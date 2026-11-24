La saisine, le 17 juillet 2026, du tribunal fédéral du district ouest de l’État de Washington par Boeing marque un tournant procédural dans le contentieux qui oppose le constructeur américain à Cameroon Airlines (Camair), en liquidation depuis plusieurs années. L’avionneur de Seattle entend obtenir des juges américains qu’ils tranchent, avant toute décision camerounaise, la portée du contrat d’achat nº 1239 signé en 1984 entre les deux parties. En jeu : la neutralisation d’une action introduite le 8 novembre 2024 par le liquidateur Bekolo & Partners devant le Tribunal de grande instance du Wouri, à Douala, pour un montant cumulé de 103,1 milliards de FCFA.

Un double front judiciaire autour du vol UY 3701

Le dossier prend racine dans l’un des accidents les plus meurtriers de l’histoire aérienne camerounaise. Le 3 décembre 1995, le Boeing 737-200 immatriculé TJ-CBE assurant la liaison Cotonou-Douala s’abîme en phase finale d’approche. Sur les 76 occupants, 71 périssent. Le rapport final d’enquête, rendu en février 1996, pointe une perte de contrôle lors d’une remise de gaz, consécutive à une dégradation des performances du moteur gauche, elle-même liée à la défaillance d’une ailette remplacée chez Sabena en novembre 1993. Le document prend toutefois soin de préciser que « l’enquête n’a nullement visé à la détermination des fautes et responsabilités ».

C’est pourtant sur ce terrain que le liquidateur de Camair s’est engagé fin 2024, en appelant Boeing et le motoriste Pratt & Whitney à une condamnation solidaire. Les griefs articulés devant les juges camerounais reposent sur deux manquements principaux imputés à l’avionneur : l’absence d’un système d’alerte en cas de perte de poussée moteur et le défaut de formation spécifique des équipages à la procédure de remise de gaz monomoteur à l’atterrissage. Pratt & Whitney est, pour sa part, visé au titre de la défaillance mécanique du réacteur gauche.

Le contrat de 1984 comme bouclier contractuel

La parade de Boeing repose entièrement sur le contrat nº 1239. L’avionneur invoque une première clause par laquelle Camair aurait renoncé à tout recours excédant le périmètre des garanties expresses, garanties qu’il considère éteintes dès avant 1995. Une seconde stipulation, relative aux prestations d’après-vente et notamment à la formation des pilotes, est présentée comme emportant à l’inverse une obligation pour la compagnie camerounaise de défendre et d’indemniser le constructeur en cas de litige. Sur ce fondement, Boeing réclame la prise en charge de ses frais de défense, une garantie contre toute éventuelle condamnation à Douala, ainsi qu’une indemnisation chiffrée ultérieurement pour inexécution contractuelle.

La démarche contentieuse a été précédée, le 26 novembre 2025, d’un courrier adressé au liquidateur et resté sans réponse. Elle s’inscrit dans une stratégie classique des constructeurs aéronautiques, qui consiste à ramener systématiquement vers les juridictions de leur siège social les litiges nés à l’étranger. Airbus a emprunté la même voie à plusieurs reprises devant les tribunaux de Toulouse, et Boeing l’a largement pratiquée depuis les contentieux liés aux crashes du 737 MAX, plaidés pour l’essentiel à Chicago puis à Seattle entre 2019 et 2022.

Un test pour la souveraineté juridique africaine

Au-delà du seul cas camerounais, l’affaire pose une question de fond pour les anciennes compagnies nationales africaines, nombreuses à s’être éteintes dans les années 2000 et 2010. Air Afrique, liquidée en février 2002, Ghana Airways en 2004 ou encore Nigeria Airways, dissoute en 2003, avaient toutes contracté auprès des grands avionneurs dans les années 1970 et 1980, sur la base de clauses standardisées rédigées à Seattle ou à Toulouse. Ces documents prévoient quasi systématiquement l’application du droit de l’État de Washington ou du droit français, et confient aux juridictions du constructeur le soin de trancher les différends. La capacité d’un liquidateur africain à faire prospérer une action chez lui dépend donc, en pratique, de la force des clauses attributives négociées quarante ans plus tôt.

Le secteur aérien africain, qui ne pèse encore qu’environ 2 % du trafic mondial selon les évaluations récurrentes de l’Association du transport aérien international, reste par ailleurs tributaire des deux constructeurs occidentaux pour la quasi-totalité de sa flotte commerciale. La procédure ouverte à Seattle fournira un précédent utile, quelle qu’en soit l’issue, aux États et aux compagnies du continent qui réfléchissent à la négociation de nouvelles commandes ou à la gestion de contentieux anciens. À Douala comme à Yaoundé, la décision attendue des juges fédéraux américains sera scrutée avec autant d’attention que celle du Tribunal de grande instance du Wouri.

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