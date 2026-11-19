Les autorités sénégalaises ont communiqué les premiers résultats financiers de leur passage à la COP31, chiffrant à plus de 30 milliards de francs CFA les ressources déjà mobilisées et à plus de 17 millions de dollars les engagements complémentaires attendus. Ces montants, revendiqués comme un acquis tangible de la négociation climatique, interviennent dans un contexte où Dakar cherche à accélérer l’exécution de sa Contribution déterminée au niveau national (CDN) révisée.

Un volume d’engagements modeste au regard des besoins sénégalais

Rapportés à l’enveloppe globale, les chiffres annoncés par Dakar restent limités. Trente milliards de francs CFA représentent environ 50 millions de dollars, auxquels s’ajouteraient 17 millions supplémentaires, pour un total approchant 67 millions de dollars. Or la CDN révisée du Sénégal, soumise en 2020 à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, évaluait à plus de 13 milliards de dollars le coût de la mise en œuvre de ses mesures d’atténuation et d’adaptation à l’horizon 2030, dont près de 8,7 milliards conditionnés à un appui international.

À cette aune, les annonces post-COP31 couvrent moins de 1 % du besoin exprimé par le pays pour sa décennie climatique. Elles doivent donc être lues comme des financements fléchés sur des projets identifiés plutôt que comme une réponse structurelle au déficit de financement. La trajectoire est comparable à celle observée après la COP26 de Glasgow et la COP27 de Charm el-Cheikh, où les pays africains avaient obtenu des promesses significatives mais fragmentées, peinant ensuite à transformer les engagements politiques en décaissements effectifs.

Le casse-tête de la nature des financements climatiques

La question centrale, au-delà du montant, demeure celle de la qualité de ces ressources. Dans l’architecture actuelle de la finance climatique, un engagement peut recouvrir des réalités très différentes : don budgétaire, prêt concessionnel, prêt aux conditions du marché, garantie, ou encore investissement privé mobilisé via des véhicules mixtes. Le rapport 2023 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les 100 milliards de dollars promis aux pays en développement soulignait que près des deux tiers des flux prenaient la forme de prêts, alimentant une contestation croissante des pays africains quant à leur soutenabilité.

Pour le Sénégal, dont la dette publique dépasse 80 % du produit intérieur brut selon les dernières évaluations du Fonds monétaire international (FMI) publiées en 2024, la distinction entre prêt et subvention n’est pas cosmétique. Elle conditionne la capacité du Trésor à absorber de nouveaux engagements sans peser davantage sur le service de la dette. Dakar a d’ailleurs renégocié son programme avec le FMI en 2024 après la révélation d’un passif budgétaire sous-estimé par la précédente administration.

Du Partenariat pour une transition énergétique juste aux projets d’adaptation

Le Sénégal n’arrive pas vierge de dispositifs à la COP31. Le pays a signé en juin 2023 un Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Union européenne et le Canada, portant sur 2,5 milliards d’euros destinés à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans le mix électrique d’ici 2030. Les engagements annoncés à l’issue de la COP31 viennent potentiellement s’articuler avec ce cadre, sans toutefois s’y substituer.

Les besoins d’adaptation constituent l’autre priorité. L’érosion côtière le long de la Petite Côte et de la Langue de Barbarie à Saint-Louis, la salinisation des terres dans le bassin arachidier, la pression hydrique dans le Ferlo : autant de fronts sur lesquels le pays mobilise des financements internationaux, notamment auprès du Fonds vert pour le climat, de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Le projet de protection de Saint-Louis, financé par l’Agence française de développement et la Banque mondiale à hauteur d’environ 60 millions d’euros, illustre l’ordre de grandeur habituel des opérations d’adaptation côtière.

Reste la question du décaissement effectif. L’expérience des COP précédentes montre un écart récurrent entre les annonces faites en plénière et les flux réellement crédités sur les comptes des Trésors nationaux, parfois plusieurs années après. La capacité de l’administration sénégalaise à documenter, exécuter et auditer ces 67 millions de dollars déterminera la crédibilité de sa stratégie climatique auprès des bailleurs comme des contribuables.

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