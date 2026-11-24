La fiscalité des paiements numériques en Afrique est redevenue un sujet de controverse publique, après qu’un article du quotidien économique nigérian BusinessDay a remis en lumière une contradiction de politique économique devenue structurelle. Plusieurs États du continent financent, directement ou via leurs banques centrales, des infrastructures mutualisées destinées à abaisser le coût unitaire d’un virement ou d’un transfert mobile. Les mêmes trésors publics ponctionnent ensuite ces flux par des prélèvements ad valorem, au risque de rendre l’espèce à nouveau plus attractive que le portefeuille électronique pour les ménages à faibles revenus.

Une décennie de taxes spécifiques sur le mobile money

Le mouvement ne date pas d’hier. L’Ouganda a ouvert la voie en juillet 2018 avec une taxe de 1 % sur les retraits mobile money, ramenée ensuite à 0,5 % après un effondrement brutal des volumes dans les semaines qui ont suivi son entrée en vigueur. Le Kenya a relevé en 2018 l’excise duty sur les commissions de transfert à 12 %, puis à 15 % en 2021, avant de l’ajuster à 15 % sur les frais de transactions des établissements de paiement. Le Ghana a introduit en mai 2022 son controversé E-Levy à 1,5 % sur les transferts électroniques, abaissé à 1 % en 2023 face à la contestation, puis abrogé fin 2024 par le nouvel exécutif. Le Cameroun applique depuis 2022 un droit d’accise de 0,2 % sur les transferts via opérateur mobile. La Tanzanie, le Zimbabwe et la Côte d’Ivoire ont chacun expérimenté des dispositifs comparables.

Ces prélèvements partagent une même logique : capter une base fiscale que l’informel rendait jusque-là insaisissable. Ils partagent également un défaut : frapper une opération, et non un revenu ou une marge, ce qui pèse proportionnellement plus lourd sur les petits transferts.

Un retour vers l’espèce désormais mesuré

Les effets commencent à être documentés par des travaux indépendants. Au Ghana, la Chambre des télécommunications du pays avait relevé une chute de l’ordre de 25 % de la valeur des transactions personne à personne dans les premiers mois suivant l’introduction de l’E-Levy, avant une stabilisation partielle. En Ouganda, les volumes de pair à pair avaient reculé d’environ 24 % au deuxième semestre 2018 selon les données de la Banque de l’Ouganda, obligeant Kampala à revoir sa copie. Les enquêtes FinScope et les travaux de l’International Centre for Tax and Development, basé à l’Institute of Development Studies de Sussex, convergent sur un point : la taxation forfaitaire ou quasi forfaitaire pousse les clients situés sous le seuil de deux dollars par jour à fractionner leurs opérations, voire à revenir aux règlements en liquide, annulant une partie des gains d’inclusion financière.

L’enjeu est loin d’être marginal. Selon la GSMA, le continent africain concentrait en 2023 près de 835 millions de comptes mobile money enregistrés et plus de 912 milliards de dollars de valeur transactionnelle, soit les deux tiers du total mondial. L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est portent l’essentiel de cette dynamique, avec le Kenya, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Tanzanie en tête.

L’infrastructure publique à contre-courant du prélèvement

En parallèle, les investissements publics dans les rails de paiement s’accélèrent. Le Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS), porté par Afreximbank et la Zone de libre-échange continentale africaine, ambitionne de ramener à quelques centimes le coût d’un règlement transfrontalier. Le Nigeria avec NIBSS Instant Payments, le Ghana avec GhIPSS, le Kenya avec PesaLink ou encore la zone UEMOA avec l’interopérabilité portée par la BCEAO ont engagé des dizaines de millions de dollars pour bâtir des switches nationaux à tarification marginale.

La contradiction est désormais assumée par certains régulateurs. La Banque centrale du Kenya a publiquement plaidé en 2023 pour une révision des excise duties pesant sur les paiements numériques, estimant qu’elles compromettent les objectifs de la National Payments Strategy 2022-2025. Au Ghana, l’abrogation récente de l’E-Levy illustre un revirement politique d’une rare rapidité en matière fiscale.

Reste la question de fond : comment financer l’État sans annuler les externalités positives d’un outil dont la vocation première est de formaliser l’économie ? Les pistes alternatives existent, du relèvement de la fiscalité sur les bénéfices des opérateurs à l’élargissement de la TVA sur les services numériques à forte valeur ajoutée. Elles supposent un arbitrage politique assumé entre recette immédiate et base imposable future. L’expérience ougandaise de 2018 comme le reflux ghanéen de 2024 suggèrent que l’addition finale de la taxe sur les transferts pourrait coûter plus cher qu’elle ne rapporte.

Pour aller plus loin

Bank of Africa dépasse 340 millions de dollars de bénéfice à neuf mois · UBA publie 1,22 milliard de dollars de résultat opérationnel sur 9 mois · La BDEAC autorisée à mobiliser 298,3 milliards FCFA supplémentaires

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