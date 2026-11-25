La décision de la Banque centrale du Nigeria de laisser son taux directeur à 23 % consacre une trajectoire assumée depuis l’arrivée d’Olayemi Cardoso à la tête de l’institution, fin 2023. En moins de dix-huit mois, le Monetary Policy Committee a relevé le Monetary Policy Rate de plus de 850 points de base, passant d’environ 14,75 % à son niveau actuel, pour tenter d’endiguer une inflation qui a franchi les 30 % en glissement annuel courant 2024. Côté UEMOA, la BCEAO maintient son principal guichet à 3 %, après un cycle de hausses bien plus mesuré conclu en décembre 2023. L’écart de vingt points entre les deux pôles monétaires voisins est sans précédent récent en Afrique de l’Ouest.

Deux régimes de change, deux grammaires monétaires

Ce différentiel n’a de sens qu’à la lumière des régimes de change. Le naira est depuis juin 2023 en flottement administré, après la décision des autorités d’abandonner l’ancrage multiple hérité de l’ère Buhari. La devise nigériane a perdu plus de 70 % de sa valeur face au dollar depuis cette libéralisation, oscillant autour de 1 500 nairas pour un billet vert début 2025. Le franc CFA de l’UEMOA, lui, reste arrimé à l’euro à parité fixe (655,957 FCFA pour un euro) depuis 1999, garantie convertibilité oblige. La BCEAO n’a donc pas à défendre un cours : elle importe pour l’essentiel la politique monétaire de la Banque centrale européenne, dont le taux de dépôt est redescendu à 2,50 % début 2025.

La CBN, à l’inverse, doit composer avec trois contraintes simultanées : contenir l’inflation, stabiliser une devise dont la volatilité reste forte, et reconstituer des réserves de change qui ont longtemps été grevées par des engagements à terme hérités de l’ère Godwin Emefiele. Le taux à 23 % remplit également une fonction défensive : attirer les capitaux de portefeuille sur les Treasury Bills nigérians, dont les rendements dépassent régulièrement 20 %, afin d’alimenter le marché des changes officiel.

Crédit, croissance et effets de bord sur les frontières

Les conséquences réelles divergent tout autant. Dans l’UEMOA, le crédit à l’économie progresse sur un rythme à deux chiffres, autour de 11 % en 2024 selon les publications périodiques de la BCEAO, et l’inflation moyenne est revenue sous la barre des 4 %, dans le corridor de convergence. La croissance de la zone devrait dépasser 6 % en 2025 selon les dernières projections du FMI. Au Nigeria, le crédit au secteur privé est renchéri par des taux débiteurs commerciaux souvent supérieurs à 30 %, pesant sur les PME et les industries manufacturières, alors que la croissance peine à dépasser 3,4 % en 2024.

Pour les entreprises opérant de part et d’autre de la frontière, entre Lagos, Cotonou et Lomé, l’arbitrage se complexifie. Les exportateurs nigérians bénéficient mécaniquement d’une compétitivité-prix accrue vis-à-vis des produits originaires de l’UEMOA, dont les coûts restent libellés dans une devise forte. À l’inverse, les importations depuis la zone franc deviennent prohibitives pour les consommateurs nigérians, ce qui redéploie en partie les flux commerciaux informels historiquement intenses entre le Bénin, le Niger et le géant anglophone.

Un signal pour la future monnaie de la CEDEAO

Ce grand écart interroge également le projet d’Eco, la monnaie unique régulièrement annoncée par la CEDEAO et repoussée à l’horizon 2027. Une union monétaire suppose la convergence préalable des taux d’inflation, des déficits et des dettes publiques. Avec un Nigeria à plus de 30 % d’inflation en 2024 et une UEMOA sous 4 %, les critères de Maastricht régionaux semblent hors de portée à court terme. Le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, acté en janvier 2025, ajoute une couche politique à un dossier déjà techniquement embourbé.

Au fond, la photographie actuelle rappelle une évidence : il n’existe pas de politique monétaire neutre en Afrique de l’Ouest. Entre une CBN contrainte par la défense du naira et une BCEAO protégée par son ancrage à l’euro, les transmissions à l’économie réelle, aux marchés obligataires et aux flux migratoires d’épargne vont continuer d’épouser des logiques profondément dissemblables. Le prochain comité de politique monétaire à Abuja sera scruté autant à Dakar qu’à Francfort.

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