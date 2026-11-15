Sénégal : les véhicules d’occasion de 2016 bannis à partir de 2027

La Direction générale des Douanes du Sénégal a prévenu les professionnels : au 31 décembre 2026, la fenêtre d’importation des véhicules d’occasion de l’année 2016 se refermera définitivement. Au-delà, ces modèles seront jugés trop anciens pour franchir le cordon douanier. La mesure, qui vise directement les importateurs, s’inscrit dans la mécanique glissante d’une limite d’âge maximale, fixée depuis plusieurs années autour de huit ans pour les voitures particulières. Chaque 1er janvier, la cohorte autorisée se décale d’un cran, faisant mécaniquement sortir du jeu un millésime supplémentaire.

Une règle d’âge qui remonte à la fin des années 2010

L’encadrement de l’âge des véhicules d’occasion importés au Sénégal n’est pas une nouveauté. Dakar a progressivement durci sa politique au tournant des années 2010, à mesure que le pays devenait l’un des principaux débouchés ouest-africains pour les voitures européennes de seconde main. L’objectif affiché combine deux préoccupations : la sécurité routière, dans un pays où les accidents constituent un enjeu majeur de santé publique, et la réduction progressive des émissions polluantes dans les grandes agglomérations, au premier rang desquelles Dakar et sa corniche saturée aux heures de pointe.

À l’échelle régionale, le Sénégal n’est pas isolé. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pousse, depuis 2020, à l’adoption de normes communes sur les carburants et sur les véhicules importés, en coordination avec le Programme des Nations unies pour l’environnement. Le Nigeria, le Ghana ou la Côte d’Ivoire ont engagé des trajectoires comparables, avec des bornes d’âge variables, généralement comprises entre cinq et dix ans. Cette convergence réglementaire tranche avec la situation qui prévalait il y a une décennie, lorsque des véhicules de quinze à vingt ans alimentaient encore massivement les parcs urbains de la sous-région.

Un marché sous dépendance des importations

Le marché sénégalais de l’automobile reste très largement structuré par l’occasion importée. Les véhicules neufs, portés par une poignée de concessionnaires officiels, ne représentent qu’une fraction limitée des immatriculations annuelles, estimée selon les acteurs du secteur à quelques milliers d’unités, loin derrière les flux d’occasions en provenance de Belgique, d’Allemagne, de France et, de plus en plus, des États-Unis et du Japon. Les ports d’Anvers et de Hambourg demeurent des hubs incontournables pour les véhicules européens à destination de Dakar.

Cette dépendance explique la sensibilité politique du dossier. Toute modification de la limite d’âge produit un effet immédiat sur les prix de détail et, par ricochet, sur le pouvoir d’achat des ménages urbains, pour qui l’achat d’un véhicule reste un investissement lourd. Les taxis, les véhicules de transport collectif informel et une partie du parc administratif se renouvellent par ce canal. Resserrer la fenêtre d’importation, c’est renchérir mécaniquement le ticket d’entrée à la mobilité motorisée individuelle, dans une capitale où l’offre de transport public structuré, malgré le lancement du Train express régional en 2021 et du Bus rapid transit en 2024, reste en construction.

Une opportunité pour les constructeurs asiatiques

Reste que le resserrement progressif ouvre un espace commercial aux constructeurs capables de proposer du neuf ou du quasi-neuf à un prix compétitif. Les marques asiatiques, au premier rang desquelles les groupes chinois, indiens et coréens, se positionnent depuis plusieurs années sur ce créneau en Afrique de l’Ouest, avec des modèles d’entrée de gamme pensés pour les marchés émergents. Le développement d’assemblages locaux ou régionaux, déjà engagé au Maroc et en Côte d’Ivoire, pourrait trouver dans la trajectoire sénégalaise un argument supplémentaire.

Pour les importateurs informels, souvent regroupés autour des parcs de Thiaroye et de Rufisque, l’équation est en revanche plus rude. Chaque année retirée du calendrier réduit le vivier de véhicules accessibles à leur clientèle. La question d’une éventuelle période de tolérance pour les véhicules déjà en transit ou en cours de dédouanement se posera de manière aiguë à l’approche de l’échéance, comme ce fut le cas lors des précédentes marches du calendrier. Les prochains mois diront si l’administration douanière opte pour une application stricte ou aménage une transition pour éviter un engorgement portuaire au dernier trimestre 2026.

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