Rabat obtient 479 M USD de la BAD pour ses réformes structurelles

L’annonce d’un financement de 479 millions de dollars accordé par la Banque africaine de développement (BAD) au Maroc prolonge une relation financière devenue l’une des plus denses du portefeuille de l’institution d’Abidjan. Rendu public à la mi-novembre 2026, ce concours est présenté comme un appui à la mise en œuvre de réformes économiques, dans une configuration budgétaire marocaine où les marges de manœuvre se sont resserrées depuis la séquence inflationniste de 2022-2024 et le choc sismique d’Al Haouz de septembre 2023.

Un partenariat historique entre la BAD et le Royaume du Maroc

Le Maroc figure depuis plusieurs années parmi les trois premiers bénéficiaires des engagements de la BAD sur le continent, aux côtés de l’Égypte et du Nigeria. Selon les rapports annuels successifs de la Banque, l’encours cumulé des opérations au Royaume dépasse 12 milliards de dollars depuis 1970, répartis entre infrastructures de transport, énergie, assainissement et appuis budgétaires. Cette profondeur de portefeuille explique la régularité des opérations d’appui programmatique, un instrument par lequel la BAD décaisse des tranches en contrepartie de réformes vérifiables.

L’enveloppe de 479 millions de dollars annoncée en novembre 2026 s’inscrit dans cette grammaire contractuelle. Elle n’est pas destinée à un projet physique identifiable, mais à la trésorerie de l’État, en appui à une matrice de mesures négociée avec le ministère de l’Économie et des Finances. Le mécanisme est proche de celui utilisé en 2023, lorsque le Conseil d’administration de la BAD avait validé une opération d’ampleur comparable pour accompagner la généralisation de la protection sociale engagée par Rabat depuis 2021.

Réformes ciblées : eau, protection sociale, climat des affaires

Les priorités affichées par le gouvernement marocain depuis le Plan national de l’eau 2020-2050 et la loi-cadre 09-21 sur la protection sociale dessinent le périmètre probable des réformes soutenues. Le stress hydrique, qui a conduit à un taux de remplissage des barrages inférieur à 30 % durant l’hiver 2024, impose une refonte de la tarification agricole et une accélération des projets de dessalement, dont celui de Casablanca d’une capacité visée de 300 millions de mètres cubes par an. La BAD finance habituellement ces transitions par des conditionnalités liées à la gouvernance des agences de bassin et à la vérité des prix.

La protection sociale constitue le second pilier. La généralisation de l’assurance maladie obligatoire à plus de 22 millions de bénéficiaires et le lancement du Registre social unifié ont alourdi la dépense publique à hauteur d’environ 3,5 points de produit intérieur brut à l’horizon 2026, selon les estimations gouvernementales. L’appui de la BAD vise à sécuriser ce chantier sans détériorer la trajectoire de déficit, maintenue autour de 3,5 % du PIB dans la loi de finances. Le troisième axe, moins visible, porte sur le climat des affaires, avec la réforme de la Charte de l’investissement entrée en vigueur en 2023 et la montée en puissance de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.

Un signal aux marchés et aux agences de notation

L’effet du concours se mesure aussi sur la perception des investisseurs. Le Maroc est noté BB+ par Standard & Poor’s et Ba1 par Moody’s, au seuil de la catégorie investissement, qu’il avait perdue en 2021. Un appui concessionnel de 479 millions de dollars, mobilisable rapidement, améliore la structure du financement extérieur et réduit la dépendance aux émissions en devises sur le marché international, où le Royaume a levé 2 milliards d’euros en mars 2025.

Pour les agences de notation, la signature d’une opération programmatique avec la BAD vaut validation externe des réformes engagées. Elle conforte la trajectoire de retour en catégorie investment grade, objectif affiché par le ministère de l’Économie et des Finances, et pèse favorablement dans les discussions ouvertes avec le Fonds monétaire international au titre de la Ligne de crédit modulable obtenue en 2023 pour un montant de 5 milliards de dollars.

Reste que la soutenabilité politique de ces réformes dépendra de leur capacité à produire des résultats visibles avant l’échéance législative de 2026-2027. L’appui de la BAD achète du temps budgétaire, mais ne dispense ni de l’arbitrage sur les subventions au gaz butane, ni de la montée en charge effective des recettes fiscales promises par la réforme de la TVA.

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