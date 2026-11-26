Le chef de l’État sénégalais a fixé, en Conseil des ministres, une double priorité au secteur minier avant sa tournée du 26 au 30 novembre 2026 dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. Bassirou Diomaye Faye a demandé l’activation des fonds miniers destinés au financement des infrastructures sociales des zones d’exploitation, et pressé le ministre des Mines et de la Géologie de rendre opérationnel le Comptoir national de Commercialisation de l’Or. Les deux chantiers visent un même objectif : réorienter une partie de la rente aurifère vers le budget et les territoires producteurs.

Un comptoir d’État pour reprendre la main sur la filière aurifère

La création d’un comptoir public de commercialisation du métal jaune s’inscrit dans une séquence régionale lisible. Le Mali a durci son code minier en 2023, puis créé en 2025 une société d’État chargée de centraliser achats et exportations. Le Burkina Faso a installé, dès 2024, sa propre société de participation minière et imposé le passage par un canal national pour une partie de la production artisanale. Dakar emprunte un chemin voisin, mais sans la rupture politique qui a accompagné ces réformes à Bamako et à Ouagadougou.

Le Sénégal oriental concentre la quasi-totalité de la production aurifère du pays, portée par les sites industriels de Sabodala et de Massawa, exploités par le canadien Endeavour Mining depuis le rachat des actifs de Teranga Gold en 2021. L’orpaillage, lui, mobilise plusieurs dizaines de milliers de personnes autour de Kédougou et irrigue des flux informels vers le Mali voisin et les Émirats arabes unis. Un comptoir national permettrait, en théorie, de capter une part de ces volumes aujourd’hui invisibles pour l’administration fiscale.

Les fonds miniers, un outil déjà prévu par la loi

L’activation réclamée ne crée pas un dispositif nouveau. Le code minier sénégalais de 2016 prévoit un Fonds d’appui au secteur minier, un Fonds de péréquation et d’appui aux collectivités territoriales et un Fonds de réhabilitation des sites, alimentés par une part des redevances. Leur mobilisation effective reste partielle depuis une décennie, au grand dam des élus de Kédougou qui dénoncent régulièrement l’écart entre la richesse extraite du sous-sol et le niveau d’équipement public des communes productrices.

En demandant une activation rapide, la présidence envoie un signal aux collectivités territoriales à quelques jours de la tournée. Les crédits concernés sont censés financer des infrastructures de sécurité, de désenclavement, d’hydraulique rurale et d’électrification, autant de postes où le déficit est documenté. Le Plan Diomaye pour le Sénégal oriental, cadre d’action pour les régions de Tambacounda et de Kédougou, englobe également les volets agricole, forestier et touristique, dans une logique de pôle-territoire qui dépasse la seule rente minière.

Un équilibre à trouver avec les majors et les riverains

La formule retenue par la présidence associe sociétés privées dûment agréées, collectivités locales et populations riveraines. L’énoncé marque une différence avec le discours plus directement souverainiste des juntes sahéliennes : Dakar n’évoque ni renégociation forcée des conventions minières, ni prise de participation imposée dans les projets industriels. Endeavour Mining, MDL ou IAMGold conservent leurs titres, mais devront composer avec un nouvel intermédiaire pour une partie des flux et des obligations accrues de contribution territoriale.

Reste la question environnementale, régulièrement soulevée par la Direction de l’environnement et des établissements classés. La réhabilitation des sites artisanaux abandonnés, souvent contaminés au mercure ou au cyanure, demeure embryonnaire malgré l’existence du fonds dédié. Le chef de l’État a demandé la poursuite de ces travaux et la protection de la biodiversité des régions aurifères, bordées par le parc national du Niokolo-Koba, inscrit en 2007 sur la liste du patrimoine mondial en péril.

La tournée présidentielle du 26 au 30 novembre 2026 servira de test grandeur nature. Les autorités y joueront leur crédibilité sur le calendrier de mise en service du comptoir, sur le décaissement des fonds miniers et sur la capacité à traduire le discours de souveraineté minière en infrastructures tangibles pour les populations de Kédougou et de Tambacounda.

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