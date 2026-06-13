Foncier : le Gabon dépasse 20 857 décisions de cession en six mois

La réforme foncière engagée par les autorités gabonaises change de dimension. En déposant 4 046 décisions de cession supplémentaires auprès de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques, le ministère du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre porte à 20 857 le nombre cumulé de dossiers traités depuis le lancement du dispositif. Le rythme observé depuis le début de l’année 2026 traduit la volonté du gouvernement de résorber un passif foncier hérité de plusieurs décennies d’attentisme administratif. Pour un pays où la sécurisation de la propriété demeure l’un des principaux freins à l’investissement privé, l’enjeu dépasse la simple gestion cadastrale.

Une cadence administrative inédite pour le cadastre gabonais

La transmission opérée ce 12 juin 2026 illustre une montée en puissance méthodique. En moins de six mois, l’administration a franchi un seuil symbolique en validant plus de vingt mille décisions de cession, un volume sans précédent à cette échelle de temps. Le département dirigé par la tutelle du logement entend ainsi rattraper un retard structurel, alors que des milliers de Gabonais occupent depuis des années des parcelles dépourvues de titre opposable.

La mécanique repose sur une chaîne resserrée entre les services du cadastre, qui instruisent les demandes, et la Conservation foncière, chargée de l’inscription définitive et de la délivrance des titres. Concrètement, chaque décision de cession constitue l’étape préalable à l’établissement du titre foncier, document juridique qui transforme une occupation tolérée en propriété pleine et entière. La régularité du flux, lot après lot, témoigne d’une industrialisation du traitement que les anciens gouvernements n’étaient pas parvenus à imposer.

Un levier de sécurisation pour les ménages et les investisseurs

Au-delà de la performance chiffrée, la réforme produit des effets tangibles sur le marché. La détention d’un titre foncier conditionne l’accès au crédit bancaire, la transmission patrimoniale et la valorisation des actifs immobiliers. Pour les ménages urbains de Libreville, Port-Gentil ou Franceville, l’obtention d’une décision de cession ouvre la voie à une sécurisation juridique longtemps perçue comme inaccessible. Les opérateurs économiques, notamment dans la promotion immobilière et l’agro-industrie, scrutent également cette accélération avec attention.

Le foncier figure parmi les irritants récurrents identifiés par les institutions financières internationales lorsqu’elles évaluent le climat des affaires au Gabon. L’opacité des registres, la lenteur des procédures et la multiplication des litiges pèsent traditionnellement sur l’attractivité du pays. En traitant 20 857 dossiers en moins de six mois, l’administration entend démontrer que le verrou peut être levé sans bouleverser l’architecture juridique existante. Reste à mesurer la solidité du dispositif sur la durée, une fois absorbé le stock initial.

Gouvernance foncière et souveraineté économique

La question foncière revêt une portée stratégique qui dépasse la sphère administrative. Dans un pays riche en ressources naturelles, la clarification des droits de propriété constitue un préalable à l’aménagement du territoire, à la planification urbaine et à la fiscalité locale. Chaque titre délivré alimente potentiellement les recettes des collectivités et structure la projection des politiques publiques en matière de logement social, d’équipement et de voirie.

La transition politique amorcée à Libreville depuis 2023 a fait de la gouvernance foncière l’un de ses marqueurs réformateurs. En affichant des résultats quantifiés à fréquence rapprochée, le ministère du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre s’inscrit dans une logique de redevabilité visible. Les prochains mois diront si la cadence peut être maintenue après épuisement des dossiers les plus simples, et si la Conservation foncière dispose des moyens humains nécessaires pour suivre. La crédibilité de la réforme se jouera sur la capacité à pérenniser le flux sans sacrifier la rigueur de l’instruction.

Selon Gabon Review, le dernier dépôt en date du 12 juin 2026 confirme la trajectoire d’un dispositif désormais ancré dans le calendrier administratif gabonais.

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