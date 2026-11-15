Cameroun : 319,8 milliards FCFA versés à Eximbank Chine en 2025

La facture due par le Cameroun à la banque publique chinoise Eximbank s’alourdit. Selon les notes de conjoncture de la Caisse autonome d’amortissement (CAA), le Trésor camerounais a transféré 319,8 milliards de FCFA à cet établissement en 2025, contre 291,8 milliards en 2024. L’écart de 28 milliards traduit une hausse de 9,6 % sur un an, dans un contexte où le service global de la dette extérieure de l’administration centrale a lui-même progressé de 12,5 %, à 1 060,6 milliards de FCFA. Eximbank Chine concentre ainsi 30,2 % de ces décaissements, confirmant son rang de premier créancier bilatéral du pays.

Un basculement vers le remboursement du principal

La composition des flux versés à Eximbank Chine évolue nettement. En 2025, le remboursement du capital emprunté atteint 258,2 milliards de FCFA, en progression de 17,6 % par rapport aux 219,5 milliards acquittés l’année précédente. À l’inverse, la charge d’intérêts recule de 14,8 %, passant de 72,3 à 61,6 milliards de FCFA. Cette bascule, qui ajoute 38,7 milliards au titre du principal tout en allégeant la facture d’intérêts de 10,7 milliards, reflète la maturation du portefeuille de prêts chinois contractés depuis le milieu des années 2010.

Concrètement, plusieurs lignes de crédit arrivent au terme de leur période de grâce. Les financements chinois signés dans la décennie précédente ont porté sur des infrastructures structurantes : le port en eau profonde de Kribi, l’autoroute Yaoundé-Douala, le barrage hydroélectrique de Memve’ele ou encore des projets d’adduction d’eau et de télécommunications. Ces prêts concessionnels, généralement assortis de maturités longues et de taux inférieurs à ceux du marché commercial, basculent progressivement en phase d’amortissement, mécanique qui gonfle le principal appelé tout en réduisant mathématiquement les intérêts dus sur un encours en diminution.

Une dépendance bilatérale qui dépasse 65 %

La prééminence chinoise dans la dette bilatérale du Cameroun se confirme. Sur les 491,4 milliards de FCFA versés en 2025 à l’ensemble des créanciers bilatéraux, Eximbank Chine mobilise 65,1 %, contre 65,7 % l’année précédente. Autrement dit, deux francs sur trois remboursés par Yaoundé à des États étrangers ou à leurs agences partent vers Pékin. Le solde se partage entre partenaires traditionnels, principalement l’Agence française de développement (AFD) et quelques créanciers d’Europe du Sud et d’Asie.

Cette concentration contraste avec la décennie 2000, lorsque la France demeurait de loin le premier prêteur bilatéral du Cameroun après l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE) de 2006. Le basculement s’est opéré en une dizaine d’années, à mesure que les banques chinoises de politique publique se sont imposées comme pourvoyeuses de capitaux pour les grands projets d’infrastructures en zone CEMAC. Le Congo, le Gabon et la République démocratique du Congo ont connu une trajectoire comparable, ce qui fait de la sous-région l’une des plus exposées à la signature financière de Pékin sur le continent.

Un encours qui pèsera encore sur le budget 2026

La tendance ne devrait pas s’inverser à court terme. L’encours de la dette de l’administration centrale camerounaise envers Eximbank Chine s’établit à 1 560 milliards de FCFA au 31 mars 2026, d’après les données publiées par la CAA. Au premier trimestre de l’année en cours, Yaoundé a déjà décaissé 121,8 milliards de FCFA en faveur de l’institution chinoise, dont 16,5 milliards au titre des intérêts. Rapporté à une année pleine, ce rythme laisse entrevoir un service 2026 potentiellement supérieur à celui de 2025.

Pour les finances publiques camerounaises, l’enjeu est double. Le pays reste sous programme avec le Fonds monétaire international (FMI) via une Facilité élargie de crédit, qui impose une trajectoire de soutenabilité budgétaire et un plafonnement de l’endettement non concessionnel. Dans le même temps, la Banque mondiale, qui retient un périmètre de dette plus étendu que celui de la CAA en intégrant certaines entités publiques, documente une progression continue du service extérieur depuis 2022. La capacité de Yaoundé à renégocier le calendrier avec Pékin, ou à substituer d’autres financements à mesure que les lignes chinoises s’amortissent, conditionnera l’équilibre budgétaire des exercices 2026 et 2027.

Les données portant sur 2025 sont encore qualifiées de semi-définitives par la CAA dans sa note de mars 2026, celles de 2024 étant arrêtées. Les ajustements à venir pourraient affiner les montants, sans modifier la direction d’ensemble : la relation financière avec Eximbank Chine entre, pour le Cameroun, dans une phase où le remboursement l’emporte désormais nettement sur l’accès à de nouveaux crédits chinois.

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