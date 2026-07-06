La Commission bancaire de l’UMOA retire l’agrément de ZEYNA et SOBCA

La Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a durci le ton. Au terme de sa 152ᵉ session, tenue à Abidjan les 17 et 18 mars 2026, l’organe de supervision a rendu publiques une série de sanctions disciplinaires et pécuniaires visant cinq banques implantées au Togo, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Le régulateur communautaire reproche à ces établissements des manquements caractérisés à la réglementation prudentielle et au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

La décision la plus lourde frappe deux acteurs. ZEYNA, banque de droit nigérien, et la Société burkinabè de crédit automobile (SOBCA) perdent leur agrément. Les deux entités entrent en procédure de liquidation, un dénouement rare dans l’histoire récente de la zone franc, qui témoigne de la volonté du superviseur d’assainir un secteur bancaire régional en pleine expansion mais exposé à des risques croissants de gouvernance.

Une supervision régionale qui monte en régime

La Commission bancaire, adossée à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), agit ici dans le cadre de ses prérogatives prudentielles sur l’ensemble des huit États membres de l’UMOA. Le retrait d’agrément constitue la sanction ultime, réservée aux dossiers où les défaillances mettent en péril la stabilité de l’établissement, la protection des déposants ou l’intégrité du système financier régional. Il intervient après une gradation de mesures qui va de l’injonction à l’astreinte, en passant par la mise sous administration provisoire.

Trois autres établissements, dont les noms figurent dans la décision publiée à l’issue de la session d’Abidjan, écopent quant à eux de sanctions pécuniaires et disciplinaires sans perdre leur licence. Le régulateur cible en particulier les carences dans les dispositifs de contrôle interne, la conformité LBC/FT et le respect des ratios prudentiels. Ces griefs recoupent les alertes formulées ces dernières années par le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), qui pointe la vulnérabilité de plusieurs juridictions de la sous-région.

ZEYNA et SOBCA, deux profils sous surveillance

Le cas de ZEYNA au Niger illustre les difficultés persistantes du secteur bancaire nigérien, déjà fragilisé par le contexte politique consécutif au coup d’État de juillet 2023 et par les tensions sur la liquidité observées à Niamey depuis les sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), levées depuis. La mise en liquidation d’un établissement local relance l’inquiétude sur la solidité de certaines banques de taille intermédiaire, historiquement adossées à des groupes d’affaires nationaux.

Au Burkina Faso, la SOBCA occupait un positionnement plus étroit, spécialisée dans le crédit automobile. Sa disparition du paysage bancaire ouagalais interroge la viabilité des modèles monolines dans un marché où la concentration s’accélère au profit de groupes panafricains disposant de fonds propres consolidés et de systèmes d’information mutualisés. Reste que la fermeture d’un établissement, même de niche, soulève systématiquement la question du sort des dépôts et du refinancement des encours en cours d’amortissement.

Un signal politique adressé à toute la zone

Au-delà des cas individuels, la Commission bancaire adresse un message clair aux dirigeants d’établissements et à leurs actionnaires. La tolérance vis-à-vis des manquements répétés à la conformité recule, à mesure que la BCEAO harmonise ses pratiques avec les standards du Comité de Bâle et les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). Plusieurs juridictions ouest-africaines figurent sur des listes de vigilance internationales, ce qui accroît la pression sur l’institut d’émission pour démontrer la crédibilité de son dispositif.

Pour les investisseurs et les correspondants bancaires internationaux, la lisibilité de ces sanctions constitue paradoxalement un facteur de réassurance. Une supervision qui frappe est une supervision qui existe. Concrètement, l’assainissement en cours pourrait accélérer les mouvements de consolidation autour des groupes régionaux dominants — Ecobank, Coris Bank, BOA, Orabank, NSIA — et réduire l’espace des acteurs sous-capitalisés. Les autorités monétaires devront toutefois veiller à préserver la confiance des déposants dans les États concernés, où la bancarisation demeure inférieure à la moyenne continentale.

Selon Financial Afrik, la publication officielle de la décision de la 152ᵉ session marque l’une des interventions les plus fermes de la Commission bancaire de l’UMOA au cours des dernières années.

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