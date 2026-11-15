Rome engage 420 millions d’euros dans le Sahara algérien

La coopération entre Alger et Rome franchit une nouvelle étape avec le déploiement effectif d’une enveloppe de 420 millions d’euros dans le Sahara algérien, inscrite dans l’initiative pour l’Afrique lancée par la présidente du Conseil italienne. Après deux années d’annonces, de protocoles d’intention et de déplacements ministériels, le dispositif entre dans sa phase opérationnelle, confirmant le statut de l’Algérie comme pays pilote du cadre stratégique défendu par Giorgia Meloni depuis le sommet Italie-Afrique de janvier 2024.

Une enveloppe italo-algérienne au service de la sécurité gazière européenne

Le calibrage géographique de l’engagement, concentré sur le Sahara algérien, ne doit rien au hasard. Depuis 2022 et la rupture progressive avec le gaz russe, l’Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz naturel de l’Italie, devant la Norvège et l’Azerbaïdjan, avec des volumes qui ont dépassé les 25 milliards de mètres cubes par an acheminés via le gazoduc Transmed. Rome entend sécuriser cette dépendance en investissant dans l’amont algérien, où se concentrent les gisements d’hydrocarbures et le potentiel solaire exceptionnel du grand sud.

Cette logique prolonge la relation historique bâtie par Eni avec la Sonatrach depuis les années 1980, tout en l’élargissant à de nouveaux segments. Les deux compagnies ont multiplié les accords ces trois dernières années autour du gaz, du pétrole, mais aussi de l’hydrogène vert et du corridor électrique sous-marin SoutH2, projet qui vise à relier l’Afrique du Nord à l’Europe du Sud à l’horizon 2030. L’engagement de 420 millions d’euros s’inscrit dans ce continuum, articulant exigences énergétiques européennes et besoins de développement algériens.

Le cadre Mattei, vitrine du repositionnement africain de Rome

Baptisé en hommage à Enrico Mattei, fondateur d’Eni assassiné en 1962 et figure d’une politique énergétique italienne non alignée sur les majors anglo-saxonnes, le dispositif dévoilé par Giorgia Meloni en janvier 2024 ambitionne de doter l’Italie d’une doctrine africaine propre. Doté initialement de 5,5 milliards d’euros, dont une part de prêts et de garanties mobilisés via la Cassa Depositi e Prestiti, il cible neuf pays prioritaires, parmi lesquels l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et le Mozambique.

Le vocabulaire officiel italien revendique une approche de partenariat, à distance de la rhétorique humanitaire européenne traditionnelle. Concrètement, les projets annoncés depuis dix-huit mois couvrent l’agriculture irriguée, la formation professionnelle, les infrastructures hydrauliques, la santé et la production d’énergies décarbonées. En Algérie, les premières réalisations portent sur l’agriculture saharienne, filière structurante pour la sécurité alimentaire d’un pays qui importe encore près de dix milliards de dollars de produits agroalimentaires par an.

Un pari méditerranéen qui bouscule les équilibres au Maghreb

La montée en puissance italienne intervient dans un contexte régional profondément recomposé. Les tensions persistantes entre Alger et Paris, aggravées par le repositionnement français sur le dossier du Sahara occidental en 2024, ont libéré de l’espace pour les partenaires alternatifs. Rome, mais aussi Berlin, Pékin et Ankara, occupent ce vide, tandis que la part française dans les importations algériennes est passée sous la barre des 10 % en 2023, contre plus de 15 % une décennie plus tôt.

Reste que le modèle italien n’est pas exempt d’interrogations. Les ONG européennes et plusieurs parlementaires de l’opposition à Rome ont pointé la faiblesse des mécanismes de suivi, l’opacité sur la ventilation précise des fonds et la concentration des bénéfices sur les grands groupes publics italiens, au premier rang desquels Eni, Enel Green Power et Snam. La capacité du dispositif à produire un effet de développement mesurable, au-delà des bénéfices énergétiques pour l’Europe, demeure l’un des tests les plus attendus des prochains mois.

Pour Alger, l’arrivée effective des 420 millions d’euros valide une stratégie de diversification des partenariats menée depuis le mandat d’Abdelmadjid Tebboune. Elle conforte aussi la position méditerranéenne du pays comme hub énergétique, agricole et logistique entre l’Afrique subsaharienne et le marché européen. Le succès ou l’échec de cette première tranche pèsera sur la crédibilité d’un cadre que Rome entend dupliquer ailleurs sur le continent dans les trois années à venir.

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