Blé russe au Cameroun : Moscou revendique 93 000 tonnes au premier quadrimestre

Les chiffres publiés par le Centre fédéral russe Agroexport dessinent une progression spectaculaire du commerce agricole Russie-Cameroun. Selon le digest officiel diffusé entre le 21 et le 27 mai 2026, et initialement relayé par l’agence russe Finmarket le 21 mai, les exportations agricoles russes vers Yaoundé auraient atteint 93 000 tonnes sur les quatre premiers mois de l’année, pour une valeur estimée à plus de 20,5 millions de dollars, soit environ 11,6 milliards de francs CFA. Rapportés aux 137 000 tonnes et 32 millions de dollars revendiqués pour l’ensemble de 2025, ces volumes représenteraient déjà 68 % du tonnage annuel précédent et 64 % de sa valeur, en seulement quatre mois.

Un corridor céréalier revendiqué, mais faiblement documenté côté camerounais

La structure de ces flux reste opaque pour l’année en cours. Agroexport n’a pas publié de ventilation produit par produit pour la période janvier-avril 2026. En 2025, le blé concentrait à lui seul 99 % de la valeur des ventes russes au Cameroun, le reste se partageant entre viande et abats de canard, poisson congelé et préparations à base de flocons de céréales non grillés. L’extrapolation est tentante, mais rien ne garantit que la composition 2026 reproduise ce schéma presque monoproduit.

Un élément matériel vient cependant étayer partiellement le récit russe. Le 30 janvier 2026, le Centre fédéral russe d’évaluation de la sécurité et de la qualité des produits agricoles, connu sous l’acronyme TsOK APK, a annoncé l’expédition de 47 700 tonnes de blé depuis le port de Vysotsk, en région de Léningrad, à destination du Cameroun. Les certificats et documents phytosanitaires auraient été établis côté russe. Reste que ni la réception effective de cette cargaison, ni son dédouanement à Douala n’ont été documentés publiquement par les autorités camerounaises.

Le silence des meuniers et l’angle mort douanier

La profession meunière locale, premier débouché naturel pour du blé importé, se montre réservée. Interrogé, le Groupement des industries meunières du Cameroun affirme ne pas disposer d’éléments permettant de confirmer ou de contester les volumes avancés par Moscou, tout en évoquant des restrictions pesant sur les achats de blé russe. Cette prudence fait écho à un précédent : en septembre 2025, l’annonce russe de 50 000 tonnes de blé livrées au cours du premier trimestre n’avait trouvé aucune trace dans les statistiques des minotiers camerounais.

Les données macroéconomiques disponibles n’aident pas à trancher. D’après le rapport provisoire de l’Institut national de la statistique (INS), le Cameroun a importé en 2025 un total de 1,14 million de tonnes de blé et de méteil, pour une facture de 187,8 milliards de francs CFA. Par rapport à 2024, la baisse atteint 5 % en volume et 12,3 % en valeur. Problème : le tableau de l’INS n’opère aucune ventilation par origine géographique, ce qui empêche de mesurer la part réelle captée par les fournisseurs russes. À titre de comparaison, le blé russe et ukrainien représentait historiquement entre 40 % et 50 % des importations camerounaises avant 2022, selon les données publiées par le ministère du Commerce.

Sanctions européennes et recomposition des chaînes de paiement

La montée en puissance revendiquée par Agroexport s’inscrit dans un environnement financier contraint. Depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, l’Union européenne a adopté plusieurs vagues de sanctions ciblant les grandes banques russes, parmi lesquelles Sberbank, VTB ou Rosselkhozbank, cette dernière étant précisément l’établissement historiquement adossé au financement des exportations agricoles russes. Le Conseil de l’UE rappelle néanmoins que ces mesures ne concernent pas les échanges de denrées alimentaires et d’intrants agricoles entre la Russie et les États tiers, laissant subsister une marge de manœuvre pour les acheteurs africains.

Dans les faits, les opérateurs camerounais se heurtent à des frictions bancaires qui expliquent sans doute le décalage entre les annonces de Moscou et la réalité perçue par les minotiers. Les transactions passent souvent par des intermédiaires émiratis ou turcs, voire par des pavillons tiers pour l’affrètement, ce qui brouille la lisibilité des flux. Depuis le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en juillet 2023 et sa suite ministérielle de 2024, Moscou a fait du blé un instrument de diplomatie économique vers le continent, promettant des livraisons gratuites à six pays. Le Cameroun n’y figurait pas, mais la trajectoire commerciale revendiquée aujourd’hui s’inscrit dans la même logique d’ancrage.

Pour trancher l’écart entre le récit statistique russe et la réalité des silos camerounais, seules les données de l’administration douanière, ventilées par origine, pourraient apporter une réponse définitive. En leur absence, la dépendance du pays à des flux de blé importés dont la traçabilité publique reste lacunaire demeure un angle mort de sa souveraineté alimentaire.

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