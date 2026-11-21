La monnaie unique ECO de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a franchi une étape politique à Abidjan, vendredi 20 novembre 2026, avec la sixième réunion de la Task Force présidentielle dédiée au programme. Les ministres des Finances de la région y ont examiné le cadre stratégique et opérationnel devant guider la bascule vers l’ECO à compter de 2027, sur la base d’un rapport remis par le Comité technique au terme de trois jours de travaux préparatoires, du 17 au 19 novembre. La Côte d’Ivoire, pays hôte, était représentée par Adama Coulibaly, ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, mandaté par le président Alassane Ouattara.

Le thème retenu, centré sur l’accélération des réformes et la consolidation du consensus politique, traduit l’ambition d’une mise en œuvre « progressive, inclusive et effective » dès l’an prochain. La feuille de route soumise aux ministres s’appuie sur les décisions de la treizième session du Conseil de convergence de la CEDEAO et doit déboucher sur un communiqué final assorti de recommandations opérationnelles au Comité de haut niveau.

Localisation des institutions : un arbitrage politique à haut risque

Le premier dossier porte sur l’implantation géographique de la future Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest. La question, éminemment politique, cristallise depuis plusieurs années les ambitions concurrentes des capitales anglophones et francophones. Elle conditionne aussi la crédibilité institutionnelle de la future monnaie, à l’image du débat qui avait entouré, dans les années 1990, le choix de Francfort pour abriter la Banque centrale européenne.

Deux autres briques institutionnelles accompagnent ce chantier : une infrastructure régionale de paiement et de règlement interbancaires, et un Fonds de solidarité et de stabilisation. Le premier doit permettre la circulation de la future monnaie sans dépendre des corridors correspondants extracontinentaux ; le second est pensé comme un amortisseur en cas de chocs macroéconomiques asymétriques entre économies de la zone. Les modalités de gouvernance, de prise de décision, de répartition des responsabilités et de coordination entre ces trois piliers figurent elles aussi parmi les points soumis à la Task Force.

Un calendrier contraint par la convergence et le contexte régional

Le projet d’union monétaire ouest-africaine n’est pas neuf : conçu dès 2003 au sein de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) regroupant les économies hors zone franc, il a connu plusieurs reports successifs, au gré des crises et du non-respect des critères de convergence. L’échéance de 2020, encore brandie à la veille de la pandémie, avait dû être repoussée faute d’alignement sur les cibles de déficit public, d’inflation et de dette.

La CEDEAO retient traditionnellement quatre critères de premier rang : un déficit budgétaire inférieur à 3 % du PIB, une inflation sous 10 %, une dette publique sous 70 % du PIB et des réserves de change couvrant au moins trois mois d’importations. Peu d’États les respectaient simultanément en 2024, dans un environnement marqué par les tensions géopolitiques, l’insécurité sahélienne, les pressions inflationnistes et la hausse des taux d’intérêt internationaux. Ce contexte macroéconomique défavorable pèse directement sur la crédibilité d’un démarrage en 2027 et explique l’option d’un lancement par phases, avec un noyau de pays pionniers conformes aux critères.

L’équation posée par le retrait du Sahel

La sortie annoncée du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, au profit de la Confédération des États du Sahel (AES), rebat les cartes. Ces trois économies, membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et utilisatrices du franc CFA, représentent une part non négligeable du PIB régional et des échanges intra-zone. Leur absence du périmètre de l’ECO réduit mécaniquement l’assise géographique du projet et complique l’articulation avec l’actuelle zone franc, pour laquelle le basculement vers une monnaie commune élargie reste la trajectoire officielle depuis la réforme de 2019.

Reste à transformer les engagements d’Abidjan en diligences concrètes : harmonisation des cadres statistiques, convergence des politiques budgétaires, calendrier précis des phases, désignation du siège de la future banque centrale. Autant de décisions qui, si elles ne sont pas prises dans les prochains mois, repousseraient une fois de plus un projet conçu il y a plus de deux décennies.

Pour aller plus loin

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