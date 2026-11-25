La décision du barreau sénégalais de saisir la justice contre le cabinet Gide, l’une des plus anciennes firmes d’affaires françaises, ouvre un contentieux sensible à Dakar. L’Ordre des avocats du Sénégal invoque l’exercice illégal de la profession pour contester l’installation du cabinet dans la capitale, et entend obtenir des juridictions nationales une clarification sur les conditions d’accès au marché local du droit des affaires. L’affaire intervient alors que le Sénégal entre dans une phase charnière de ses chantiers souverains, du gaz offshore à la renégociation de contrats hérités du régime précédent.

Un marché du droit des affaires sous tension à Dakar

La profession d’avocat au Sénégal est régie par la loi n°84-09 de 1984, complétée par le règlement n°05/CM/UEMOA de 2014 relatif à la libre circulation et à l’établissement des avocats ressortissants de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce cadre réserve en principe l’exercice aux personnes physiques inscrites à un barreau d’un État membre, et encadre strictement l’implantation de structures étrangères, qui doivent le plus souvent passer par un partenariat avec un cabinet local ou par l’inscription individuelle de leurs associés. C’est sur ce terrain que se joue le contentieux ouvert contre le cabinet parisien.

L’Ordre des avocats de Dakar regroupe aujourd’hui environ sept cents avocats inscrits, un effectif modeste rapporté à la taille de l’économie sénégalaise et à la densité de ses contentieux. Depuis une décennie, les cabinets locaux dénoncent la captation des mandats les plus rémunérateurs — financements de projets, arbitrages internationaux, émissions obligataires — par des firmes étrangères qui opèrent depuis Paris, Londres ou Casablanca, parfois avec un bureau de représentation à Dakar. La plainte contre Gide cristallise cette frustration ancienne.

Le précédent marocain et la jurisprudence régionale

Le cas sénégalais n’est pas isolé. Au Maroc, les grands cabinets internationaux ont longtemps dû composer avec un barreau combatif, qui a obtenu en 2014 des restrictions sur l’exercice par les firmes étrangères, limitant leur intervention au droit international et excluant le plaidoyer devant les juridictions marocaines. En Côte d’Ivoire, l’installation de bureaux de cabinets français et anglo-saxons s’est faite au prix de partenariats avec des structures locales, sous la vigilance du barreau d’Abidjan. En République démocratique du Congo, l’Ordre national des avocats a plusieurs fois rappelé que l’exercice de la profession est réservé aux inscrits au tableau, excluant toute installation directe de cabinets étrangers.

Ces précédents dessinent une doctrine régionale assez homogène : les marchés africains du droit des affaires s’ouvrent, mais à la condition d’un ancrage local et d’un respect strict des règles ordinales. Le contentieux visant Gide à Dakar s’inscrit dans cette ligne, et pourrait faire jurisprudence pour les autres cabinets internationaux présents ou candidats à l’installation.

Des mandats stratégiques en jeu pour le Sénégal

L’enjeu dépasse la question corporative. Le Sénégal a lancé en juin 2024 la production commerciale du champ pétrolier de Sangomar, exploité par Woodside, et attend le démarrage du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, opéré par BP avec Kosmos Energy, à la frontière mauritanienne. Le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, investi en avril 2024, a par ailleurs annoncé un audit des contrats pétroliers et miniers et une renégociation partielle. Ces chantiers mobilisent un volume considérable de conseil juridique, estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros d’honoraires cumulés sur les prochaines années.

À cela s’ajoute la gestion de la dette publique sénégalaise, dont le stock a été réévalué à la hausse par les nouvelles autorités à l’automne 2024, provoquant une suspension du programme avec le Fonds monétaire international. Toute restructuration éventuelle, tout retour sur les marchés obligataires ou toute négociation avec les créanciers bilatéraux mobiliseront des conseils juridiques internationaux de premier plan. Le barreau de Dakar entend que ses membres soient associés à ces mandats, et non cantonnés à un rôle d’exécution locale.

Reste que la procédure engagée ne préjuge pas de son issue. Les juridictions sénégalaises devront trancher un dossier où se mêlent droit interne, engagements communautaires UEMOA et pratique internationale du droit des affaires. Le signal adressé aux cabinets étrangers est, lui, déjà clair : l’installation à Dakar ne se fera pas sans négociation préalable avec la profession.

Pour aller plus loin

Sénégal : Yankhoba Diémé renvoie la question de la dissolution au chef de l’État · Sénégal : trois ONG panafricaines s’inquiètent du duel Sonko-Faye · Sénégal : Bassirou Diomaye Faye impose la LFR 2026 par décret

J’aime ça : J’aime Chargement…