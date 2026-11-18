En déclarant persona non grata le responsable de la division des droits de l’homme de la MINUSMA, les autorités de transition maliennes franchissent un nouveau palier dans leur confrontation avec les Nations unies. Le haut fonctionnaire onusien dispose de 48 heures pour quitter Bamako, un délai expéditif qui tranche avec les usages diplomatiques habituellement observés vis-à-vis du personnel des missions de paix. La mesure vise directement le service chargé de documenter les violations imputables à l’ensemble des parties au conflit, y compris les Forces armées maliennes (FAMa) et leurs partenaires étrangers.

Un service onusien dans le viseur de la junte malienne

La division des droits de l’homme de la MINUSMA n’est pas un organe secondaire de la mission. Depuis le déploiement initial des Casques bleus en 2013, elle publie des notes trimestrielles recensant exécutions sommaires, disparitions forcées, attaques contre les civils et exactions des groupes armés. Ses rapports ont alimenté plusieurs saisines du Conseil des droits de l’homme à Genève et constituent, pour une partie de la communauté internationale, la principale source d’information indépendante sur le terrain.

La tension entre ce service et les autorités maliennes n’est pas nouvelle. Le rapport publié en mai 2023 par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur les événements de Moura, localité du centre du Mali où plus de cinq cents personnes auraient péri lors d’une opération militaire fin mars 2022, avait provoqué une réaction virulente de Bamako. Le gouvernement de transition avait dénoncé un document « biaisé » et contesté la méthodologie onusienne, qui mentionnait la présence de « personnel militaire étranger blanc » aux côtés des FAMa, allusion transparente aux instructeurs du groupe Wagner déployés depuis la fin 2021.

Une séquence d’affrontements diplomatiques depuis 2022

L’expulsion s’inscrit dans une série de mesures restrictives prises contre la MINUSMA. Dès février 2022, le porte-parole de la mission, Olivier Salgado, avait été déclaré persona non grata après des publications sur les circonstances d’entrée de mercenaires au Mali. En juillet 2022, Bamako avait suspendu les rotations de contingents, avant d’interdire l’usage de drones et de limiter la circulation des enquêteurs onusiens dans plusieurs zones. Chaque épisode a fragilisé un peu plus la capacité opérationnelle d’une mission qui comptait, à son pic, près de 13 000 militaires et 1 700 policiers déployés sur le territoire malien.

Le durcissement va de pair avec la réorientation stratégique engagée par le colonel Assimi Goïta. La rupture avec la force française Barkhane, officialisée en 2022, puis le départ de la force européenne Takuba, ont ouvert la voie à un partenariat militaire assumé avec Moscou. Dans ce cadre, les constats onusiens sur les droits de l’homme sont devenus un irritant diplomatique majeur, dans la mesure où ils documentent des opérations conjointes impliquant des supplétifs russes.

Vers un non-renouvellement du mandat ?

La séquence actuelle survient alors que le Conseil de sécurité doit réexaminer le mandat de la mission, qui arrive à échéance à la fin juin. Plusieurs capitales européennes, en particulier Berlin et Stockholm, ont déjà annoncé le retrait progressif de leurs contingents. Le Royaume-Uni avait anticipé le mouvement dès novembre 2022, invoquant précisément la présence de Wagner et les entraves à la liberté d’action des Casques bleus.

Pour la junte malienne, verrouiller le volet droits de l’homme présente un double avantage. À court terme, la mesure prive l’ONU d’un rapporteur de terrain au moment où plusieurs opérations antiterroristes d’envergure sont conduites dans le centre et le nord du pays. À moyen terme, elle prépare l’après-MINUSMA, en assumant une doctrine de souveraineté qui rejette l’idée même d’un contrôle externe sur la conduite des opérations militaires. Le précédent centrafricain, où Bangui a progressivement limité le périmètre d’action de la MINUSCA après l’arrivée de Wagner en 2018, offre un parallèle que les diplomates onusiens connaissent bien.

Reste une inconnue de taille : l’avenir des quelque trois millions de Maliens vivant dans les zones où la MINUSMA assurait, au-delà de son mandat sécuritaire, une forme de veille humanitaire. Le retrait de ses observateurs des droits humains, qu’il soit précipité par une expulsion individuelle ou organisé par un non-renouvellement de mandat, laissera un angle mort documentaire sur l’un des théâtres les plus meurtriers du Sahel.

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