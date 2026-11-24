La demande mondiale en minerais critiques destinés aux puces, serveurs et batteries qui soutiennent l’essor de l’intelligence artificielle place trois pays d’Afrique de l’Ouest — la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Nigeria — sous le regard des bailleurs multilatéraux. Un rapport publié par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la transition productive classe ce trio parmi les sources d’approvisionnement à surveiller, tout en pointant un faible niveau d’absorption industrielle locale. Le diagnostic rouvre un débat ancien, mais qui prend aujourd’hui une acuité nouvelle avec la bataille technologique entre Washington, Pékin et Bruxelles.

Un trio ouest-africain dans la cartographie des ressources pour l’IA

Les trois économies concernées ne jouent pas dans la même division que la République démocratique du Congo pour le cobalt ou que le Zimbabwe pour le lithium, mais elles disposent d’atouts géologiques réels. Le Nigeria héberge des gisements d’étain et de colombo-tantalite sur le plateau de Jos, exploités de longue date, ainsi que des indices avérés de lithium qui attirent depuis 2023 les investisseurs chinois. La Côte d’Ivoire a vu entrer en production, en 2023, la mine de lithium d’Atlantic Lithium dans la région d’Issia, tandis que ses permis d’exploration sur le manganèse et le nickel se multiplient. Le Sénégal, de son côté, s’appuie sur ses zircons de la Grande Côte, exploités par Eramet, et sur ses ressources en phosphates, que les stratégies industrielles présentent désormais comme une matière d’intérêt indirect pour certaines filières électroniques.

Ces trois profils miniers partagent une caractéristique : l’essentiel de la valeur est captée en aval, loin des sites d’extraction. Les concentrés quittent les ports de San Pedro, Lagos ou Dakar pour être raffinés en Chine, en Malaisie ou en Europe, puis transformés en cathodes, aimants permanents ou composants semi-conducteurs. Les trois États touchent royalties et impôts, mais ne participent qu’à la marge à la chaîne de valeur du silicium et de l’électronique embarquée.

Pourquoi la productivité ne décolle pas

Le constat de la BERD sur la modestie des retombées productives recoupe plusieurs travaux récents de la Banque africaine de développement et de la CNUCED. En 2023, selon les données compilées par l’African Minerals Development Centre, moins de 10 % des minerais extraits sur le continent faisaient l’objet d’une première transformation sur place. Les raisons sont connues : déficit d’électricité stable et bon marché, rareté des ingénieurs métallurgistes, faiblesse des grappes industrielles capables d’absorber les intrants. Au Nigeria, le coût moyen du kilowattheure industriel autoproduit par groupe diesel dépasse largement celui pratiqué dans les zones franches asiatiques, décourageant toute idée de raffinerie de lithium locale.

Les politiques de contenu local, pourtant inscrites dans les codes miniers révisés d’Abidjan (2014) et de Dakar (2016), peinent à produire des effets au-delà de la sous-traitance de services. Le Nigeria a certes interdit en 2022 l’exportation de minerai brut de lithium, à l’image de la mesure zimbabwéenne de la même année, mais la capacité de raffinage reste embryonnaire. Résultat : les projets se négocient souvent au cas par cas, avec des contreparties d’infrastructure, plutôt que dans un cadre industriel structuré.

Un enjeu de souveraineté numérique en gestation

La question dépasse la seule rente minière. L’intelligence artificielle générative, dont le marché mondial est estimé par McKinsey à plusieurs centaines de milliards de dollars à l’horizon 2030, repose sur une pyramide matérielle — métaux, wafers, puces, data centers — dont les trois pays ouest-africains occupent la base la plus exposée aux aléas de prix. Pour les capitales concernées, l’enjeu est d’articuler leur stratégie numérique nationale, encore centrée sur la connectivité, avec une politique minière orientée vers les besoins des industries électroniques.

Plusieurs leviers existent. L’initiative Africa Mining Vision adoptée par l’Union africaine en 2009, longtemps restée théorique, trouve un second souffle avec les discussions sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), qui envisage des chaînes de valeur régionales pour les batteries. La BERD, dont les interventions sur le continent restent récentes — son extension au sud du Sahara a été actée par ses actionnaires en 2023 —, pourrait co-financer des unités pilotes de transformation. Reste à voir si Abidjan, Dakar et Abuja sauront arbitrer entre la facilité des contrats d’exportation et l’exigence de bâtir, sur deux décennies, une véritable base industrielle adossée à leurs ressources.

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