Le groupe pharmaceutique public Saidal a conclu un contrat d’exportation de 6 millions de dollars en direction du Niger, selon des informations publiées par le quotidien algérien El Watan. L’opération, encore peu documentée dans le détail, scelle l’entrée du principal laboratoire algérien sur un marché sahélien où les circuits d’approvisionnement en médicaments ont été bousculés par les ruptures politiques successives depuis 2023.

Saidal, bras industriel d’une diplomatie sanitaire algérienne

Créée en 1982 à partir de la Pharmacie centrale algérienne, Saidal reste le principal producteur de médicaments du pays, avec des sites industriels à Alger, Médéa, Constantine et Annaba. Le groupe, longtemps cantonné au marché domestique, a fait de l’exportation un axe stratégique au tournant des années 2020, avec une ambition affichée de porter son chiffre d’affaires à l’international à plusieurs dizaines de millions de dollars. Dans ce contexte, un contrat de 6 millions de dollars reste de taille moyenne, mais il offre à Saidal une tête de pont commerciale dans un pays enclavé où la demande en génériques, antipaludéens et antibiotiques est structurellement supérieure à l’offre locale.

Le Niger ne dispose pratiquement pas d’industrie pharmaceutique nationale et importe la quasi-totalité de ses médicaments, historiquement via la France, l’Inde et la Chine. Les besoins, évalués à plusieurs centaines de millions de dollars par an par les agences onusiennes, sont en partie couverts par la centrale d’achat publique et par un réseau de grossistes privés. Le positionnement du laboratoire algérien se joue sur ce créneau, où la proximité géographique et la compétitivité des génériques algériens constituent deux atouts face aux fournisseurs asiatiques.

Un contrat qui épouse la nouvelle géographie commerciale du Sahel

La signature intervient dans une séquence diplomatique particulière. Depuis le coup d’État de juillet 2023 à Niamey, le Niger a rompu plusieurs accords de coopération avec Paris, suspendu une partie de ses échanges avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et rejoint le Mali et le Burkina Faso au sein de l’Alliance des États du Sahel, formalisée en septembre 2023. Dans ce réalignement, Alger a joué une partition prudente, offrant une médiation à Niamey tout en maintenant un dialogue avec les capitales ouest-africaines. Le contrat pharmaceutique matérialise une contrepartie économique à cette proximité politique.

Pour l’Algérie, le mouvement s’inscrit dans une doctrine désormais assumée de projection industrielle vers le Sahel. Depuis 2022, Alger a multiplié les gestes commerciaux en direction de la Mauritanie, du Mali et du Niger, dont l’ouverture d’une zone franche à Tindouf, l’extension de la route transsaharienne et la relance du projet de gazoduc Nigeria-Alger via le Niger. L’export de médicaments vient compléter cette offre, sur un segment politiquement sensible : la souveraineté sanitaire est devenue, depuis la pandémie de 2020, un argument central des États sahéliens pour justifier la diversification de leurs fournisseurs.

Un marché test pour l’ambition exportatrice algérienne

Le pari n’est pas sans précédent. Saidal avait déjà conclu, ces dernières années, des accords d’exportation vers la Libye, le Sénégal et la Mauritanie, pour des volumes restés modestes. Le groupe s’est aussi rapproché de partenaires chinois et cubains pour produire localement des traitements contre le cancer et de l’insuline, dans une logique de montée en gamme. L’enjeu, à Niamey, sera de passer du contrat ponctuel à un flux récurrent, voire à un partenariat de production. Le précédent marocain est ici instructif : les laboratoires chérifiens Cooper Pharma et Sothema ont bâti en une décennie des positions solides en Afrique de l’Ouest en combinant exportations et usines locales, notamment à Abidjan et à Kigali.

Reste que les obstacles sont réels. L’homologation des médicaments par l’autorité nigérienne de régulation, la logistique transsaharienne et la concurrence des génériques indiens, souvent 20 à 30 % moins chers, constituent autant de contraintes. La réussite de ce premier contrat déterminera la capacité de Saidal à transformer une ouverture diplomatique en part de marché durable, et donnera la mesure réelle de l’offensive industrielle algérienne au sud du Sahara.

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