La décision du chef de l’État sénégalais de recourir au décret pour entériner une loi de finances rectificative (LFR) ouvre une séquence politique à haut risque. Le député Thierno Alassane Sall, figure de l’opposition libérale au sein de l’hémicycle, a rendu publique une critique frontale en qualifiant la manœuvre de « violation flagrante de la Constitution ». Au-delà de la polémique, c’est la mécanique budgétaire du pays, et l’équilibre des pouvoirs institués en 2001, qui se trouvent interrogés.

Un instrument exceptionnel au cœur du droit budgétaire sénégalais

La loi organique relative aux lois de finances encadre strictement les cas où l’exécutif peut se passer du vote parlementaire. Dans l’architecture sénégalaise, inspirée des standards de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) depuis la directive n°06/2009/CM/UEMOA transposée en 2011, la LFR constitue le véhicule normal de correction en cours d’exercice. Elle suit, en principe, la même procédure d’adoption qu’une loi de finances initiale : dépôt d’un projet, examen en commission, débat et vote en séance plénière.

Le recours au décret rompt avec cette logique. Il n’est juridiquement envisageable que dans un nombre limité d’hypothèses, notamment lorsque le projet de loi de finances n’a pas été adopté dans les délais constitutionnels, ou lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une ordonnance budgétaire. C’est précisément sur la qualification de ces circonstances que se cristallise aujourd’hui la contestation.

Thierno Alassane Sall ouvre un front juridique contre l’exécutif

Président du parti République des valeurs et ancien ministre de l’Énergie, Thierno Alassane Sall s’est imposé depuis sa première élection à l’Assemblée nationale comme un contrôleur méticuleux des comptes publics. Sa dénonciation, loin d’être symbolique, prépare le terrain à un possible contentieux constitutionnel. Le Conseil constitutionnel sénégalais, saisi par un dixième des députés, peut en effet statuer sur la conformité d’un acte budgétaire à la loi fondamentale.

Le député a insisté sur la gravité de la procédure utilisée, estimant que l’exécutif a contourné le Parlement sur une matière qui relève du cœur de la souveraineté législative. Cette lecture rejoint celle de plusieurs constitutionnalistes sénégalais, pour qui l’autorisation de prélever l’impôt et d’affecter la dépense publique demeure, depuis la loi fondamentale de 2001, une prérogative inaliénable du pouvoir législatif.

Un contexte budgétaire tendu et un précédent lourd pour Dakar

Le passage en force intervient dans une conjoncture financière délicate. Depuis la publication en septembre 2024 du rapport de la Cour des comptes révélant un encours de dette publique révisé autour de 99,7 % du produit intérieur brut (PIB) à fin 2023, bien au-delà des chiffres précédemment communiqués, le gouvernement sénégalais navigue sous la surveillance étroite des bailleurs. Le programme conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) en 2023, d’un montant d’environ 1,8 milliard de dollars, a été suspendu dans l’attente d’un accord sur un cadre révisé. Une LFR devient, dans ce contexte, un outil politique autant que technique.

Le précédent sénégalais le plus discuté reste celui de 2019, lorsqu’une LFR adoptée selon la voie parlementaire avait suscité une polémique sur la sincérité des prévisions. Le recours au décret marque, lui, une rupture d’un autre ordre. Il rappelle, à distance, les épisodes ivoiriens de 2000 et guinéen de 2010, où des gouvernements de transition avaient utilisé des ordonnances budgétaires. Mais dans ces cas, l’ordre constitutionnel normal était suspendu, ce qui n’est pas la situation de Dakar en 2025.

Un bras de fer institutionnel aux conséquences incertaines

La séquence engage la crédibilité internationale du Sénégal au moment où le pays négocie ses nouveaux instruments de financement. Les agences Moody’s et S&P Global Ratings ont déjà dégradé la note souveraine en 2024 et 2025, invoquant la gouvernance budgétaire et le niveau d’endettement. Un contentieux constitutionnel sur la LFR alourdirait la prime de risque exigée sur les prochaines émissions d’eurobonds, dans une région où la Côte d’Ivoire et le Bénin ont réussi, à l’inverse, à abaisser leurs spreads en 2024.

Reste à observer la réaction du Conseil constitutionnel si une saisine formelle intervient, ainsi que la position des partenaires techniques et financiers. Entre impératif de trésorerie et respect de la lettre constitutionnelle, l’exécutif sénégalais devra justifier, point par point, le choix d’un instrument que la pratique budgétaire du pays n’avait jusqu’ici que très rarement mobilisé.

Pour aller plus loin

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