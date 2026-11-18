Le Sénégal durcit son offensive contre les filières d’émigration clandestine. Selon un bilan rendu public par la Gendarmerie nationale, 2 826 candidats à la traversée ont été interceptés entre le 1er janvier et le 15 novembre 2026, parmi lesquels 1 888 ressortissants sénégalais et 938 étrangers. Dans le même temps, 88 réseaux de passeurs ont été neutralisés, un chiffre qui traduit une montée en gamme de la réponse judiciaire et policière, au-delà des seules opérations d’interception sur les plages.

Une offensive sécuritaire d’une ampleur inédite au Sénégal

La part des Sénégalais représente deux tiers des personnes interpellées, confirmant que la pression migratoire reste alimentée en priorité par la jeunesse nationale, en particulier celle issue des villes côtières comme Mbour, Saint-Louis ou Kafountine. Le tiers restant, soit 938 migrants étrangers, témoigne de la position de hub qu’occupe le pays sur la route ouest-africaine, entre la Guinée, le Mali, la Gambie et la Mauritanie. Dakar n’est plus seulement un point de départ : c’est aussi un corridor logistique pour des candidats venus de toute la sous-région.

Le démantèlement de 88 réseaux en moins d’une année marque une inflexion. Jusqu’en 2023, l’action publique sénégalaise s’était concentrée sur la surveillance maritime et l’interception des pirogues, au détriment du volet financier et judiciaire. L’accent mis en 2026 sur les filières, c’est-à-dire sur les commanditaires, les logeurs et les convoyeurs, se rapproche du modèle promu par Europol et par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui recommandent depuis plusieurs années de viser la chaîne économique du trafic plutôt que ses maillons les plus visibles.

Le contrepoint des Canaries et de la route atlantique

Ces résultats doivent toutefois être replacés dans le contexte de la route atlantique, l’une des plus meurtrières au monde. L’archipel espagnol des Canaries a enregistré des arrivées record en 2023 et 2024, avec plus de 46 000 débarquements comptabilisés par le ministère espagnol de l’Intérieur pour la seule année 2024, un volume historique dont une part importante correspond à des embarcations parties des côtes sénégalaises et mauritaniennes. L’organisation Caminando Fronteras, qui tient un décompte indépendant des disparitions, a estimé à plusieurs milliers le nombre de morts et disparus sur cet axe au cours des dernières années.

Rapportées à ces ordres de grandeur, les 2 826 interpellations revendiquées par la Gendarmerie sénégalaise apparaissent significatives mais insuffisantes pour tarir le flux. Le différentiel entre les candidats dissuadés à Dakar et les arrivées effectives à Tenerife ou El Hierro suggère que la stratégie de surveillance côtière, même renforcée, laisse subsister des points de départ et des fenêtres météorologiques exploitées par les passeurs. La traversée atlantique, longue de 1 500 kilomètres environ depuis la zone de Saint-Louis, continue d’attirer une jeunesse confrontée à un chômage structurel élevé, estimé à plus de 20 % chez les moins de 35 ans par la Banque mondiale.

Une diplomatie migratoire sous surveillance européenne

Le bilan de la Gendarmerie intervient dans un cadre diplomatique chargé. Depuis 2006 et la première crise des pirogues, Madrid a signé avec Dakar une série d’accords prévoyant la présence permanente d’unités de la Garde civile espagnole et des moyens aériens et maritimes conjoints, dans le cadre de l’opération Hera coordonnée par Frontex. L’Union européenne a par ailleurs renforcé en 2024 son enveloppe destinée au Sénégal au titre de la gestion des frontières, dans le prolongement des conclusions du Conseil européen de février 2024 sur la dimension extérieure des migrations.

Pour les autorités sénégalaises issues de l’alternance de mars 2024, le dossier migratoire constitue un test politique délicat. Le discours de rupture porté par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko met l’accent sur la souveraineté et sur la création d’emplois locaux comme réponse de fond aux départs. Reste que le temps économique, celui de la relance des pêcheries artisanales ou du développement industriel, ne coïncide pas avec le temps sécuritaire ni avec la saison des traversées. Le chiffre de 88 filières démantelées donne la mesure de la pression policière, pas celle de la demande sociale qui continue de pousser vers l’océan.

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