Cameroun : le MINAT prononce la suspension du parti FSNC avant les scrutins

La suspension du FSNC, prononcée par le ministre camerounais de l’Administration territoriale (MINAT) Paul Atanga Nji, redessine en profondeur la carte des formations autorisées à concourir aux prochaines échéances électorales. À quelques mois d’un double scrutin législatif et municipal, la décision prive le Front pour le salut national du Cameroun de la possibilité d’investir des candidats sous ses couleurs, dans l’attente d’une éventuelle levée administrative. L’acte dépasse le seul sort du parti : il interroge l’équilibre entre pouvoir exécutif, régulation partisane et pluralisme électoral dans un pays qui s’apprête à renouveler ses assemblées locales et son Parlement.

Un parti charnière mis sur la touche par le ministère de l’Administration territoriale

Fondé au tournant des années 2000, le FSNC s’était imposé comme une formation d’ancrage septentrional, revendiquant une base électorale solide dans le Grand Nord camerounais. Longtemps classé parmi les alliés informels du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) au pouvoir, le parti dispose d’une représentation parlementaire modeste mais stratégique, utile aux équilibres de majorité à l’Assemblée nationale. Sa suspension par le MINAT, autorité de tutelle des partis politiques en vertu de la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques, le place dans une zone grise juridique : ni dissous, ni pleinement actif.

Le texte de 1990 confère au ministre un pouvoir large d’appréciation sur la conformité des activités partisanes, incluant la faculté de suspendre une formation pour une durée pouvant atteindre plusieurs mois avant une éventuelle procédure de dissolution devant les juridictions compétentes. Dans la pratique camerounaise, la frontière entre sanction administrative et instrument politique s’est souvent avérée poreuse, comme l’ont illustré les mesures prises ces dernières années contre certaines formations d’opposition et contre des organisations de la société civile.

Un calendrier électoral à haut risque pour le pouvoir camerounais

La décision intervient alors que le pays s’apprête à organiser le renouvellement de ses 180 députés et de ses conseillers municipaux, scrutins traditionnellement couplés depuis la réforme de 2012. Ces consultations servent de laboratoire aux grands équilibres politiques, en particulier dans la perspective de la succession au sommet de l’État : le président Paul Biya, au pouvoir depuis novembre 1982, approche de la fin d’un septième mandat et la question de la relève structure désormais toutes les manœuvres partisanes.

Dans ce contexte, la mise à l’écart d’un parti du septentrion n’est pas neutre. Le Grand Nord, qui pèse pour près du tiers du corps électoral camerounais, demeure un bassin de voix décisif. Toute reconfiguration des forces autorisées à y concourir modifie mécaniquement l’arithmétique des alliances locales, en particulier dans les régions de l’Extrême-Nord et du Nord, où le vote de proximité et les logiques communautaires jouent un rôle majeur. Les candidats affiliés au FSNC devront, s’ils souhaitent maintenir leur engagement, se rallier à d’autres bannières ou renoncer à concourir.

Précédents et voies de recours dans un paysage partisan sous contrainte

Les suspensions administratives de partis ne sont pas inédites au Cameroun. Elles ont visé, à intervalles réguliers depuis les années 2000, des formations de moindre audience, mais rarement un parti disposant d’une représentation à l’Assemblée nationale. Le pays compte officiellement plus de trois cents partis enregistrés, chiffre qui traduit davantage la fragmentation du paysage politique qu’une effervescence démocratique. Dans les faits, moins d’une dizaine de formations disposent d’élus et peuvent peser sur le jeu institutionnel.

Les voies de recours existent : la contestation d’un arrêté du MINAT relève, en droit camerounais, de la chambre administrative de la Cour suprême, saisie par voie de recours pour excès de pouvoir. Les délais de jugement, souvent longs, se concilient toutefois mal avec les contraintes d’un calendrier électoral resserré. Concrètement, un parti suspendu plusieurs mois avant un scrutin se trouve, en pratique, exclu de la compétition, même en cas d’annulation ultérieure de la mesure.

Reste à mesurer la portée politique du geste. En frappant une formation réputée accommodante avec le pouvoir, l’exécutif adresse un message qui dépasse le seul FSNC : il rappelle aux partis satellites que leur existence juridique dépend d’une tutelle administrative, et que la bienveillance passée ne garantit pas la stabilité à venir. Pour les acteurs politiques camerounais, le signal est clair à l’approche d’un cycle électoral qui engagera, bien au-delà des bancs de l’Assemblée, l’architecture institutionnelle de l’après-Biya.

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