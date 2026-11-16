Phnom Penh : l’axe Brazzaville-Nouakchott-Dakar impose sa médiation

Le dix-neuvième sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), réuni à Phnom Penh, s’est achevé dans un équilibre arraché à la dernière minute par trois chefs d’État africains. Le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye auraient conduit les concertations qui ont permis d’éviter l’enlisement du rendez-vous cambodgien. Au-delà de l’épisode diplomatique, cette séquence confirme que les grandes décisions de la Francophonie se jouent désormais, en premier lieu, entre capitales africaines.

Un trio sahélo-atlantique au centre du jeu francophone

La géographie politique des trois médiateurs n’est pas neutre. Brazzaville, Nouakchott et Dakar dessinent un arc qui va du golfe de Guinée à l’Atlantique nord-africain, en traversant la zone saharo-sahélienne. Trois profils très différents, aussi : Denis Sassou Nguesso, doyen des chefs d’État francophones avec plus de trente-cinq années cumulées au pouvoir depuis 1979, incarne la mémoire institutionnelle de l’organisation. Mohamed Ould Ghazouani, élu en 2019 puis reconduit en 2024, pilote la seule présidence maghrébine stable d’un espace régional traversé par les ruptures sahéliennes. Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir à Dakar en mars 2024, porte quant à lui la voix d’une nouvelle génération panafricaine attachée à la souveraineté.

Cette combinaison expérience-stabilité-renouveau explique sans doute leur capacité à parler à tous les camps. L’OIF, qui revendique 88 États et gouvernements membres ou observateurs, ne peut plus fonctionner sans l’aval d’une masse critique africaine : le continent concentre la grande majorité des locuteurs du français, estimée à plus de 60 % des 320 millions de francophones recensés par l’Observatoire de la langue française. Phnom Penh aura rappelé que cette réalité démographique se traduit désormais en influence politique assumée.

Phnom Penh, un sommet sous tension pour l’OIF

La tenue du sommet au Cambodge, choix décidé plusieurs années à l’avance, portait une charge symbolique forte. Le pays hôte renoue avec un rendez-vous francophone qu’il avait déjà accueilli en 2002, et confirme l’ancrage asiatique d’une organisation qui cherche à sortir de sa matrice euro-africaine. Reste que l’éloignement géographique et le contexte régional ont compliqué la mobilisation des délégations, dans un climat international déjà alourdi par les crises en mer Rouge, au Sahel et au Proche-Orient.

Les sommets précédents avaient donné le ton. À Djerba en 2022, les débats s’étaient cristallisés autour des coups d’État en Afrique de l’Ouest et de la place de la langue française dans le numérique. À Villers-Cotterêts en 2024, la France avait cherché à relancer une Francophonie économique, avec des résultats mitigés. Phnom Penh devait prolonger cette ambition, mais s’est heurté à la difficulté de produire un texte final consensuel sur les sujets politiques les plus sensibles, de la gouvernance aux crises ouvertes dans l’espace francophone.

Ce que la médiation révèle du nouveau centre de gravité

Le recours à trois présidents africains pour dénouer un blocage n’est pas un hasard de couloirs. Il traduit un déplacement progressif du leadership diplomatique de la Francophonie vers des capitales africaines qui disposent, aujourd’hui, d’une marge d’initiative que n’ont plus Paris, Bruxelles ou Ottawa sur ce dossier. Le Sénégal, en particulier, s’affirme comme un acteur pivot : accueil du neuvième Forum mondial de l’eau en 2022, présidence tournante de la Communauté des États sahélo-sahariens, puis centralité dans les négociations autour du retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

La Mauritanie, de son côté, a présidé l’Union africaine en 2024 et a bâti une diplomatie de médiation reconnue, notamment sur les dossiers libyen et malien. Le Congo-Brazzaville, enfin, conserve une influence réelle sur les équilibres d’Afrique centrale et au sein de la Conférence des chefs d’État de la CEEAC. L’addition de ces trois réseaux dessine un pôle capable de peser dans n’importe quelle enceinte multilatérale francophone.

Concrètement, la Francophonie post-Phnom Penh devra tenir compte de cette réalité. Les prochains chantiers, du financement de l’OIF à la réforme de ses instruments de coopération économique en passant par la gestion des adhésions sensibles, ne pourront plus être arbitrés sans ce triangle africain. Pour les décideurs du continent, l’épisode cambodgien constitue surtout un précédent utile : il démontre qu’une coordination à trois, lorsqu’elle est préparée, suffit à orienter l’agenda d’une organisation de près de quatre-vingt-dix membres.

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