solde non alloué, à partir d’un an après le décaissement. Une vérification indépendante annuelle, confiée à un auditeur public ou à un organisme externe, est également prévue. La qualité de ce reporting conditionnera la capacité du Cameroun à revenir sur ce segment de marché dans de bonnes conditions.

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