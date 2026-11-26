Le Budget d’investissement public (BIP) du Cameroun entre dans une nouvelle séquence. Selon la présentation faite par Louis Paul Motaze, ministre des Finances, devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2026, la part des ressources propres de l’État dans le BIP atteint 62,6 % en 2025. Elle s’établissait à 55,9 % en 2024 et à 46,8 % en 2023, selon les chiffres du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat). En valeur absolue, les investissements financés sur ressources internes se chiffrent à 837,2 milliards de francs CFA, contre 414,9 milliards pour la composante extérieure.

Une bascule confirmée dans le financement du BIP camerounais

Le mouvement n’est pas brutal mais cumulatif. Entre 2024 et 2025, l’enveloppe adossée aux ressources domestiques progresse de 261 milliards de FCFA, pendant que la contribution des financements extérieurs recule de 13,9 milliards. Le Minepat souligne, dans son rapport sur l’économie camerounaise au titre de l’exercice 2024, la portée de ce renversement : « Il convient de relever que c’est la première fois en cinq années que la part des ressources extérieures dans le BIP se situe en dessous de 50 %. »

Plusieurs facteurs convergent pour expliquer ce basculement. D’abord, la réforme engagée en 2022 sur la budgétisation des projets financés par l’extérieur, qui a conduit à ne plus inscrire au budget que les décaissements effectivement attendus, mécaniquement plus réalistes et plus bas. Ensuite, l’application d’une nouvelle nomenclature budgétaire de l’État, citée par le Minepat, qui affine la traçabilité des dépenses d’investissement. Enfin, un contexte international où les décaissements concessionnels se font plus lents, notamment du côté des partenaires multilatéraux, dans un environnement où Yaoundé reste sous programme avec le Fonds monétaire international depuis 2021.

Exécution : la ressource interne prend l’avantage opérationnel

L’écart de performance entre les deux guichets de financement est devenu l’un des points saillants du rapport d’exécution budgétaire publié par le ministère des Finances le 2 novembre 2026. Le taux d’exécution financière atteint 89,9 % pour les dépenses d’investissement adossées aux ressources internes, contre seulement 59,8 % pour les projets financés par les partenaires extérieurs. Autrement dit, lorsque l’État paie avec son propre argent, les chantiers avancent ; lorsque le relais passe par un bailleur, la mécanique se grippe.

Le taux global d’ordonnancement du BIP recule néanmoins à 91,9 % en 2025, contre 93,9 % un an plus tôt. Dans le même temps, le taux de réalisation physique des investissements publics progresse à 72,73 %, après 69,4 % en 2024. Ces indicateurs, qui figureront dans le projet de loi de règlement soumis au Parlement, traduisent une capacité d’absorption qui s’améliore côté domestique mais plafonne côté extérieur. La question du déblocage effectif des tranches par les bailleurs, souvent conditionné à des décaissements préalables ou à des audits, redevient centrale.

Souveraineté affichée, dépendance obligataire

Reste que le terme de souveraineté budgétaire mérite d’être manié avec prudence. Les ressources dites internes ne proviennent pas uniquement des recettes fiscales et pétrolières. En 2025, le Trésor camerounais a mobilisé 349 milliards de FCFA par émissions de titres publics sur le marché régional de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), et 425,1 milliards de FCFA au titre des emprunts bancaires. Ces 774 milliards de dette nouvelle, dont une fraction significative alimente le BIP, déplacent le risque plus qu’ils ne l’effacent.

Le Cameroun rejoint ici une trajectoire déjà observée en Côte d’Ivoire ou au Sénégal, où la montée en puissance des marchés financiers régionaux a progressivement relayé l’aide-projet. Cette dette intérieure est libellée en francs CFA, ce qui écarte le risque de change, mais pèse sur le coût de refinancement et sur la liquidité bancaire. Les taux servis sur les bons et obligations du Trésor en Afrique centrale oscillent depuis 2024 entre 6 % et 8 % selon les maturités, un niveau qui renchérit mécaniquement le service de la dette intérieure.

La trajectoire présentée par Louis Paul Motaze consacre donc moins une émancipation qu’une recomposition. Le Cameroun finance davantage son investissement par lui-même, mais en empruntant à ses propres banques et à ses propres épargnants. L’enjeu des prochains exercices budgétaires sera moins de célébrer la barre des 62,6 % que de vérifier que la qualité de la dépense et la soutenabilité de la dette intérieure suivent la même pente.

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