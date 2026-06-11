Ebola en RDC : Bruxelles débloque 170 millions d’euros pour la riposte

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo revient au premier plan des préoccupations sanitaires africaines. De passage à Bunia, dans la province de l’Ituri identifiée comme l’épicentre de la flambée actuelle, la commissaire européenne à la coopération internationale, à l’aide humanitaire et à la réaction aux crises, Hadja Lahbib, a livré un message d’alerte sans détour. Selon elle, la situation reste fragile et les conditions d’une diffusion accélérée du virus demeurent réunies dans une zone déjà déstabilisée par les conflits armés et les déplacements de populations.

L’Union européenne a confirmé la mobilisation de 170 millions d’euros pour soutenir la riposte sanitaire et humanitaire à l’échelle de la région des Grands Lacs. L’enveloppe doit servir à la fois à appuyer les opérations de Kinshasa, à renforcer la surveillance épidémiologique transfrontalière et à financer les acteurs humanitaires déployés sur le terrain. Bruxelles entend ainsi consolider sa place de premier partenaire bailleur de la RDC sur le volet humanitaire, dans un contexte de tension budgétaire mondiale sur l’aide au développement.

Bunia, épicentre d’une riposte sous haute tension

Le déplacement de Hadja Lahbib à Bunia n’est pas anodin. La ville, capitale de l’Ituri, concentre l’essentiel des cas recensés et sert de base arrière à la coordination médicale. La commissaire belge, en visite pour la deuxième fois dans cette partie du pays, a martelé que la communauté internationale ne peut se permettre une réponse au ralenti. La formule employée, « on est assis sur un volcan », résume la lecture européenne d’un risque épidémique amplifié par la porosité des frontières avec l’Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud.

La riposte s’organise autour de protocoles éprouvés depuis les précédentes flambées de 2018 et 2019 dans le Nord-Kivu et l’Ituri : isolement des cas, traçage des contacts, vaccination ciblée des soignants et des populations à risque, sensibilisation communautaire. Mais la dégradation sécuritaire dans l’est congolais, marquée par l’activisme des groupes armés et l’avancée du M23 sur d’autres fronts, complique considérablement l’accès des équipes médicales aux zones reculées. Plusieurs centres de santé fonctionnent à effectif réduit, et les chaînes du froid nécessaires à la conservation des vaccins restent vulnérables aux coupures d’électricité.

Une enveloppe européenne au service d’une stratégie régionale

L’engagement financier annoncé par Bruxelles dépasse le seul cadre congolais. La commissaire européenne insiste sur la dimension régionale de la crise et sur la nécessité d’appuyer simultanément les pays voisins, dont les systèmes de surveillance restent inégaux. Le financement couvre la fourniture d’équipements de protection individuelle, le déploiement d’unités mobiles de diagnostic et le soutien aux organisations partenaires, parmi lesquelles les agences onusiennes et plusieurs ONG médicales spécialisées dans la prise en charge des fièvres hémorragiques.

Pour les autorités congolaises, cet appui constitue un levier indispensable. Le ministère de la Santé publique dispose d’une expertise reconnue, héritée de dix flambées épidémiques précédentes, mais la pression budgétaire pèse lourdement sur sa capacité d’intervention. La coopération avec l’Union européenne s’inscrit également dans un cadre diplomatique plus large, à un moment où Kinshasa cherche à diversifier ses partenariats et à consolider ses alliances occidentales face aux turbulences sécuritaires de l’Est.

L’enjeu de la confiance et de la mémoire épidémique

Au-delà des moyens financiers, la réussite de la riposte dépendra de la capacité des autorités sanitaires à regagner la confiance des populations locales. Les épisodes précédents ont montré que la défiance communautaire, alimentée par les rumeurs et l’instrumentalisation politique du virus, peut anéantir les efforts les mieux dotés. Les équipes déployées doivent composer avec une fatigue épidémique réelle, héritée des vagues successives d’Ebola, de Covid-19 et de Mpox qui ont éprouvé les communautés de l’Est.

L’Union européenne table sur une approche intégrée combinant urgence sanitaire, aide alimentaire et soutien aux déplacés internes, dont le nombre dépasse plusieurs millions dans l’est de la RDC. Reste à savoir si l’enveloppe annoncée suffira à contenir une épidémie dont la trajectoire dépend autant des paramètres médicaux que des dynamiques politiques régionales. Selon RFI Afrique, la commissaire entend maintenir une présence européenne soutenue sur ce dossier dans les prochaines semaines.

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