Sénégal : les députés Pastef bloquent la loi de finances rectificative 2026

Le vote intervenu vendredi 23 octobre 2026 à l’Assemblée nationale du Sénégal marque un tournant inhabituel dans la vie institutionnelle du pays. Réunie sous la présidence d’Alphonse Mané Sambou, la Commission des finances et du contrôle budgétaire a écarté le projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative, ainsi que les deux amendements déposés par l’exécutif pour tenter d’infléchir le texte. Le rejet est d’autant plus retentissant qu’il émane du groupe Pastef-Les Patriotes, formation majoritaire issue de la même famille politique que le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

Un désaveu venu du propre camp présidentiel

Face aux députés, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, et son collègue chargé du Budget, Bassirou Sarr, ont défendu une copie transmise à l’Assemblée dès le 18 septembre 2026. Leurs explications n’ont pas suffi à lever les réserves accumulées depuis plusieurs semaines par les parlementaires de la majorité. La séance, initialement convoquée pour le jeudi 22 octobre, avait déjà été repoussée au lendemain par un rectificatif, signe que les tractations se poursuivaient jusqu’à la dernière minute. Le groupe d’opposition Takku Wallu a, pour sa part, choisi l’abstention, laissant le camp présidentiel assumer seul la responsabilité politique du blocage.

La charge publique était pourtant venue d’en haut. Le 19 octobre, Ousmane Sonko, en sa qualité de président de Pastef, avait prévenu que ses députés ne soutiendraient pas la rectification budgétaire dans sa version initiale. Il visait trois arbitrages : la contraction des enveloppes sociales, le repli de l’effort d’investissement et le resserrement des aides sur les carburants. Le lendemain, le groupe parlementaire confirmait par communiqué l’existence de divergences persistantes avec le gouvernement. Les députés y reconnaissaient « quelques compromis notés », mais estimaient qu’aucun accord « global et solide » n’avait été trouvé sur « des points importants ».

Un signal lourd pour la crédibilité financière du Sénégal

Au-delà de la mécanique parlementaire, l’épisode intervient dans une séquence déjà sensible pour la signature souveraine du Sénégal. Depuis la révélation, en 2024, d’écarts significatifs entre les chiffres de dette communiqués par la précédente administration et les données reconstituées par la Cour des comptes, Dakar négocie un délicat retour en grâce auprès du Fonds monétaire international, après la suspension du programme hérité du régime de Macky Sall. Les agences de notation ont, depuis l’été 2024, dégradé à plusieurs reprises la note souveraine du pays, désormais en catégorie spéculative chez Moody’s et S&P. Dans ce contexte, l’incapacité du pouvoir à faire adopter une loi de finances rectificative par sa propre majorité envoie un message brouillé aux créanciers et aux investisseurs du marché régional de l’UEMOA.

Le précédent le plus comparable sur le continent reste la séquence kényane de juin 2024, lorsque le président William Ruto avait dû retirer son Finance Bill sous la pression conjuguée de la rue et d’une partie de ses soutiens parlementaires, provoquant un remaniement et un recalibrage complet de la trajectoire budgétaire. À Dakar, la configuration est différente : il n’y a ni mobilisation populaire ni crise ouverte avec le chef de l’État, mais la négociation se joue à l’intérieur même de l’appareil Pastef, entre un gouvernement contraint par les équilibres macroéconomiques et un parti attaché à la lettre du programme présidentiel de 2024.

Ce que change la bataille autour de la LFR 2026

Le rejet en commission n’épuise pas la procédure. Le projet doit encore être examiné en séance plénière, désormais reprogrammée au mardi 27 octobre 2026. Trois scénarios se dessinent. Le premier, le plus probable, est celui d’un accord in extremis entre le ministère des Finances et le groupe parlementaire, assorti d’amendements rééquilibrant les lignes sociales et pétrolières. Le deuxième verrait l’exécutif maintenir sa copie et prendre le risque d’un vote défavorable en séance publique, hypothèse politiquement coûteuse. Le troisième, plus théorique, conduirait à un retrait pur et simple du texte et au dépôt d’un nouveau projet, option qui compliquerait l’exécution budgétaire du dernier trimestre.

Pour les partenaires financiers du Sénégal, l’enjeu dépasse le sort d’un texte. Il s’agit de mesurer la capacité du binôme Faye-Sonko à articuler discipline budgétaire et agenda souverainiste, à un moment où les premiers barils de pétrole de Sangomar et le gaz de Grand Tortue Ahmeyim n’ont pas encore produit les recettes attendues. Le vote du 27 octobre dira si la majorité est prête à transformer son coup d’éclat en levier de négociation, ou si la fracture entre le parti et son gouvernement s’installera dans la durée.

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