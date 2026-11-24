La charge des intérêts de la dette publique du Cameroun occupe désormais une place structurelle dans les comptes de l’État. Selon des données compilées par la Banque mondiale et publiées le 19 novembre 2026 dans une note consacrée à la conjoncture camerounaise, la part des intérêts dans les dépenses publiques est passée de 2 % en 2014 à 9 % attendus en 2026. Un rapport multiplié par 4,5 en douze ans, qui ne traduit pas nécessairement une hausse équivalente des montants en valeur absolue, mais qui dit la vitesse à laquelle le poste intérêts a grignoté le budget.

Un encours de 15 607 milliards de FCFA et une maturité trop courte

Les chiffres de la Caisse autonome d’amortissement (CAA) arrêtés à fin juin 2026 fixent l’ampleur de l’exposition : 15 607 milliards de FCFA d’encours pour le secteur public, soit 44,2 % du produit intérieur brut. Ce ratio reste en deçà du seuil communautaire de 70 % retenu par la CEMAC, mais il masque un problème de structure. La maturité moyenne du portefeuille s’établit à 6,9 ans, quand la stratégie à moyen terme élaborée par le Trésor camerounais vise plus de douze ans. Autrement dit, l’État rembourse presque deux fois plus vite qu’il ne le souhaiterait.

Le coût moyen pondéré du portefeuille atteint 4,4 %, contre un objectif inférieur à 2,5 %. Cette dérive s’explique par le poids croissant des financements de marché et des prêts bilatéraux non concessionnels. Les nouveaux engagements extérieurs contractés à fin juin 2026 sont concessionnels à seulement 13 %, le reste relevant de conditions commerciales. Pour les emprunts extérieurs signés entre décembre 2025 et janvier 2026, la Banque mondiale évoque un taux d’intérêt effectif moyen voisin de 10 %, un niveau sans précédent récent pour une signature souveraine de la zone franc.

Eximbank Chine, le Trésor et la pression sur les recettes

En 2025, le service de la dette de l’administration centrale camerounaise a mobilisé 293,4 milliards de FCFA au titre des intérêts et commissions, dont 260,4 milliards pour la dette extérieure et 33 milliards pour la composante intérieure. Eximbank Chine, principal créancier bilatéral du pays, a reçu à elle seule 61,6 milliards de FCFA d’intérêts, en repli par rapport aux 72,3 milliards versés en 2024. Cette décrue, liée à l’amortissement progressif des prêts contractés dans la décennie 2010 pour financer les grands chantiers d’infrastructures, ne suffit pas à compenser la montée en puissance des créanciers de marché.

Côté intérieur, le Trésor s’appuie de plus en plus sur des émissions de titres publics pour refinancer l’ancien et apurer les arriérés accumulés auprès des fournisseurs locaux. Un mécanisme classique de court terme qui pèse à son tour sur les banques commerciales de la sous-région, déjà fortement exposées au risque souverain camerounais.

Un signal pour toute la CEMAC avant la fin de cycle politique

La projection la plus préoccupante concerne 2026 : le service de la dette devrait absorber 43,5 % des recettes publiques camerounaises, contre une moyenne de 26,5 % entre 2023 et 2025. Un bond de dix-sept points en l’espace d’un exercice, qui laisse peu de place aux dépenses discrétionnaires. Les crédits d’infrastructure reculent déjà dans la même proportion, passant de 18 % des dépenses publiques en 2025 à 16,5 % en 2026, alors même que le pays affiche des besoins criants en routes, énergie et équipements de santé.

Le cas camerounais n’est pas isolé. Le Congo-Brazzaville avait franchi, au milieu des années 2010, un seuil comparable de concentration du service de la dette avant de négocier avec le Fonds monétaire international un programme accompagné d’une restructuration de sa dette chinoise finalisée en 2021. Le Gabon, de son côté, a vu son ratio dette/PIB dépasser 70 % en 2020 avant d’engager un effort de consolidation. À Yaoundé, le calendrier politique, marqué par la clôture d’un cycle institutionnel, limite l’appétit pour des mesures d’ajustement impopulaires.

Reste que les marges se referment. Avec un taux de financement proche de 10 % sur ses dernières opérations de marché, et une maturité moyenne inférieure de moitié à son objectif, le Cameroun entre dans une séquence où chaque nouvelle levée renchérit mécaniquement le coût du stock existant. La soutenabilité de la trajectoire dépendra moins des arbitrages budgétaires de court terme que de la capacité de l’État à renouer avec des guichets concessionnels et à élargir une assiette fiscale restée étroite.

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