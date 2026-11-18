Le partenariat sur les minerais critiques conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis vient de franchir une étape concrète : une première cargaison de cuivre congolais a quitté les concentrateurs du Katanga à destination du marché américain. L’opération, modeste au regard des flux habituels du pays, scelle la bascule d’un accord resté largement diplomatique vers une matérialité commerciale. Elle survient alors que Washington cherche à desserrer la mainmise chinoise sur la chaîne d’approvisionnement des métaux de la transition énergétique.

Une diplomatie minière qui cherche encore ses volumes

La RDC produit désormais plus de 3 millions de tonnes de cuivre par an, ce qui l’a hissée au deuxième rang mondial devant le Pérou depuis 2023, selon les données publiées par l’US Geological Survey. Elle fournit par ailleurs environ 70 % du cobalt extrait dans le monde, un métal indispensable aux batteries lithium-ion. Dans cet ensemble, la part livrée directement aux raffineurs américains reste marginale : l’essentiel des concentrés congolais transite vers des fonderies chinoises, qui contrôlent plus de 80 % du raffinage mondial de cobalt.

C’est tout l’enjeu du rapprochement engagé depuis la visite à Kinshasa, en 2023, de hauts responsables du Département d’État puis les échanges nourris de 2024 autour de l’offensive de l’International Development Finance Corporation. L’administration américaine veut sécuriser un accès direct, non intermédié, à des volumes stratégiques de cuivre et de cobalt. La première expédition annoncée répond à cette logique, mais sa taille demeure sans commune mesure avec les 2,5 à 3 millions de tonnes de cuivre que la RDC exporte chaque année, majoritairement vers l’Asie.

Le corridor de Lobito, pièce maîtresse du dispositif

La crédibilité du partenariat RDC-États-Unis repose en grande partie sur la réhabilitation du corridor ferroviaire de Lobito, qui relie les mines du sud congolais au port angolais du même nom sur l’Atlantique. Le consortium Lobito Atlantic Railway, associant Trafigura, Mota-Engil et Vecturis, a été désigné en 2023 concessionnaire pour trente ans. L’infrastructure est présentée comme une alternative aux routes d’exportation vers l’océan Indien et vers les ports sud-africains, souvent saturés.

Washington a mobilisé plus de 550 millions de dollars via l’Export-Import Bank et la Development Finance Corporation pour soutenir ce chantier, auquel s’ajoutent des engagements européens annoncés lors du sommet du G7 d’Apulia en juin 2024. Le prolongement ferroviaire vers Kolwezi, cœur de la ceinture cuprifère, demeure néanmoins conditionné à des études techniques et à des accords avec le gouvernement zambien, dont les gisements doivent aussi alimenter la ligne. Tant que ce maillon n’est pas livré, le volume de minerais congolais transitant par Lobito restera limité à quelques centaines de milliers de tonnes par an.

Négociations ouvertes face à l’ancrage chinois

Plusieurs dossiers structurants sont encore sur la table entre Kinshasa et Washington : fiscalité des sociétés minières opérant sous régime de joint-venture, traçabilité du cobalt artisanal, raffinage local et participation américaine au capital de projets greenfield. La RDC souhaite voir une partie de la valeur ajoutée restituée sur son sol, conformément au Code minier révisé en 2018 qui porte la redevance sur les substances stratégiques à 10 %. Les groupes américains, prudents sur le climat des affaires, réclament en retour des garanties juridictionnelles solides.

Face à eux, les opérateurs chinois disposent d’une longueur d’avance considérable. CMOC, ex-China Molybdenum, est devenu en 2023 le premier producteur mondial de cobalt grâce aux mines de Tenke Fungurume et de Kisanfu, acquises auprès de Freeport-McMoRan puis de Lundin Mining. Le consortium sino-congolais Sicomines, renégocié en mars 2024 par le président Félix Tshisekedi, prévoit sept milliards de dollars d’investissements supplémentaires en infrastructures en échange d’un allongement de la concession.

Dans ce rapport de forces, la cargaison de cuivre acheminée vers les États-Unis vaut d’abord comme signal politique adressé aux investisseurs occidentaux et aux marchés. Les prochains mois diront si l’élan diplomatique parvient à se traduire en contrats de long terme, en capacités logistiques et en volumes capables de compter dans la balance commerciale entre Kinshasa, Pékin et Washington.

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