La décision est rare dans le monde très codifié de l’arbitrage d’investissement. Zenith Energy, groupe pétrolier et gazier coté à Londres et basé au Canada, a confirmé le 24 novembre 2026 la suspension de la procédure engagée par trois de ses entités britanniques contre la République tunisienne devant le tribunal arbitral international. Le préjudice allégué atteint 573 millions de dollars, soit l’équivalent d’environ un pour cent du produit intérieur brut tunisien. Le motif invoqué est inattendu : Tunis n’aurait pas réglé la part des frais procéduraux qui lui incombe, obligeant le demandeur à geler son propre dossier.

Un arbitrage CIRDI bloqué par un défaut de paiement

Dans la mécanique arbitrale administrée par le centre dépendant de la Banque mondiale, chaque partie est tenue d’avancer sa quote-part des frais de tribunal, qui couvrent les honoraires des arbitres et les coûts logistiques. Lorsque l’État défendeur fait défaut, le demandeur se retrouve devant un choix cornélien : avancer l’intégralité des sommes pour maintenir la procédure vivante, ou accepter une suspension technique. Zenith Energy a opté pour la seconde voie, moins coûteuse à court terme mais porteuse d’un signal politique fort à l’égard des autorités tunisiennes.

Ce type de blocage n’est pas inédit. Plusieurs États en difficulté financière, du Venezuela à certains partenaires d’Afrique subsaharienne, ont déjà laissé des procédures s’enliser faute de versements. La Tunisie, qui négocie depuis plusieurs années ses équilibres extérieurs avec le Fonds monétaire international et dont la dette publique dépasse 80 % du PIB selon les estimations officielles récentes, rejoint ainsi une liste peu enviable. Reste que le défaut sur une avance de quelques centaines de milliers d’euros, comparé à une exposition potentielle de 573 millions de dollars, interroge sur la rationalité budgétaire de la décision.

Zenith Energy, un acteur discret devenu épineux pour Tunis

Présent en Tunisie depuis la seconde moitié des années 2010, Zenith Energy fait partie de cette constellation de petits opérateurs indépendants qui ont racheté, à faible coût, des permis matures abandonnés par les majors. Le groupe a notamment repris des intérêts dans des concessions terrestres marginales, dans un pays dont la production pétrolière a chuté d’environ 50 % en quinze ans, pour tomber sous la barre des 40 000 barils par jour. Les contentieux entre ces juniors et l’État tunisien se sont multipliés à mesure que l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) et le ministère de l’Industrie durcissaient leur lecture des contrats hérités de l’ancien régime.

Le dossier porté par les trois filiales britanniques de Zenith s’inscrit dans cette séquence. En choisissant le véhicule britannique, le groupe a vraisemblablement cherché à bénéficier de la protection du traité bilatéral d’investissement liant Londres à Tunis, qui demeure l’un des instruments les plus favorables aux investisseurs étrangers dans la région. L’utilisation de filiales ad hoc dans des juridictions conventionnées constitue une pratique classique du treaty shopping, validée à de nombreuses reprises par la jurisprudence arbitrale.

Un signal négatif pour l’attractivité du secteur

La suspension n’équivaut pas à un abandon. Zenith conserve la faculté de relancer la procédure dès lors que la Tunisie régularisera sa situation financière vis-à-vis du tribunal, ou en avançant elle-même la totalité des frais. Mais le message envoyé aux investisseurs du secteur énergétique est préoccupant. La Tunisie, qui ambitionne de relancer son amont pétrolier et gazier pour réduire une facture d’importations énergétiques estimée à plus de 6 milliards de dinars en 2024, dépend largement de la confiance des opérateurs étrangers.

Plusieurs arbitrages visent déjà le pays devant les instances internationales, sur des dossiers allant des télécommunications aux services bancaires, en passant par les hydrocarbures. L’affaire Zenith s’ajoute à ce contentieux de masse qui pèse sur la notation souveraine du pays, abaissée à plusieurs reprises par les grandes agences depuis 2022. Concrètement, chaque suspension médiatisée renchérit le coût du capital pour les futurs appels d’offres portant sur l’exploration gazière ou l’éolien offshore, deux segments où Tunis cherche à attirer des partenaires européens et du Golfe.

Pour les autorités tunisiennes, la fenêtre de négociation est étroite. Un règlement transactionnel, à un montant très inférieur aux 573 millions de dollars initialement réclamés, serait moins coûteux qu’une sentence défavorable assortie d’intérêts et de frais. À l’inverse, laisser le dossier s’éterniser risque d’alimenter la défiance d’un secteur énergétique dont la Tunisie a besoin pour sécuriser son approvisionnement durant la prochaine décennie.

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