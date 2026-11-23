La fracture qui se creuse au sommet de l’État sénégalais a désormais ses vigies extérieures. Afrikajom Center, le Groupe d’études, de recherche et de formation sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (GERDDES-AFRIQUE) et l’UJPLA ont rendu public un communiqué commun invitant le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko à ramener le débat dans le cadre républicain. Trois signatures qui, prises ensemble, pèsent au-delà de Dakar : elles couvrent la veille démocratique, l’expertise institutionnelle et la liberté de la presse à l’échelle continentale.

Une alerte inhabituelle de la société civile panafricaine

Il est rare que des organisations panafricaines interviennent aussi directement dans une querelle interne à un exécutif. GERDDES-AFRIQUE, fondé en 1990 à Cotonou, s’est historiquement positionné sur l’observation électorale et la prévention des ruptures constitutionnelles. Afrikajom Center, animé par des figures reconnues du plaidoyer sur les droits humains en Afrique de l’Ouest, s’est illustré durant la séquence pré-électorale sénégalaise de 2023-2024, notamment sur la question des libertés publiques. L’UJPLA, elle, agrège des rédactions francophones du continent et scrute les atteintes au pluralisme médiatique.

Que ces trois structures convergent dans un même appel indique que la crise sénégalaise n’est plus perçue comme un épisode conjoncturel. Elle est lue comme un signal de fragilisation possible d’un modèle institutionnel qui, jusqu’ici, faisait figure d’exception en Afrique de l’Ouest francophone. Depuis les coups d’État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger entre 2020 et 2023, le Sénégal reste l’un des rares pays de la zone où l’alternance démocratique a été respectée dans les urnes.

Une dyarchie héritée de l’élection de mars 2024

La configuration qui se grippe aujourd’hui est née du scrutin présidentiel du 24 mars 2024. Bassirou Diomaye Faye, élu dès le premier tour avec plus de 54 % des suffrages, doit sa victoire au report des voix d’Ousmane Sonko, écarté de la course par ses démêlés judiciaires. Nommé Premier ministre le 2 avril 2024, ce dernier a conservé la présidence du parti PASTEF et une base militante que le chef de l’État, moins exposé médiatiquement, ne contrôle pas directement. Cette architecture inédite, qualifiée par plusieurs observateurs de dyarchie, portait en germe un risque de concurrence au sommet.

Les tensions publiques survenues ces dernières semaines entre les deux hommes ne sont donc pas une surprise sur le plan politique, mais elles touchent un nerf constitutionnel. La Constitution sénégalaise de 2001 consacre un régime semi-présidentiel où le Premier ministre procède du président et conduit la politique de la nation sous son autorité. Toute lecture concurrente de cette hiérarchie fragilise la chaîne de décision, notamment en matière budgétaire et sécuritaire.

Un enjeu de crédibilité économique et régionale

La séquence intervient alors que Dakar négocie avec le Fonds monétaire international la reprise d’un programme suspendu après la découverte, confirmée par la Cour des comptes en février 2025, d’une dette publique sous-déclarée par l’ancienne administration. Le ratio d’endettement a été réévalué autour de 100 % du produit intérieur brut, contre un chiffrage officiel antérieur proche de 74 %. Dans ce contexte, les investisseurs internationaux et les partenaires bilatéraux observent avec attention toute dissonance entre la présidence et la primature.

La production pétrolière du champ de Sangomar, lancée en juin 2024, et la montée en puissance du gaz de Grand Tortue Ahmeyim partagé avec la Mauritanie, exigent par ailleurs une signature politique stable. Les arbitrages fiscaux, les renégociations contractuelles évoquées depuis l’arrivée du nouveau pouvoir et la gestion des recettes d’hydrocarbures supposent une ligne claire entre le palais de la République et le building administratif.

Reste que l’appel des trois organisations ne se limite pas à un vœu pieux. Il remet en circulation une exigence de méthode : distinguer les désaccords internes à la coalition au pouvoir des procédures institutionnelles, et préserver la neutralité de l’administration publique dans une querelle qui est d’abord politique. C’est précisément cette distinction qui a manqué dans plusieurs transitions avortées de la sous-région.

Pour aller plus loin

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