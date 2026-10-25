Sénégal : la commission des Finances recale un collectif budgétaire

Le projet de loi de finances rectificative présenté à l’Assemblée nationale du Sénégal n’a pas franchi l’étape de la commission des Finances et du Contrôle budgétaire. Le texte, censé réajuster en cours d’exercice les équilibres de recettes et de dépenses de l’État, a été rejeté par les parlementaires chargés de son examen préalable. Le signal est inhabituel dans la vie institutionnelle sénégalaise, où les collectifs budgétaires sont généralement adoptés sans heurt majeur. Il traduit, cette fois, une tension assumée entre la représentation nationale et l’orthodoxie financière qui encadre la trajectoire du pays.

Un collectif budgétaire recalé au seuil de l’hémicycle

La loi de finances rectificative, communément appelée collectif budgétaire, sert à corriger la loi de finances initiale lorsque les hypothèses macroéconomiques, les recettes fiscales ou les besoins de dépense ont évolué. Au Sénégal, cet instrument a pris une importance particulière depuis l’audit des finances publiques engagé par le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, qui a mis en évidence des écarts significatifs entre les chiffres officiels affichés sous l’ancienne majorité et la situation réelle de l’endettement. La Cour des comptes a d’ailleurs confirmé, dans un rapport publié début 2025, un niveau de dette publique supérieur à 100 % du produit intérieur brut, bien au-delà des seuils communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine fixés à 70 %.

Dans ce contexte, chaque arbitrage budgétaire pèse lourd. Le rejet par la commission n’empêche pas, sur le plan juridique, la poursuite de la procédure parlementaire ; il traduit en revanche un désaveu politique précoce qui oblige l’exécutif à repenser l’articulation entre ses engagements de campagne et les contraintes imposées par les créanciers. La séquence intervient alors que le Sénégal cherche à renouer un cadre formel avec le Fonds monétaire international, après la suspension des décaissements du programme en vigueur à la suite de la révélation d’informations budgétaires non communiquées sous la précédente administration.

La lecture souverainiste de Guy Marius Sagna

C’est sur ce terrain que s’inscrit la prise de parole de Guy Marius Sagna. Député à l’Assemblée nationale sénégalaise et élu au Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, l’ancien animateur du collectif Frapp France Dégage est devenu l’une des voix les plus audibles de la gauche panafricaine à Dakar. Il interprète le rejet du collectif comme un geste de rupture avec un ordre économique qu’il juge imposé de l’extérieur.

« Il s’agit du blocage de la vassalisation du Sénégal »

La formule, reprise par PressAfrik, condense une grille de lecture que le député applique régulièrement aux arbitrages économiques : refus des conditionnalités attachées aux prêts multilatéraux, remise en cause des accords de pêche et de défense avec les partenaires traditionnels, critique du franc CFA et des mécanismes de la zone monétaire. Elle s’inscrit dans une continuité politique revendiquée, celle d’un souverainisme économique qui irrigue une partie du discours de la majorité Pastef sans toujours se traduire par des décisions aussi tranchées au niveau de l’exécutif.

Un signal politique pour la trajectoire budgétaire

Au-delà de la polémique, l’épisode éclaire une tension structurelle. Le gouvernement doit tenir simultanément trois promesses difficilement compatibles à court terme : assainir des finances publiques dégradées, financer un programme social et industriel ambitieux, et préserver la crédibilité du pays auprès des investisseurs internationaux qui détiennent une part croissante de la dette souveraine, notamment par le biais des eurobonds émis depuis 2011. Les rendements exigés sur ces titres se sont tendus en 2024 et 2025, signe d’une prime de risque qui renchérit mécaniquement le coût du refinancement.

Dans la sous-région, des précédents existent : le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont rompu, à des degrés divers, avec certains cadres de coopération financière et militaire, au nom d’une relecture souverainiste de leurs choix de politique publique. Le Sénégal, par son ancrage institutionnel et sa stabilité démocratique, n’est pas sur la même trajectoire, mais le vocabulaire employé par une partie de sa classe politique s’en rapproche. Reste à savoir si le prochain texte budgétaire soumis aux députés traduira une inflexion de méthode, ou s’il reconduira les équilibres hérités, au risque d’alimenter la polémique sur la cohérence entre discours et pratique.

Pour aller plus loin

Côte d’Ivoire : la qualification terroriste visant l’opposition se banalise · Sénégal : les députés Pastef bloquent la loi de finances rectificative 2026 · Tidjane Thiam face à une nouvelle audience judiciaire sur le PDCI

J’aime ça : J’aime Chargement…