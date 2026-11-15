Gabon : un huissier dépêché chez Éric Otsetse par Mays Mouissi

Au Gabon, une démarche d’huissier initiée par Mays Mouissi à l’encontre de l’activiste et publiciste Éric Otsetse ravive le débat sur les limites de la parole critique en ligne. Le différend trouve son origine dans des accusations diffusées par Otsetse sur les réseaux sociaux, visant personnellement le responsable public gabonais. L’intervention d’un officier ministériel marque une rupture de registre, en déplaçant la controverse du terrain politique au terrain judiciaire.

Un bras de fer symbolique entre une figure du gouvernement et un contradicteur numérique

Mays Mouissi n’est pas un inconnu de la scène gabonaise. Économiste, analyste des finances publiques, longtemps commentateur indépendant de la gestion budgétaire du pays sous la présidence d’Ali Bongo Ondimba, il a rejoint les sphères de décision après la prise de pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le 30 août 2023. Son basculement du statut de voix critique à celui d’acteur de l’exécutif de transition est, en soi, un marqueur du nouvel attelage de Libreville.

Face à lui, Éric Otsetse appartient à cette constellation de voix gabonaises qui ont émergé via les plateformes numériques, et dont l’audience s’est consolidée pendant les années de contestation du régime Bongo. Les reproches qu’il a formulés sur les réseaux sociaux, dont la teneur exacte reste à confirmer, ont conduit Mays Mouissi à choisir la voie de l’huissier plutôt que celle du droit de réponse ou du débat public contradictoire. Un tel choix, selon la nature de l’acte signifié, peut aller du simple constat opposable à la sommation interpellative, voire préparer une action en diffamation.

Le Gabon post-coup d’État face au défi de la critique en ligne

Depuis le renversement d’Ali Bongo Ondimba par le général Brice Oligui Nguema, la transition gabonaise s’est présentée comme une parenthèse de refondation, avec l’adoption d’une nouvelle Constitution par référendum le 16 novembre 2024, approuvée à près de 92 % des suffrages selon le Centre gabonais des élections. La promesse d’un assainissement de la vie publique et d’une plus grande redevabilité a nourri l’adhésion initiale d’une large frange de la société civile, au sein de laquelle les commentateurs en ligne occupent une place désormais structurante.

Reste que la relation entre le pouvoir de transition et ces nouveaux contre-pouvoirs numériques n’est pas linéaire. Plusieurs épisodes depuis 2023 ont illustré la sensibilité du gouvernement gabonais aux critiques publiées sur Facebook, X ou TikTok, plateformes où se joue désormais une part substantielle du débat politique national. Le recours à un huissier par un responsable aussi exposé que Mays Mouissi s’inscrit dans cette séquence, et pose la question du seuil à partir duquel une parole publique en ligne engage la responsabilité civile ou pénale de son auteur.

Un précédent qui dépasse les frontières gabonaises

Le cas gabonais n’est pas isolé dans la sous-région. En Côte d’Ivoire, au Sénégal ou au Cameroun, les poursuites engagées par des ministres ou hauts fonctionnaires contre des animateurs de réseaux sociaux se sont multipliées ces cinq dernières années, souvent sur le fondement de lois relatives à la cybercriminalité adoptées dans la seconde moitié de la décennie 2010. Au Sénégal, la loi de 2008 modifiée en 2016 sur les infractions commises par voie électronique a nourri une jurisprudence abondante. Au Gabon, le cadre juridique applicable aux contenus numériques demeure davantage adossé au code de la communication et aux textes généraux sur la diffamation.

Concrètement, la démarche visant Éric Otsetse ouvre un précédent scruté par les milieux associatifs et par les organisations de défense de la liberté d’expression. Reporters sans frontières classait le Gabon au 56ᵉ rang mondial de son édition 2024 du Classement mondial de la liberté de la presse, une position relativement favorable sur le continent, mais fragilisée par la judiciarisation croissante des différends entre responsables publics et commentateurs. L’issue de la procédure engagée par Mays Mouissi, qu’elle débouche sur un procès, un retrait des publications ou un classement sans suite, fournira une indication concrète sur la tolérance du nouvel exécutif gabonais à l’égard de la contestation en ligne.

Dans l’intervalle, l’affaire place les responsables de la transition devant un dilemme familier aux démocraties en construction : répondre aux attaques personnelles par les outils du droit sans donner le sentiment de criminaliser la critique, et préserver la crédibilité du discours de rupture porté depuis août 2023.

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