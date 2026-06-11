L’Arabie saoudite lance Riyadh Air avec un vol inaugural vers Londres

L’Arabie saoudite a officiellement lancé Riyadh Air, sa nouvelle compagnie aérienne nationale, avec un vol inaugural reliant la capitale saoudienne à Londres-Heathrow dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 juin. L’appareil a décollé de l’aéroport international King Khalid, marquant l’entrée concrète du royaume dans une compétition de longue haleine face aux poids lourds du transport aérien régional. Cette mise en service traduit la volonté de Riyad de transformer son territoire en hub mondial, à rebours d’un modèle économique encore largement dominé par les hydrocarbures.

Riyadh Air, pièce maîtresse de la diversification saoudienne

Filiale du Fonds public d’investissement (PIF), le véhicule souverain qui pilote la transformation économique du pays, Riyadh Air incarne l’un des paris industriels les plus visibles du programme Vision 2030. Le projet a été officiellement annoncé en mars 2023 par le prince héritier Mohammed ben Salmane, avec une ambition affichée : desservir une centaine de destinations à l’horizon 2030 et générer plusieurs dizaines de milliers d’emplois directs et indirects. La compagnie se positionne d’emblée sur un segment premium, avec une flotte commandée auprès de Boeing et d’Airbus pour des centaines d’appareils long-courriers et moyen-courriers.

L’enjeu dépasse la simple rentabilité d’un transporteur. Pour le royaume, il s’agit d’arrimer la croissance du tourisme, des affaires et des grands événements sportifs et culturels à une infrastructure de connectivité aérienne capable d’absorber des dizaines de millions de passagers supplémentaires. Le futur aéroport King Salman, dont la livraison s’échelonnera sur la prochaine décennie, doit accueillir jusqu’à 120 millions de voyageurs par an en 2030 et 185 millions en 2050. Riyadh Air en sera l’opérateur historique.

Une offensive frontale contre Emirates et Qatar Airways

La nouvelle compagnie saoudienne pénètre un marché déjà saturé par deux géants régionaux : Emirates, basée à Dubaï, et Qatar Airways, dont le hub de Doha capte une part substantielle du trafic intercontinental entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. À ces concurrents s’ajoute Etihad Airways, qui poursuit sa propre stratégie de redressement depuis Abou Dabi. Riyadh Air devra donc convaincre les voyageurs internationaux qu’une escale à Riyad présente un avantage tangible face à des plateformes déjà rodées et puissamment connectées.

Sur le plan industriel, la riposte saoudienne se construit avec méthode. Les commandes passées auprès des constructeurs occidentaux portent sur des Boeing 787-9 et des Airbus A321neo, complétées par des options pour des appareils gros-porteurs supplémentaires. La compagnie a également scellé des partenariats technologiques avec plusieurs équipementiers et signé un accord stratégique avec Atlético de Madrid pour son visibilité internationale. Les recrutements de cadres expérimentés, débauchés chez les concurrents du Golfe et auprès des grandes compagnies européennes, traduisent la même logique d’accélération.

Un signal géopolitique adressé au Golfe et au-delà

Au-delà de l’aviation civile, le décollage de Riyadh Air s’inscrit dans une compétition d’influence plus large entre les capitales du Conseil de coopération du Golfe. Dubaï, Doha et Abou Dabi se sont construites en partie autour de leurs hubs aériens respectifs ; Riyad entend désormais imposer son propre récit, fondé sur la taille de son marché intérieur, près de 33 millions d’habitants, et sur la profondeur financière du PIF. Le royaume mise sur les méga-projets touristiques tels que Neom, AlUla ou la mer Rouge pour alimenter la demande.

Reste que les défis opérationnels sont considérables. La rentabilité d’un transporteur long-courrier exige des années de montée en charge, une coordination fine avec les autorités de l’aviation civile et une capacité à résister aux cycles économiques. La concurrence prix-volume d’Emirates et de Qatar Airways, alliée à la sophistication de leurs programmes de fidélité, ne se laissera pas entamer aisément. Par ailleurs, les compagnies européennes et asiatiques renforcent leurs propres dessertes vers le Golfe, attirées par la dynamique d’affaires saoudienne.

Le succès de Riyadh Air dépendra donc autant de la qualité de son exécution commerciale que de la cohérence de l’écosystème touristique et économique que Riyad construit en parallèle. Pour le prince héritier, l’enjeu est de prouver que la diversification post-pétrolière peut produire des champions capables de tenir la distance face à des acteurs établis. Selon RFI Moyen-Orient, la monarchie pétrolière espère faire de sa capitale une nouvelle plaque tournante mondiale du transport aérien.

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