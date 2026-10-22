Tidjane Thiam face à une nouvelle audience judiciaire sur le PDCI

La justice ivoirienne doit examiner, le 22 octobre 2026, une requête déposée par des militants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) contestant l’accession de Tidjane Thiam à la présidence de la formation. L’audience s’annonce comme un rendez-vous politique autant que procédural : elle met en jeu la légitimité interne du principal parti d’opposition ivoirien et la trajectoire d’un dirigeant qui ambitionne de peser sur l’après-Ouattara.

Une offensive interne qui prolonge la bataille autour de Tidjane Thiam

Le dossier porté devant les juges s’inscrit dans une série de contentieux qui, depuis l’élection de l’ancien patron de Credit Suisse à la tête du PDCI, n’ont cessé de rebondir. Chaque étape du parcours de Tidjane Thiam a été scrutée à l’aune du droit : conditions d’adhésion, règles statutaires de la formation d’Henri Konan Bédié, question de la nationalité et des incompatibilités liées à son ancien passeport français. L’audience du 22 octobre 2026 ajoute une pièce à ce feuilleton, en plaçant au cœur du débat la régularité même du scrutin interne qui a porté l’économiste à la tête de la maison fondée par Félix Houphouët-Boigny.

Ce type de contestation par des militants n’est pas nouveau dans l’histoire du PDCI, longtemps traversé par des luttes de courants depuis sa perte du pouvoir en 1999. Mais il prend un relief particulier dans un paysage politique où la justice est devenue un acteur central des rapports de force. Côté PDCI, la direction a toujours défendu la validité du processus ayant conduit à l’élection de son président, en soulignant le vote des structures du parti et la nécessité d’un renouvellement générationnel après la disparition d’Henri Konan Bédié en 2023.

La judiciarisation, méthode récurrente de la vie politique ivoirienne

Depuis plus de quinze ans, la Côte d’Ivoire voit se succéder les séquences où les tribunaux tranchent, en amont des urnes, le sort des principales figures de l’opposition. Laurent Gbagbo, transféré à la Cour pénale internationale en 2011 puis acquitté définitivement en 2021, est resté écarté des listes électorales malgré son retour au pays. Guillaume Soro a été condamné par contumace à la réclusion à perpétuité en 2021. Charles Blé Goudé, également acquitté par la CPI, a longtemps été empêché de rentrer sur le territoire national. Dans chacun de ces cas, l’issue judiciaire a conditionné l’accès au jeu démocratique.

La situation de Tidjane Thiam s’inscrit dans ce schéma, avec une nuance : la contestation vient officiellement de l’intérieur du PDCI, et non de l’exécutif. Cette configuration n’est pas inédite sur le continent. Au Sénégal, les contentieux internes du Parti démocratique sénégalais autour de la succession d’Abdoulaye Wade avaient durablement affaibli la formation libérale avant les présidentielles de 2019 et 2024. En Guinée, les querelles d’investiture au sein du RPG arc-en-ciel ont pesé sur la capacité de la mouvance d’Alpha Condé à se recomposer après le coup d’État de septembre 2021.

Un calendrier qui engage l’avenir du principal parti d’opposition

L’enjeu de l’audience dépasse donc la seule personne de Tidjane Thiam. Le PDCI, qui revendique un ancrage historique dans la Boucle du cacao et le pays baoulé, cherche à retrouver un rôle central après plusieurs cycles électoraux dominés par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) au pouvoir. Sa capacité à présenter un candidat crédible, soutenu par un appareil uni, dépend largement de la sécurisation juridique de sa direction. Toute décision défavorable pourrait rouvrir une crise de leadership et offrir une fenêtre d’opportunité à des concurrents, à commencer par la frange du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo.

Dans ce contexte, les observateurs retiendront moins l’issue immédiate du 22 octobre que la mécanique de délais, de recours et d’appels qu’elle est susceptible d’enclencher. Le temps judiciaire, en Côte d’Ivoire comme ailleurs dans la sous-région, se confond souvent avec le temps politique. Reste à savoir si la direction du PDCI parviendra à transformer cette épreuve en démonstration de cohésion, ou si le dossier Thiam alimentera, une fois encore, le soupçon d’une démocratie ivoirienne sous tutelle prétorienne.

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