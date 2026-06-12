Le Niger criminalise l’homosexualité dans son nouveau code pénal

Le Niger a franchi un cap symbolique en intégrant dans la révision de son code pénal des sanctions visant spécifiquement les relations homosexuelles. Jusqu’ici, le droit nigérien ne comportait pas d’incrimination directe de l’homosexualité entre adultes consentants, à la différence de la majorité des pays voisins. Cette refonte législative, conduite par les autorités de transition, traduit un alignement clair sur les attentes d’une partie de l’opinion locale et des autorités religieuses, dans un contexte de réaffirmation de la souveraineté normative face aux partenaires occidentaux.

Un alignement régional sur les législations conservatrices

En durcissant son arsenal pénal, Niamey rejoint le bloc des États du Sahel qui ont fait des questions de mœurs un marqueur identitaire. Le Mali a engagé en 2024 une démarche similaire, dans le cadre d’un nouveau code des personnes et de la famille adopté sous le régime du colonel Assimi Goïta. Le Burkina Faso, troisième membre de l’Alliance des États du Sahel (AES), s’est également orienté vers un encadrement plus strict des comportements jugés contraires aux valeurs sociétales dominantes. Cette convergence dépasse la simple coïncidence calendaire.

Les régimes militaires issus des ruptures de 2020 à 2023 ont fait de la souveraineté culturelle un argument central de leur légitimation. La criminalisation de l’homosexualité s’inscrit dans ce répertoire, aux côtés du rejet du franc CFA, de la sortie de la Cédéao et de la rupture des accords militaires avec Paris. Pour les pouvoirs en place, il s’agit moins d’innover juridiquement que de marquer une distance assumée avec les standards promus par l’Union européenne et certaines agences onusiennes.

Un texte aux implications diplomatiques sensibles

L’adoption d’un tel dispositif intervient à un moment charnière pour les relations extérieures du Niger. Depuis la prise du pouvoir par le général Abdourahamane Tiani, Niamey a réorienté ses partenariats vers la Russie, la Turquie et certains États du Golfe, tout en réduisant l’empreinte des coopérations européennes. Plusieurs programmes d’aide au développement conditionnent désormais leurs décaissements au respect d’indicateurs en matière de droits humains, dont l’orientation sexuelle constitue une composante. La nouvelle législation pourrait donc peser sur les arbitrages des bailleurs traditionnels.

Les organisations internationales de défense des droits humains, parmi lesquelles Human Rights Watch et Amnesty International, ont régulièrement alerté sur le rétrécissement des libertés individuelles dans le Sahel central. Pour les capitales du Nord, le sujet est devenu politiquement clivant : maintenir le dialogue avec des régimes jugés stratégiques sur le plan sécuritaire, tout en répondant aux exigences de leurs propres opinions publiques. Le calcul est d’autant plus délicat que la lutte contre les groupes jihadistes au Sahel reste un objectif partagé.

Une demande sociale et religieuse documentée

Sur le plan interne, la mesure répond à une demande exprimée de longue date par les autorités religieuses musulmanes, qui structurent une part importante du débat public nigérien. Le pays compte plus de 25 millions d’habitants, dont une écrasante majorité de confession musulmane sunnite. Les associations islamiques disposent d’un poids politique réel, renforcé depuis la suspension des partis et la mise en sourdine de la société civile pluraliste après juillet 2023. Leur soutien constitue un appui précieux pour un pouvoir de transition dont l’horizon institutionnel demeure incertain.

Reste que la portée concrète du texte dépendra de son application par les juridictions. Plusieurs États africains disposent de dispositions analogues sans procéder à des poursuites systématiques, faute de plaintes ou par prudence judiciaire. À l’inverse, l’existence même de l’incrimination produit des effets de stigmatisation et d’auto-censure, déjà observés ailleurs sur le continent. Les organisations de défense des minorités sexuelles, peu visibles au Niger, devraient désormais opérer dans un cadre encore plus contraint, avec un risque accru de migration vers les pays voisins plus tolérants, comme la Côte d’Ivoire ou le Bénin.

Selon Seneweb, le nouveau code pénal nigérien consacre formellement l’homosexualité comme infraction.

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