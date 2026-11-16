Commerce Cameroun-Royaume-Uni : les services dépassent les marchandises

Pour la première fois dans l’histoire récente des échanges entre le Cameroun et le Royaume-Uni, la rente primaire ne tient plus le haut du pavé. Les douanes britanniques ont enregistré, sur les douze mois achevés en juin 2026, 86 millions de livres de services importés depuis Yaoundé, contre 82 millions pour les marchandises. Converties au cours actuel, ces recettes de services atteignent environ 67,5 milliards de francs CFA, soit 3,2 milliards de plus que les ventes de biens. L’écart est mince, mais sa portée symbolique est considérable pour un pays dont les exportations restent structurellement adossées au pétrole, au bois et au cacao.

Un basculement qui cache un affaissement des matières premières

Derrière la nouvelle hiérarchie, la dynamique est double. Les services bondissent de 17,8 % sur un an, portés par des flux intangibles que la statistique britannique ne détaille pas publiquement à ce niveau d’agrégation : transport maritime et aérien, télécommunications, services aux entreprises et, probablement, prestations informatiques fournies à distance. À l’opposé, les marchandises camerounaises reculent de 23,4 %, un décrochage qui touche l’ensemble des postes traditionnels. Le pétrole brut, premier contributeur avec 37,3 millions de livres, perd 10,4 %. Le bois et le liège, à 19,8 millions, cèdent 12,1 %. Les fruits et légumes reculent de 5,3 %, mais c’est surtout la famille café-thé-cacao qui s’effondre, à -32,1 % pour 2,5 millions seulement.

Cette contraction conjuguée tire le commerce bilatéral total vers le bas, à 271 millions de livres, soit 212,6 milliards de francs CFA et un repli annuel de 8,4 %. Les échanges de marchandises, tous sens confondus, plongent de 30,2 % à 111 millions, tandis que les services progressent de 16,8 % à 160 millions. La part des services dans le commerce bilatéral atteint désormais 59 %, contre 41 % pour les biens. Un rapport inversé par rapport à l’exercice 2025, où les marchandises dominaient encore.

Un signal faible, mais stratégique, pour la zone CEMAC

Rapporté à l’économie camerounaise, le Royaume-Uni reste un partenaire secondaire : Londres pèse moins de 2 % du commerce extérieur du Cameroun, très loin derrière la Chine, la France, l’Inde ou les Pays-Bas. Mais la bascule observée à Londres préfigure une tendance de fond que les institutions régionales suivent de près. Dans la zone CEMAC, où le pétrole représente encore, selon les données de la Banque des États de l’Afrique centrale, plus de 70 % des exportations communautaires en valeur, toute diversification vers les services tertiaires vaut signal. Le Programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, dit Pref-Cemac, en fait d’ailleurs un pilier explicite depuis 2017.

Le contexte post-Brexit joue également son rôle. L’accord de continuité commerciale signé en mars 2021 entre Londres et Yaoundé, qui prolonge les préférences tarifaires issues de l’Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Cameroun, maintient un accès préférentiel aux biens agricoles et à la banane camerounaise. Mais il n’a pas suffi à enrayer la décrue des flux de marchandises, confrontés à la baisse tendancielle de la production pétrolière nationale, estimée autour de 55 000 barils par jour en 2025 contre 80 000 une décennie plus tôt, selon les chiffres de la Société nationale des hydrocarbures.

Un excédent qui change de nature

Au total, le Cameroun exporte pour 168 millions de livres vers le Royaume-Uni, biens et services confondus, et en importe 103 millions. L’excédent bilatéral s’établit à 65 millions, soit environ 51 milliards de francs CFA. Sur le seul segment des services, le solde reste positif de 12 millions, les ventes britanniques de services à Yaoundé progressant elles aussi de 15,6 % pour atteindre 74 millions. Autrement dit, la relation se densifie dans le tertiaire, pour les deux parties.

Reste une zone d’ombre méthodologique. Les statistiques britanniques ne recoupent pas toujours les données publiées par la Direction générale des douanes du Cameroun ni celles de la BEAC, notamment en raison du traitement des réexportations via les hubs européens et du mode d’enregistrement des services numériques transfrontaliers. Le mouvement de fond, lui, est documenté : le commerce mondial des services a crû plus vite que celui des biens sur la dernière décennie, et l’Afrique francophone commence, timidement, à s’inscrire dans cette trajectoire. Le cas camerounais en offre une illustration précoce.

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