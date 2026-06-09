Côte d’Ivoire : des partis veulent un Haut conseil électoral

La scène politique ivoirienne s’apprête à rouvrir un dossier sensible. Un mois après la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI), une coalition de partis avance l’idée d’instaurer un Haut conseil électoral chargé de superviser les futurs scrutins en Côte d’Ivoire. La proposition, formulée à l’aube d’un cycle politique majeur, vise à reconfigurer en profondeur la gouvernance électorale du pays.

Le moment n’est pas anodin. Abidjan se prépare à une séquence dense, ponctuée par l’élection présidentielle et les législatives qui structureront la décennie à venir. La fin de la CEI, telle qu’on la connaissait, ouvre un espace inédit pour redéfinir les règles du jeu, l’équilibre entre acteurs institutionnels et le degré d’autonomie de l’arbitre des urnes. C’est dans cet interstice que s’invite la coalition à l’origine du projet de Haut conseil électoral.

Une coalition qui veut peser sur la refonte institutionnelle

En proposant la création d’un Haut conseil électoral, les partis signataires entendent imprimer leur marque sur la future architecture. L’enjeu dépasse la simple substitution d’une instance par une autre. Il s’agit d’arrimer la légitimité du processus à une structure dont la composition, les prérogatives et l’indépendance seraient repensées dans leur ensemble. Pour ses promoteurs, la dissolution de la CEI ne saurait être réduite à une formalité administrative.

Le contentieux autour de l’ancienne commission n’est pas nouveau. Depuis plusieurs années, l’opposition ivoirienne, mais aussi des organisations de la société civile, contestaient la composition jugée déséquilibrée de l’organe, ainsi que sa capacité à arbitrer impartialement les différends. Les recommandations successives de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples avaient déjà fragilisé l’édifice. La page tournée en novembre offre, selon la coalition, l’occasion d’en tirer toutes les conséquences institutionnelles.

Un Haut conseil électoral aux contours encore à préciser

La nature exacte de l’organe proposé reste à clarifier. Les partis avancent l’idée d’une instance à vocation pluraliste, intégrant des représentants de la majorité, de l’opposition et de la société civile, avec un mandat élargi à l’ensemble du cycle électoral. Au-delà de l’organisation matérielle des votes, ce Haut conseil pourrait se voir confier des fonctions d’arbitrage, de contrôle du fichier électoral et de régulation des médias en période de campagne. Reste à savoir si cette ambition rencontrera l’adhésion du pouvoir exécutif.

Concrètement, la mise en œuvre supposerait une révision législative, voire constitutionnelle, dont le calendrier paraît étroit à l’approche des prochaines échéances. Les autorités, qui n’ont pas encore dévoilé leur propre projet de remplacement de la CEI, disposent d’une fenêtre de négociation que la coalition cherche manifestement à investir avant que des arbitrages définitifs ne soient rendus. Le rapport de force politique pèsera lourdement sur la version finale du dispositif.

Un signal envoyé aux partenaires régionaux

L’initiative s’adresse aussi à l’extérieur. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), affaiblie par les départs successifs du Mali, du Burkina Faso et du Niger, observe avec attention la séquence ivoirienne. Abidjan demeure un pôle de stabilité économique et diplomatique dans une sous-région fragilisée par les ruptures institutionnelles. Tout doute sur la régularité des scrutins à venir pourrait fragiliser cette posture.

Pour les chancelleries occidentales et les bailleurs internationaux, la qualité du futur arbitre électoral conditionnera la lecture qu’ils feront des prochaines consultations. La Côte d’Ivoire, première économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), attire d’importants flux d’investissements directs étrangers dont la pérennité dépend en partie de la stabilité politique. Un consensus sur l’organe successeur de la CEI offrirait à Abidjan un atout supplémentaire dans sa stratégie d’attractivité.

Reste l’inconnue du tempo. Entre la nécessité d’arrêter rapidement un cadre opérationnel et l’exigence d’un débat approfondi sur les contours du futur Haut conseil électoral, l’équation est délicate. Les semaines à venir diront si la proposition de la coalition s’imposera comme socle de la réforme ou si le pouvoir lui préférera une formule plus resserrée. Selon PressAfrik, la discussion est désormais lancée.

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