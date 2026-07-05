Banque mondiale : Sylvain Kakou prend la direction pays au Gabon

La Banque mondiale confie au Gabon un nouveau visage. Depuis le 1er juillet 2026, l’Ivoirien Sylvain Kakou occupe officiellement le poste de Senior Country Manager de l’institution multilatérale à Libreville. Sa mission : piloter les opérations unifiées du groupe dans un pays en pleine reconstruction institutionnelle, en assurant la coordination entre les différentes entités qui composent l’architecture de la banque, de la branche souveraine au bras dédié au secteur privé.

Cette nomination intervient à un moment charnière pour Libreville. Le Gabon, sorti d’une transition politique amorcée en août 2023, cherche à consolider son cadre macroéconomique et à diversifier une économie encore largement adossée aux hydrocarbures. L’arrivée d’un cadre expérimenté, rompu aux dossiers de financement du développement en Afrique subsaharienne, s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement du dialogue entre l’institution de Bretton Woods et les autorités gabonaises.

Un parcours façonné par le financement du secteur privé sahélien

Avant sa prise de fonction à Libreville, Sylvain Kakou dirigeait depuis août 2023 les opérations de la Société financière internationale (SFI) pour la région du Sahel. Ce mandat le plaçait à la manœuvre sur cinq juridictions particulièrement sensibles : le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Un périmètre qui combine défis sécuritaires, fragilité budgétaire et besoins massifs en investissement productif.

Cette expérience sahélienne constitue un atout de taille pour aborder le dossier gabonais. La SFI, filiale du groupe Banque mondiale dédiée au secteur privé, intervient sur des opérations de prêt, de prise de participation et de conseil auprès des entreprises. Le fait qu’un profil issu de cette culture financière prenne la tête de la représentation au Gabon signale une inflexion possible vers un soutien accru à l’initiative privée, dans un pays où le tissu entrepreneurial peine à émerger face au poids de la commande publique et du secteur extractif.

Un Gabon en quête de nouveaux relais de croissance

La feuille de route qui attend le nouveau représentant est chargée. Les autorités de la transition puis celles issues du processus électoral de 2025 ont multiplié les annonces sur la diversification économique, le développement des chaînes de valeur locales dans le bois, le manganèse et l’agro-industrie, ainsi que sur la modernisation des infrastructures. Ces ambitions supposent des financements concessionnels et des garanties que seule une institution comme la Banque mondiale peut mobiliser à grande échelle.

La coordination des entités du groupe, mentionnée dans le mandat de Sylvain Kakou, revêt à cet égard une importance particulière. L’Association internationale de développement, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la SFI et l’Agence multilatérale de garantie des investissements interviennent chacune selon des instruments distincts. Faire jouer les complémentarités, c’est démultiplier l’impact du dollar investi dans un contexte où l’espace budgétaire gabonais reste contraint par le service de la dette.

Un signal envoyé à la sous-région

Le choix d’un cadre ouest-africain pour représenter l’institution en Afrique centrale n’est pas anodin. Il traduit la volonté du groupe de faire circuler les compétences continentales entre ses hubs régionaux et de rompre avec l’idée d’une gestion strictement compartimentée par sous-région. Pour les décideurs gabonais, l’interlocuteur qui s’installe à Libreville arrive avec une connaissance fine des mécanismes de financement mixte et des programmes de soutien aux États fragiles, expertise directement transposable aux priorités de reconstruction identifiées par le gouvernement.

Reste à observer comment se déclineront concrètement les premiers arbitrages du nouveau représentant, notamment sur les programmes en cours de négociation dans les secteurs de l’énergie, de la gouvernance et du capital humain. Le portefeuille de la Banque mondiale au Gabon devrait connaître dans les prochains mois plusieurs révisions, alignées sur le nouveau cadre de partenariat pays en préparation. Selon Financial Afrik.

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