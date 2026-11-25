À la tête de la Banque africaine de développement (BAD) depuis son élection, Sidi Ould Tah installe une équipe dirigeante dont le centre de gravité se déplace nettement vers les métiers de marché et de la technologie. Le président mauritanien puise dans un éventail inhabituel pour une institution multilatérale : banques d’investissement américaines, géants numériques, institutions de Bretton Woods, banques centrales et fonds souverains. Ce choix de profils, encore en cours de finalisation, dessine une inflexion stratégique que les actionnaires du groupe suivent de près.

Un casting qui emprunte aux banques d’affaires et à la tech

Les viviers de recrutement cités autour du nouveau président dressent une cartographie éloquente. On y trouve d’un côté les enseignes emblématiques de Wall Street, Morgan Stanley et Goldman Sachs, de l’autre un acteur du numérique comme Google, et enfin le cercle des institutions publiques globales que sont le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. S’ajoutent les banques centrales et plusieurs fonds souverains, dont la logique d’allocation d’actifs diffère profondément de celle d’une banque de développement.

Ce mélange n’est pas neutre. Il combine une expertise des marchés de capitaux, une culture du deal, une maîtrise des outils numériques et une familiarité avec les équilibres macroéconomiques. Un tel assemblage traduit la volonté d’un pilotage plus proche des standards d’un investisseur institutionnel que de ceux d’une agence d’aide classique. Pour une banque notée AAA par les principales agences, cette coloration a un intérêt : préserver la signature financière du groupe tout en élargissant sa capacité à lever et à déployer des ressources sur le continent.

Le pari d’un pilotage plus proche des marchés de capitaux

Le contexte éclaire ce virage. Depuis son installation à Abidjan en 2003, la BAD est devenue le premier bailleur multilatéral opérant exclusivement en Afrique, avec un portefeuille actif qui a franchi la barre des 50 milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Son capital a été relevé de 125 % en 2019, portant les ressources mobilisables à près de 208 milliards de dollars, une enveloppe qui exige des compétences pointues en structuration, en gestion du risque et en ingénierie financière. La montée en charge du Fonds africain de développement, guichet concessionnel du groupe, reconstitué tous les trois ans, implique de son côté une diplomatie financière fine auprès des donateurs.

Le profil des recrutements envisagés répond à cette double contrainte. Faire travailler ensemble d’anciens banquiers d’affaires, des spécialistes du numérique et des cadres venus du FMI ou d’une banque centrale, c’est miser sur la capacité à monter des opérations complexes : garanties partielles, obligations en monnaies locales, financements mixtes mêlant concessionnel et commercial. C’est aussi anticiper la bascule du continent vers les infrastructures numériques, les data centers, les paiements instantanés et les plateformes publiques, chantiers où la BAD jusqu’ici n’a pas été l’acteur le plus visible.

Un signal stratégique scruté par les actionnaires africains

Reste que cette orientation n’ira pas sans débats. La BAD compte 54 pays membres régionaux et 27 non régionaux, dont les attentes divergent. Les capitales africaines, premières actionnaires, attendent un renforcement du financement souverain, des projets structurants dans l’énergie, les transports et l’agriculture, et un maintien de la part concessionnelle pour les économies les plus fragiles. Les actionnaires non régionaux, parmi lesquels le Japon, l’Allemagne, les États-Unis ou la France, sont davantage sensibles à la rigueur de gestion, à la mesure d’impact et à la mobilisation de capitaux privés.

Un précédent récent invite à la prudence. À la Banque mondiale, l’arrivée d’Ajay Banga en 2023, ancien président de Mastercard, avait suscité des interrogations similaires sur la greffe d’une culture d’entreprise privée dans une institution publique. L’exercice a produit des avancées sur le capital et sur la mobilisation du secteur privé, mais a aussi révélé des tensions internes autour du rythme des réformes et de la hiérarchie des priorités. La BAD, dont la gouvernance régionale est plus directement exposée aux attentes politiques du continent, devra trouver un équilibre comparable.

L’enjeu dépasse les organigrammes. Il s’agit de savoir si la banque du continent conservera sa vocation historique de financement du développement tout en se dotant des réflexes et des outils d’un véritable investisseur stratégique. Les premiers arbitrages opérationnels de la nouvelle direction, sur le pipeline de projets, sur la politique de prêt non souverain et sur la place faite au secteur privé africain, livreront les véritables indices de la trajectoire voulue par Sidi Ould Tah.

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