L’UE et quatre pays d’Afrique australe finalisent un APE renforcé

L’Union européenne et quatre États insulaires d’Afrique australe — les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles — sont parvenus à finaliser, en début de semaine, le contenu d’un accord de partenariat économique renforcé. Ce texte, présenté comme le premier du genre sur le continent africain, doit consolider une relation commerciale déjà dense et offrir à Bruxelles un cadre rénové face à la recomposition rapide des chaînes d’échanges mondiales. La signature formelle est désormais attendue dans les prochaines semaines.

Les quatre partenaires concernés appartiennent à la région de l’Afrique orientale et australe, dite AfOA, et bénéficiaient déjà depuis 2012 d’un accord de partenariat économique intérimaire avec l’UE. Le nouvel APE en élargit considérablement la portée. Au-delà du seul commerce de marchandises, il couvrira les services, l’investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics et le développement durable. Un saut qualitatif qui rapproche cet APE des accords commerciaux dits de nouvelle génération que l’Union signe avec ses partenaires asiatiques ou latino-américains.

Un accord commercial de nouvelle génération pour l’Afrique australe

L’Union européenne demeure le premier partenaire commercial des quatre signataires. Maurice et Madagascar y exportent l’essentiel de leur sucre, de leur textile, de leurs produits halieutiques et de leur vanille, tandis que les Seychelles y écoulent la majorité de leur thon transformé. Pour ces économies insulaires, l’accès stabilisé au marché européen constitue une variable structurante de leur balance commerciale. L’APE renforcé prolonge la franchise de droits et de quotas accordée à ces exportations, tout en élargissant les disciplines à des domaines jusqu’ici peu encadrés.

Côté européen, le texte vise à sécuriser des chaînes d’approvisionnement stratégiques et à harmoniser les règles applicables aux investisseurs du continent. La Commission européenne insiste sur l’inclusion d’un chapitre dédié au commerce et au développement durable, qui couvre les normes sociales, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. Cet aspect répond aux critiques récurrentes formulées contre la première génération d’APE, jugée trop centrée sur la libéralisation tarifaire et insuffisamment attentive aux capacités productives locales.

Souveraineté économique et compétition des puissances

La signature intervient dans un contexte où Bruxelles cherche à reprendre l’initiative diplomatique en Afrique, face à la montée en puissance de la Chine, de la Turquie, des Émirats arabes unis et de l’Inde dans le commerce et l’investissement régionaux. L’océan Indien occidental, où se situent les quatre signataires, constitue un espace maritime stratégique pour les routes commerciales reliant l’Asie à l’Europe via le canal de Suez et le cap de Bonne-Espérance. Les ports de Port-Louis, Toamasina ou Victoria figurent au cœur des dispositifs logistiques scrutés par les chancelleries.

Pour les capitales africaines concernées, l’APE renforcé soulève toutefois des questions de souveraineté économique. L’ouverture progressive des marchés publics et des services aux opérateurs européens pourrait fragiliser certaines filières domestiques peu compétitives. La Commission de l’océan Indien, structure régionale qui réunit ces États, plaide depuis plusieurs années pour des clauses de sauvegarde robustes et un accompagnement financier substantiel. Les négociateurs africains assurent avoir obtenu des marges de manœuvre, notamment pour protéger les industries naissantes et préserver les recettes douanières.

Un signal envoyé au reste du continent

L’accord pourrait servir de matrice pour les renégociations en cours avec d’autres groupes régionaux africains, notamment la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Bruxelles n’en fait pas mystère : l’objectif est d’harmoniser progressivement le cadre commercial entre l’UE et le continent, alors que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) entre dans sa phase opérationnelle.

Reste que la cohérence entre les APE bilatéraux ou sous-régionaux et l’intégration continentale africaine n’est pas pleinement résolue. Certains analystes craignent que la multiplication d’accords aux périmètres distincts ne complique le tarif extérieur commun visé par la Zlecaf. À court terme, la signature attendue marque néanmoins une étape diplomatique notable pour les quatre États insulaires concernés, qui consolident leur ancrage européen tout en préservant leurs relations avec les autres pôles asiatiques et du Golfe. Selon RFI Afrique, les discussions techniques sont désormais achevées et la cérémonie de signature pourrait intervenir dans les prochains mois.

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