Sénégal : après Lompoul, l’AJMS exige un audit des politiques jeunesse

La tragédie de Lompoul, village côtier de la région de Louga, a fait une quarantaine de morts selon les premiers bilans. Au-delà du deuil national, le drame expose une réalité statistique têtue : les côtes sénégalaises demeurent l’un des principaux points de départ vers l’archipel espagnol des Canaries, malgré le durcissement de la coopération migratoire avec Madrid et Bruxelles depuis 2023. L’Association des Journalistes en Migration et Sécurité du Sénégal (AJMS) a publié un communiqué invitant les pouvoirs publics à sortir d’une lecture strictement policière du phénomène.

Un audit réclamé sur les programmes jeunesse

La demande centrale de l’AJMS porte sur une évaluation indépendante des dispositifs d’insertion socio-économique déployés en direction de la jeunesse. Depuis plusieurs années, le Sénégal a multiplié les guichets dédiés : la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), créée en 2017, l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), ou encore le programme XËYU NDAW ÑI lancé en 2021 par la présidence après les émeutes de mars de la même année, avec une enveloppe annoncée de 450 milliards de francs CFA sur trois ans. Autant d’outils dont la cartographie, la gouvernance et les indicateurs d’impact restent mal documentés publiquement.

L’enjeu est quantitatif autant que qualitatif. Le Sénégal compte officiellement plus de 17 millions d’habitants, dont environ 75 % ont moins de 35 ans selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Chaque année, près de 200 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, pour un volume d’emplois formels créés très inférieur. Cet écart structurel nourrit un vivier permanent de candidats à l’émigration, que les campagnes de sensibilisation peinent à réduire durablement. Pour l’AJMS, un diagnostic transparent des programmes jeunesse est le préalable à toute refonte crédible.

Les limites de la réponse sécuritaire

La séquence du mois de novembre illustre l’intensité du dispositif répressif. Le 12 novembre 2026, 96 candidats à l’émigration irrégulière ont été interceptés lors d’une opération, au lendemain d’une action menée dans la nuit du 11 au 12 novembre par les services d’immigration gambiens. Depuis 2024, le Sénégal, le Maroc, la Mauritanie et le Cap-Vert multiplient les patrouilles conjointes avec l’agence européenne Frontex, dont le budget a dépassé 900 millions d’euros en 2024. Le flux ne s’est pour autant pas tari : près de 47 000 arrivées irrégulières ont été enregistrées aux Canaries en 2023, un record historique porté en partie par les départs depuis le littoral sénégalais.

Le constat vaut pour l’ensemble de la façade atlantique ouest-africaine. Au Sénégal comme au Mali ou en Gambie, les opérations d’interdiction déplacent les points de départ sans réduire le volume global des tentatives. L’AJMS inscrit son plaidoyer dans ce constat : une politique migratoire qui ne traite pas simultanément l’offre d’emploi intérieure et les voies de mobilité régulière reste condamnée à gérer des drames à répétition.

Diplomatie, visas et mobilité encadrée

Le deuxième volet du communiqué porte sur la négociation diplomatique. L’association propose de muscler les partenariats avec les pays de destination pour élargir les quotas d’étudiants, de travailleurs saisonniers et de stagiaires professionnels. Le précédent espagnol est connu : en 2024, Madrid et Dakar ont conclu un accord portant sur plusieurs centaines de contrats de travail saisonniers dans l’agriculture, un volume jugé marginal au regard de la demande sociale. La France, l’Italie et le Portugal demeurent des interlocuteurs sollicités, mais les procédures consulaires restent perçues comme coûteuses et dissuasives.

La question du rôle des représentations diplomatiques sénégalaises est également posée. Pour les signataires du communiqué, les ambassades et consulats pourraient devenir des points d’information et d’orientation sur les bourses, les visas de recherche d’emploi et les dispositifs de reconnaissance de diplômes. Cette doctrine rejoint les orientations du Pacte européen sur la migration et l’asile, entré en vigueur en juin 2024, qui conditionne une part de la coopération au développement à la mise en place de voies légales crédibles.

Reste que la réponse politique attendue à Dakar dépasse le seul ministère de la Jeunesse. L’arbitrage se joue entre les Finances, le Travail, les Affaires étrangères et l’Intérieur, dans un contexte budgétaire tendu marqué par les discussions en cours avec le Fonds monétaire international sur un nouveau programme. C’est à cette équation qu’est renvoyé le gouvernement au lendemain du drame de Lompoul.

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