Le Gabon consacre 377,68 milliards FCFA à sa défense en 2026

Le budget de la défense au Gabon franchit un palier symbolique en 2026. La ministre d’État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, a présenté le 11 juin devant la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique de l’Assemblée nationale une enveloppe de 377,68 milliards de FCFA inscrite au projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026. Cette dotation, défendue dans un contexte de transition politique et de recompositions sécuritaires en Afrique centrale, ambitionne de renforcer les capacités des forces armées gabonaises sur l’ensemble du spectre opérationnel.

L’arbitrage budgétaire intervient alors que Libreville entend repositionner son outil militaire après le changement de régime intervenu en août 2023. Les autorités de transition, désormais en passe d’achever leur cycle institutionnel, ont fait de la modernisation des forces de défense un axe assumé de leur politique régalienne. Le montant proposé traduit, selon la tutelle, la volonté d’aligner les moyens sur les missions confiées à l’armée nationale.

Une enveloppe structurée autour de plusieurs priorités opérationnelles

Devant les parlementaires, Brigitte Onkanowa a articulé son exposé autour des grands chantiers du département. La ministre d’État a insisté sur la nécessité de consolider les acquis tout en préparant la montée en puissance des unités sur le territoire national. Le financement vise notamment à renforcer la condition militaire, à poursuivre les programmes d’équipement et à entretenir un appareil de défense vieillissant par endroits.

La présentation a mis en avant la cohérence entre les engagements pris par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la trajectoire financière du ministère. Le pouvoir exécutif gabonais associe étroitement la question sécuritaire à celle de la souveraineté économique, dans un environnement sous-régional marqué par les tensions sécuritaires dans le golfe de Guinée et par la pression migratoire et halieutique sur les eaux territoriales.

Modernisation capacitaire et amélioration des conditions de vie

Les crédits prévus pour 2026 doivent permettre d’accélérer plusieurs programmes capacitaires, dont l’acquisition de matériels et la remise à niveau d’infrastructures militaires sur le territoire. La ministre d’État a souligné l’importance d’un effort soutenu en faveur des casernements, du soutien sanitaire et des équipements individuels, autant de postes longtemps présentés comme déficitaires par la troupe. Concrètement, l’enjeu consiste à transformer la dotation budgétaire en gains opérationnels tangibles, sans dispersion sur des projets non prioritaires.

Le volet humain occupe également une place centrale dans la stratégie présentée. Les questions de solde, de couverture sociale et de formation sont mises en avant comme leviers de fidélisation et de professionnalisation. Brigitte Onkanowa a rappelé la responsabilité de l’État vis-à-vis de ses militaires d’active et de ses anciens combattants, en cohérence avec les orientations fixées par la présidence de la République.

Un signal politique en pleine consolidation institutionnelle

Au-delà du chiffre, la dotation de 377,68 milliards de FCFA a une portée politique. Elle confirme que la défense demeure une priorité régalienne pour les autorités gabonaises, dans un pays où l’institution militaire a joué un rôle déterminant lors de la transition. Le maintien d’un haut niveau d’engagement budgétaire au profit des forces armées s’inscrit dans une logique de consolidation de l’État et de prévention des vulnérabilités sécuritaires aux frontières.

Reste la question de l’exécution. Les députés de la Commission des Finances ont, à plusieurs reprises lors d’exercices antérieurs, pointé l’écart entre les autorisations d’engagement et les paiements effectifs dans certains ministères régaliens. La capacité du ministère de la Défense à absorber cette enveloppe, à passer les marchés dans les délais et à rendre compte de l’utilisation des crédits sera scrutée tout au long de l’exercice 2026. Pour Libreville, l’enjeu dépasse la stricte arithmétique budgétaire : il s’agit de démontrer qu’un effort financier conséquent peut produire des effets mesurables sur la posture opérationnelle des forces armées gabonaises.

Selon Gabon Review.

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