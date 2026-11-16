Côte d’Ivoire : 198 milliards FCFA validés pour l’urbanisme en 2027

Le feu vert donné en commission au budget 2027 du ministère de l’Urbanisme ivoirien fixe un cap chiffré pour la politique du logement : 198,023 milliards FCFA, soit environ 302 millions d’euros, à répartir entre quatre programmes. Portée par le ministre Moussa Sanogo, cette enveloppe a été adoptée à main levée par la Commission des affaires économiques et financières (CAEF), étape préalable à son examen en séance plénière. Pour les acteurs du bâtiment et des services urbains, la lecture utile se trouve moins dans le montant global que dans sa ventilation.

Une architecture budgétaire centrée sur le logement

Quatre programmes se partagent la dotation du ministère dirigé par Moussa Sanogo : l’administration générale, le foncier et l’urbanisme, la construction et la maintenance, enfin le logement et l’habitat. Le dernier bloc capte à lui seul près de sept dixièmes de l’enveloppe, confirmant la hiérarchie des priorités affichée depuis plusieurs exercices par l’exécutif ivoirien. Ce choix traduit la pression démographique sur les grandes agglomérations, au premier rang desquelles Abidjan, dont l’aire urbaine franchit les six millions d’habitants selon les estimations d’ONU-Habitat publiées en 2022.

Les trois autres programmes assurent les fonctions support et les leviers d’aménagement : sécurisation foncière, planification urbaine, entretien du parc bâti public. Historiquement, ces segments ont souffert d’une sous-exécution chronique, les retards de délivrance de titres fonciers étant régulièrement cités par la Banque mondiale, dans son rapport Doing Business 2020, parmi les freins à l’investissement immobilier en Côte d’Ivoire. La concentration des moyens sur le logement ne doit donc pas occulter l’enjeu de la chaîne foncière, condition de la bancabilité des projets.

Un levier de commande publique pour le BTP ivoirien

Avec une enveloppe proche de 200 milliards FCFA, le ministère pèse comme un donneur d’ordre de premier plan dans un marché national de la construction qui, selon les données de la Chambre nationale des métiers de Côte d’Ivoire, mobilise plusieurs centaines de milliers d’emplois directs et indirects. Les cimentiers installés sur la façade atlantique, notamment LafargeHolcim et les cimenteries turques et marocaines entrées sur le marché depuis 2015, sont les premiers bénéficiaires potentiels de la montée en cadence des chantiers d’habitat social. Les équipementiers de voirie et de réseaux divers suivent, portés par les besoins en viabilisation.

Le signal envoyé compte aussi pour les concessionnaires de services urbains. Chaque logement livré est un compteur d’eau potable raccordé par la SODECI, un abonnement électrique activé par la CIE, une adresse à desservir en collecte des déchets. L’accélération de la production de logements publics a donc un effet d’entraînement direct sur les investissements de ces opérateurs, dont la soutenabilité financière dépend de la densité des raccordements. Le ratio d’accès à l’électricité en Côte d’Ivoire, estimé à 94 % en zone urbaine selon les chiffres de la Banque africaine de développement publiés en 2023, trouve ici un facteur de consolidation.

Un arbitrage à relire dans l’agenda politique

Le calendrier n’est pas neutre. L’exercice 2027 coïncide avec une année de scrutin général en Côte d’Ivoire, et les politiques d’habitat figurent traditionnellement parmi les marqueurs tangibles de l’action publique auprès des électeurs urbains. Le précédent du programme présidentiel de logements sociaux lancé en 2012, qui visait 60 000 unités et n’en avait livré qu’une fraction à mi-parcours selon les constats de la Cour des comptes ivoirienne, rappelle que le taux d’exécution budgétaire sera scruté autant que le montant voté.

Reste l’étape de la séance plénière, où l’Assemblée nationale examinera l’ensemble des budgets ministériels dans le cadre du projet de loi de finances 2027. Le vote unanime acquis en commission suggère peu de résistance politique sur ce poste, mais les députés pourront revenir sur les modalités de mise en œuvre, en particulier le recours aux partenariats public-privé et la part des financements concessionnels mobilisés auprès des bailleurs multilatéraux. Pour les investisseurs du secteur immobilier et les fournisseurs de la commande publique, la fenêtre 2027 se dessine désormais avec un cadre chiffré clair.

Pour aller plus loin

Le Sénégal articule Dakar, Ndayane et Bargny-Sendou en réseau portuaire · Bargny : Dakar met fin à la concession de Leduc Sénégal · L’Algérie confie à CHEC l’extension des ports d’Annaba et Skikda

J’aime ça : J’aime Chargement…