L’Irak salue un projet d’accord régional qui redessine le Moyen-Orient

Bagdad observe avec un soulagement mesuré les contours du projet d’accord régional en discussion, qui pourrait redessiner les rapports de force au Moyen-Orient. Les autorités irakiennes, longtemps prises en étau entre Washington et Téhéran, voient dans ce texte une fenêtre pour stabiliser leur environnement immédiat. La perspective d’un nouvel équilibre régional est désormais ouvertement évoquée dans les cercles politiques de la capitale irakienne.

Selon les éléments rapportés, le projet d’accord viserait à apaiser plusieurs foyers de tension qui traversent la région depuis la guerre de Gaza. L’Irak, qui héberge des factions armées proches de l’axe iranien et accueille encore une présence militaire américaine résiduelle, figure parmi les premiers bénéficiaires potentiels d’un tel arrangement. Les responsables consultés à Bagdad estiment qu’un compromis durable allègerait la pression directe exercée sur le territoire national.

Un Irak en quête de marges de manœuvre stratégiques

Depuis l’automne 2023, le gouvernement de Mohammed Chia al-Soudani s’efforce de contenir les débordements liés au conflit en cours à Gaza et au Liban. Les frappes croisées entre groupes armés irakiens et positions américaines dans la région ont placé Bagdad dans une posture intenable. Tout dispositif diplomatique permettant de désamorcer ce cycle d’escalade est donc accueilli avec intérêt par l’exécutif irakien.

Le projet d’accord, tel que décrit par des sources proches du dossier, s’inscrit dans une logique de réorganisation des équilibres régionaux. Il ne se limiterait pas au volet palestinien, mais engloberait plusieurs dossiers connexes, notamment la question du programme nucléaire iranien et celle de la présence militaire étrangère dans plusieurs pays arabes. Cette ambition élargie explique l’attention soutenue que lui portent Bagdad, Damas et Beyrouth.

Pour les analystes irakiens cités, la perspective d’un retrait progressif des contingents américains, conjugué à une désescalade entre Téhéran et ses voisins du Golfe, ouvrirait à l’Irak un espace inédit. Le pays pourrait ainsi consolider son rôle de médiateur, une fonction qu’il a déjà esquissée lors des pourparlers irano-saoudiens de 2021 et 2022. Reste à savoir si le calendrier politique intérieur, marqué par les élections législatives prévues, autorisera une telle ambition diplomatique.

Vers une recomposition des alliances au Moyen-Orient

Le projet en discussion intervient dans un contexte où plusieurs capitales arabes cherchent à se prémunir contre les conséquences d’un embrasement généralisé. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar multiplient les initiatives parallèles, parfois concurrentes, pour peser sur le résultat final. Bagdad, longtemps réduite à un rôle périphérique dans ces négociations, entend cette fois faire valoir son poids démographique, énergétique et géographique.

Les responsables irakiens insistent sur un point précis : aucun accord régional ne pourra tenir sans intégrer la question des sanctions économiques visant certains acteurs de l’axe dit de la résistance. Le sort des fonds iraniens gelés, la circulation du gaz et de l’électricité entre Téhéran et Bagdad, ainsi que le statut des frontières syro-irakiennes figurent parmi les dossiers techniques qui devront être tranchés. Sans réponse à ces questions, le texte risque de rester une déclaration d’intention.

Dans le même temps, plusieurs voix au sein du Cadre de coordination, la coalition chiite au pouvoir, expriment des réserves sur les concessions attendues de Téhéran. Une partie des factions armées craignent en effet de perdre leur autonomie opérationnelle au profit d’un cadre étatique plus contraignant. Cette tension interne pourrait fragiliser la position irakienne dans les semaines à venir et compliquer l’adhésion formelle de Bagdad au texte final.

Un test pour la diplomatie régionale

L’aboutissement éventuel du projet d’accord dépendra en grande partie de la capacité des parrains régionaux à imposer un calendrier commun. Le facteur israélien demeure central : sans engagement clair sur le dossier palestinien, les concessions arabes resteront limitées. Les diplomates irakiens consultés relèvent toutefois que les discussions actuelles bénéficient d’une fenêtre d’opportunité rare, liée à l’épuisement militaire et économique de plusieurs protagonistes.

Pour Bagdad, l’enjeu dépasse la simple stabilisation sécuritaire. Un nouvel équilibre régional offrirait au pays la possibilité de relancer ses projets d’infrastructures énergétiques, notamment le corridor de développement reliant le port de Faw à la Turquie. La perspective d’un Moyen-Orient apaisé constituerait également un signal positif pour les investisseurs étrangers, après deux décennies marquées par l’instabilité chronique. Selon Al Akhbar, les responsables irakiens estiment que la prochaine étape passera par une clarification publique des engagements pris par chacune des parties.

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