Interrogé sur l’hypothèse d’une dissolution de l’Assemblée nationale, le ministre sénégalais des Forces armées, Yankhoba Diémé, a choisi de ne pas s’aventurer sur ce terrain. Membre d’un gouvernement dirigé par Ousmane Sonko et nommé par le président Bassirou Diomaye Faye, il a renvoyé la décision à la seule appréciation du chef de l’État, confirmant au passage le caractère strictement présidentiel de ce levier institutionnel. Ce positionnement, en apparence anodin, en dit long sur la discipline de parole imposée au sein de l’exécutif sénégalais sur un sujet hautement sensible.

Une prudence dictée par le partage constitutionnel des pouvoirs

La retenue du ministre des Forces armées n’a rien d’une esquive personnelle. Au Sénégal, la dissolution de l’Assemblée nationale relève d’une prérogative exclusive du président de la République, encadrée par l’article 87 de la Constitution de 2001. Le texte fondamental interdit notamment toute dissolution dans les deux premières années suivant une élection législative, ce qui a longtemps constitué un garde-fou politique. Un ministre, fût-il en charge d’un portefeuille régalien, n’a donc ni compétence ni légitimité pour anticiper publiquement un acte qui engage la seule signature du chef de l’État.

Cette architecture n’est pas purement théorique. L’histoire politique sénégalaise compte peu de précédents, mais ceux-ci ont profondément marqué la vie institutionnelle. En 1998, le président Abdou Diouf avait usé de cet outil pour redistribuer les cartes, et Abdoulaye Wade avait fait de même en 2001 après son arrivée au pouvoir, afin d’ajuster la majorité parlementaire à sa nouvelle légitimité présidentielle. À chaque fois, la dissolution a servi à rétablir une cohérence entre l’exécutif et le législatif, davantage qu’à sanctionner un blocage institutionnel.

Yankhoba Diémé et la grammaire d’un gouvernement en cohabitation politique

La position de Yankhoba Diémé s’inscrit dans un contexte où le pouvoir exécutif, issu de la vague Pastef victorieuse à la présidentielle du 24 mars 2024, cohabite avec une Assemblée nationale élue en juillet 2022 et encore marquée par l’empreinte de l’ancienne coalition Benno Bokk Yaakaar. Cette configuration a généré de multiples frictions depuis l’installation du gouvernement : budgets contestés, motions, batailles de procédure. Dans ce décor, chaque déclaration ministérielle sur une possible dissolution est pesée par les acteurs politiques comme un signal envoyé à l’hémicycle.

En se refusant à alimenter la spéculation, le ministre des Forces armées préserve plusieurs intérêts à la fois. Il évite d’exposer l’armée, institution tenue à la neutralité, à toute lecture partisane. Il maintient aussi la cohérence d’un discours gouvernemental dont la communication sur ce dossier a jusqu’ici été centralisée au sommet de l’État. La confiance exprimée envers le président de la République fonctionne alors comme un rappel protocolaire : la décision appartient au seul Bassirou Diomaye Faye, et nul autre membre du gouvernement n’a vocation à la préempter.

Un arbitrage présidentiel à fort coût politique

Au-delà du cas Diémé, l’enjeu d’une éventuelle dissolution dépasse la simple arithmétique parlementaire. Convoquer des législatives anticipées suppose de mobiliser rapidement la Direction générale des élections, de réviser les listes électorales et d’absorber le coût d’une campagne nationale, estimé par les précédents scrutins à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Pour un exécutif qui a fait de la rigueur budgétaire et de la lutte contre la dette un argument central, l’équation n’est pas neutre.

Par ailleurs, une dissolution comporte toujours un risque politique : celui de ne pas obtenir la majorité espérée. Les exemples récents sur le continent, du Mali au Burkina Faso avant leurs ruptures constitutionnelles, rappellent qu’un recours au peuple n’offre jamais de garantie mécanique. Même dans un environnement démocratique stabilisé comme celui du Sénégal, salué pour la succession pacifique du 2 avril 2024, un calendrier anticipé peut rebattre les équilibres locaux, notamment dans les régions de Casamance, de Diourbel ou du Fouta.

Reste que le silence organisé du ministre des Forces armées illustre un trait saillant de la méthode Faye-Sonko : concentrer la parole stratégique au sommet et imposer à l’ensemble de l’appareil gouvernemental une discipline de communication. Qu’une dissolution intervienne ou non dans les prochains mois, cette séquence confirme que Dakar entend maîtriser le tempo de l’annonce, et non le subir.

Pour aller plus loin

Sénégal : trois ONG panafricaines s’inquiètent du duel Sonko-Faye · Sénégal : Bassirou Diomaye Faye impose la LFR 2026 par décret · L’Assemblée nationale sénégalaise retoque le budget 2027 à 126 voix

J’aime ça : J’aime Chargement…