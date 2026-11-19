La capitale sénégalaise accueille, à partir du jeudi 19 novembre 2026, la neuvième édition du Salon monétique régional organisé par le GIM-UEMOA. Trois mots d’ordre structurent les travaux : innovation, interopérabilité et sécurité des paiements. Derrière ce triptyque désormais rituel se joue la capacité de l’Union à transformer une industrie encore cloisonnée en véritable marché intégré des paiements, à l’heure où le mobile money capte une part croissante des flux.

Dakar, vitrine d’un marché UEMOA devenu central

Le choix de Dakar n’est pas anodin. Le Sénégal compte parmi les économies les plus dynamiques de la zone en matière de services financiers numériques, aux côtés de la Côte d’Ivoire, et concentre une part significative des émetteurs de monnaie électronique agréés par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). En huit éditions précédentes, le salon du GIM-UEMOA s’est progressivement imposé comme le rendez-vous de référence de la filière, aux côtés du Cartes Afrique de Marrakech et de l’AfricaCom du Cap, sur le segment plus large des télécoms et du numérique.

Les chiffres mis en avant à l’ouverture donnent la mesure du changement d’échelle. Selon les statistiques diffusées par la BCEAO, l’Union concentre désormais un volume cumulé de 219 620 milliards de francs CFA de transactions et près de 17 milliards d’opérations, toutes natures confondues. Ces agrégats, qui recouvrent à la fois les règlements interbancaires, les paiements par carte et les transferts électroniques, confirment que la monétique ouest-africaine a franchi un seuil critique. À titre de comparaison, le produit intérieur brut cumulé des huit pays de l’Union a été estimé autour de 180 milliards de dollars par le Fonds monétaire international ces dernières années, ce qui situe l’ampleur relative des flux traités par la filière.

Interopérabilité bancaire et pression du mobile money

Créé en 2003 et opérationnel depuis 2008, le GIM-UEMOA fédère les établissements bancaires de la zone autour d’un commutateur régional destiné à rendre les cartes de paiement utilisables d’un pays à l’autre et d’une enseigne à l’autre. L’enjeu de l’interopérabilité, remis chaque année sur la table, a changé de nature. Il ne s’agit plus seulement de connecter des distributeurs automatiques entre banques, mais d’intégrer dans un même écosystème les porte-monnaie électroniques opérés par les filiales d’Orange, de MTN, de Moov Africa ou de Wave, dont les volumes ont explosé depuis 2019.

La BCEAO a d’ailleurs lancé, à partir de 2024, une plateforme d’interopérabilité des paiements instantanés destinée à mettre fin à la fragmentation entre monde bancaire et monnaie électronique. Cette infrastructure place l’UEMOA sur une trajectoire comparable à celle du PIX brésilien, du UPI indien ou, plus près, du système GhIPSS Instant Pay au Ghana. Pour les banques représentées au salon, l’équation est claire : capter une part de la valeur générée par des opérateurs télécoms qui, en quelques années, ont imposé leurs standards tarifaires et leurs interfaces aux utilisateurs.

Sécurité des paiements, le nouveau front stratégique

La place accordée à la sécurité dans le programme traduit une préoccupation partagée par tous les régulateurs du continent. Les travaux du Groupement d’action financière (GAFI) et de ses démembrements régionaux, dont le GIABA basé à Dakar, pointent depuis plusieurs années l’exposition des paiements électroniques aux fraudes au social engineering, au détournement de comptes marchands et au blanchiment via les cagnottes mobiles. L’augmentation du volume de transactions, mécaniquement, élargit la surface d’attaque.

Concrètement, les acteurs réunis à Dakar sont confrontés à trois chantiers simultanés. Le premier porte sur la généralisation de l’authentification forte, dans le prolongement des standards EMV 3-D Secure, pour des transactions en ligne dont la part reste minoritaire mais progresse rapidement. Le deuxième concerne la détection de la fraude par intelligence artificielle, un domaine où les banques régionales accusent un retard d’investissement face aux groupes panafricains comme Ecobank ou aux fintechs internationales. Le troisième touche à la localisation des données et à la souveraineté des infrastructures de commutation, sujet politique dans une Union qui achève, dans le même temps, la réforme de son franc CFA.

Reste que l’édition 2026 du salon se tient dans un contexte où la BCEAO prépare la montée en puissance de sa plateforme d’interopérabilité instantanée et où la Commission de l’UEMOA travaille à harmoniser le cadre juridique applicable aux fintechs. Les décisions arrêtées à Dakar donneront la mesure de la capacité des banques de la zone à défendre leur place dans une chaîne de valeur où télécoms et acteurs technologiques imposent désormais le rythme.

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