Le Sénégal reconduit au Conseil de l’UIT pour un nouveau mandat

Le Sénégal reste membre du Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT), à l’issue du vote organisé au Qatar dans le cadre des travaux de l’agence spécialisée des Nations unies. Cette reconduction, acquise face à une concurrence traditionnellement vive au sein du groupe régional africain, confirme la place prise par Dakar parmi les capitales les plus actives dans la diplomatie technique des télécoms. Au-delà du symbole, elle offre au pays un strapontin décisionnel sur les sujets qui structurent l’économie numérique mondiale pour les quatre prochaines années.

Un siège stratégique dans la gouvernance mondiale des télécoms

Créée en 1865, l’UIT est la plus ancienne organisation intergouvernementale encore en activité. Elle fixe les normes techniques, coordonne l’usage du spectre radioélectrique et attribue les orbites satellitaires, trois compétences devenues centrales avec l’essor des constellations en orbite basse et le déploiement de la 5G. Son Conseil compte 48 membres, répartis entre cinq régions, dont treize sièges réservés à l’Afrique. L’organe se réunit chaque année à Genève pour piloter les travaux entre deux Conférences de plénipotentiaires, l’instance suprême qui, elle, se tient tous les quatre ans.

La présence continue du Sénégal dans cet exécutif n’est pas anodine. Le pays siège au Conseil depuis plusieurs mandats successifs et a déjà occupé des fonctions importantes dans les groupes de travail consacrés à la cybersécurité, à la connectivité rurale et à la gouvernance de l’Internet. Cette constance a permis à Dakar de bâtir un capital d’influence qu’un État ne retrouve pas en une seule législature, et de peser sur des arbitrages où l’Afrique reste statistiquement sous-représentée dans les comités techniques.

Un levier pour la stratégie numérique sénégalaise

La reconduction intervient alors que le Sénégal engage la deuxième phase de son plan de transformation numérique. L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a lancé en 2024 le processus d’attribution des licences 5G, remportées par les trois opérateurs historiques du marché, Sonatel, Free Sénégal et Expresso. Le déploiement effectif, encore limité aux grandes agglomérations, soulève des questions de tarification du spectre, d’itinérance régionale et de normalisation des équipements, autant de dossiers traités à l’UIT. Disposer d’un siège au Conseil permet d’y défendre une grille de lecture tenant compte des contraintes de solvabilité et de densité de population propres aux marchés ouest-africains.

Le secteur des télécoms pèse environ 10 % du produit intérieur brut sénégalais selon les estimations convergentes de l’ARTP et de la Banque mondiale, avec un taux de pénétration mobile dépassant 115 % et une pénétration Internet mobile supérieure à 90 %. Ces indicateurs placent le pays parmi les marchés les plus matures de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), aux côtés de la Côte d’Ivoire et du Ghana. Les décisions prises à Genève sur les bandes de fréquences, la neutralité du Net ou la lutte contre les trafics de terminaux contrefaits ont un impact direct sur la rentabilité des opérateurs et sur le pouvoir d’achat numérique des ménages.

Diplomatie technique et compétition africaine

La bataille pour les treize sièges africains du Conseil est un révélateur discret mais fiable des rapports de force diplomatiques sur le continent. L’Égypte, le Maroc, l’Algérie, le Nigeria, le Kenya, l’Afrique du Sud et le Rwanda y mobilisent des équipes dédiées plusieurs mois avant chaque scrutin. Le Rwanda a d’ailleurs accueilli la Conférence de plénipotentiaires de 2022 à Kigali, événement qui a redistribué les présidences de commissions et marqué un tournant pour la visibilité africaine au sein de l’institution. Dans ce paysage concurrentiel, le maintien sénégalais vaut reconnaissance d’un travail de terrain mené au sein du groupe Afrique de l’UIT.

Reste que le véritable test viendra de l’usage du mandat. La prochaine conférence mondiale des radiocommunications, prévue en 2027, décidera de l’affectation de nouvelles bandes à la 5G avancée, puis à la 6G, et des conditions de cohabitation entre services satellitaires et terrestres. Pour Dakar, l’enjeu consistera à articuler défense des intérêts industriels nationaux, coordination avec la position commune de l’Union africaine et promotion d’une doctrine de souveraineté numérique, trois registres que le siège au Conseil permet précisément de combiner.

Pour aller plus loin

Cameroun : 18,6 milliards FCFA d’évaluations contre CAMTEL, Orange et MTN · Starlink au Sénégal : une autorisation à 100 millions FCFA interroge · Nexttel : Viettel porte 7,3 milliards FCFA d’engagements au Cameroun

J’aime ça : J’aime Chargement…