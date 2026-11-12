L’AfCRA fixe mars 2027 pour ses premières notations souveraines

L’Agence africaine de notation de crédit (AfCRA) a fixé à mars 2027 la publication de ses premières notes souveraines, une échéance qui transforme un projet longtemps théorique en chantier opérationnel. L’annonce intervient alors que la question du coût de la dette africaine demeure au cœur des débats de politique économique, de Dakar à Nairobi. Pour les trésoriers d’État du continent, cette date marque le début d’un test grandeur nature : celui de la reconnaissance, par les investisseurs internationaux, d’une évaluation produite depuis l’Afrique.

Un projet politique devenu feuille de route technique

L’idée d’une agence de notation panafricaine n’est pas récente. Elle a été portée au plus haut niveau par l’Union africaine, qui en a fait l’une des recommandations phares de ses travaux sur la réforme de l’architecture financière mondiale, notamment à travers les rapports du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). L’argumentaire est connu : les notes souveraines attribuées par Moody’s, S&P Global Ratings et Fitch Ratings déterminent le coût auquel les États empruntent sur les marchés internationaux, et plusieurs études universitaires et institutionnelles ont pointé, ces dernières années, un possible biais défavorable aux économies africaines.

Le passage de la déclaration politique à l’ingénierie institutionnelle a été long. Il implique la définition d’une méthodologie, la constitution d’un vivier d’analystes, la mise en place d’un comité de notation indépendant et l’adoption d’un code de conduite conforme aux standards reconnus par les grandes places financières. En ciblant mars 2027, l’AfCRA se donne environ seize mois pour franchir ces étapes, un délai resserré au regard des pratiques du secteur.

Le poids réel des Big Three sur la dette africaine

Pour mesurer l’enjeu, il faut rappeler la structure actuelle du marché. Moody’s, S&P et Fitch concentrent historiquement plus de 90 % du marché mondial de la notation de crédit, selon les données de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) publiées sur la dernière décennie. Côté africain, l’essentiel des États émetteurs d’eurobonds est noté en catégorie spéculative, ce qui renchérit mécaniquement les coupons exigés par les investisseurs. La Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Banque africaine de développement (BAD) ont, à plusieurs reprises, chiffré en milliards de dollars le surcoût annuel supporté par le continent au titre de cette prime de risque.

Dans ce contexte, une agence panafricaine ne peut espérer s’imposer qu’en démontrant trois qualités simultanées : la rigueur analytique, l’indépendance vis-à-vis des États actionnaires, et la transparence méthodologique. C’est précisément sur ce dernier point que les agences internationales sont régulièrement interpellées par les gouvernements africains, qui dénoncent une prise en compte insuffisante des spécificités structurelles de leurs économies.

Mars 2027, un test de crédibilité à hauts enjeux

La date retenue n’a rien d’anodin. Elle place le lancement opérationnel juste avant plusieurs échéances de refinancement importantes pour des émetteurs africains dont les eurobonds émis au début des années 2020 arriveront à maturité à partir de 2028. Une note AfCRA publiée au premier trimestre 2027 pourrait donc coexister, pour un même État, avec les notes des trois grandes agences, offrant aux marchés un point de comparaison immédiat.

Le précédent asiatique est à cet égard instructif. La Chine a construit, avec Dagong puis China Chengxin et d’autres acteurs, un écosystème de notation domestique, aujourd’hui consolidé mais dont la reconnaissance internationale reste partielle. L’Inde dispose également d’agences locales majeures comme CRISIL, désormais adossée à S&P. Ces exemples montrent qu’une agence régionale peut s’installer durablement dans son marché domestique, mais que la pénétration des portefeuilles d’investisseurs mondiaux suppose des années d’historique de notations, des taux de défaut documentés et, souvent, des partenariats avec les acteurs établis.

Reste que l’AfCRA bénéficie d’un contexte politique inédit. La mise en œuvre progressive de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), lancée commercialement en 2021, et le développement attendu du marché obligataire panafricain pourraient constituer un socle de demande pour des notations libellées en référentiel africain. Les prochains mois diront si l’agence parvient à convertir ce momentum politique en instrument financier crédible, capable de peser sur les conditions d’emprunt des États du continent.

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