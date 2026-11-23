La demande de Canyon Resources, formulée auprès de l’ASX le 23 novembre 2026, ouvre une fenêtre étroite avant la reprise des échanges, attendue au plus tard mercredi 25 novembre. Le minier australien prépare une communication sur une levée de fonds dont ni le montant, ni le format, ni les souscripteurs n’ont été dévoilés. Derrière cette pause boursière se joue l’avenir du projet de bauxite de Minim-Martap, dans l’Adamaoua camerounais, l’un des gisements à plus haute teneur encore non exploités au monde.

Un tour de table conçu sous contrainte bancaire

La société arrive devant ses actionnaires dans une position inconfortable. Sa filiale locale Camalco a mobilisé 45,5 milliards de FCFA au 30 septembre 2026 sur le crédit syndiqué de 82 milliards consenti par AFG Bank Cameroon. Le solde, soit 36,5 milliards, demeure conditionnel : le chef de file a interrompu tout nouveau décaissement et subordonne la reprise des tirages à un réexamen complet du calendrier et du modèle financier de Camalco. Une mission de vérification technique des prêteurs sur le site a été programmée pour novembre 2026.

Cette prudence bancaire a pesé lourd. Canyon a renoncé à sa cible d’une première cargaison avant la fin 2026, sans fixer de nouvelle date dans son rapport trimestriel du 30 octobre. Or chaque trimestre perdu sur Minim-Martap profite mécaniquement aux producteurs guinéens, qui ont expédié plus de 145 millions de tonnes en 2023 selon l’US Geological Survey et visent le cap des 200 millions à moyen terme. La fenêtre commerciale camerounaise se referme à mesure que Conakry consolide ses partenariats avec les raffineries chinoises.

Jefferies et la bataille du préfinancement

Pour desserrer l’étau, Canyon a mandaté la banque d’affaires Jefferies afin d’explorer trois pistes : des préfinancements adossés à des contrats de vente, des partenariats industriels avec des acheteurs de long terme, et des opérations en capital classiques. Ce triptyque est devenu la norme pour les juniors minières confrontées à un marché actions peu réceptif. Il rappelle le schéma retenu par d’autres projets africains récents, où l’off-taker chinois ou moyen-oriental apporte à la fois la dette et la demande.

Le besoin affiché pour la phase 2 de Minim-Martap, qui doit hisser la capacité à deux millions de tonnes annuelles, avoisine 160 millions de dollars. À ce chiffre s’ajoutent les investissements d’infrastructure portuaire à Douala, en particulier le dragage et les installations de transbordement, indispensables pour accueillir les navires de classe Panamax. La question de l’affectation précise des fonds attendus reste ouverte : couvrira-t-elle l’achèvement de la phase 1, l’extension, ou servira-t-elle à rembourser partiellement AFG Bank pour débloquer les 36,5 milliards gelés ?

La mémoire du vote du 9 mars 2026

La direction de Canyon connaît le prix d’une opération mal préparée. Le 9 mars 2026, ses actionnaires ont rejeté deux placements cumulant 170 millions de dollars australiens. Le premier, de 70 millions, devait être souscrit par Afriland Bourse & Investissement, bras boursier d’Afriland First Bank. Le second, d’un montant de 100 millions, visait Eagle Eye Asset Holdings. Ce revers avait privé le projet d’un ancrage financier régional et laissé la filière camerounaise de la bauxite sans véhicule capitalistique robuste.

Cet épisode éclaire l’exercice d’équilibre auquel se livre désormais la direction. Toute nouvelle structure proposée devra convaincre une base d’investisseurs échaudée, sans diluer excessivement les porteurs historiques ni effrayer les prêteurs seniors. L’échec parallèle de l’offre publique d’achat du groupe indien A2MP a par ailleurs fermé la voie d’un rachat intégral, obligeant Canyon à défendre son autonomie actionnariale.

Un test pour la souveraineté minière camerounaise

L’opération dépasse le cadre d’une junior australienne. Minim-Martap figure dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 du Cameroun comme l’un des leviers de diversification des exportations, aux côtés du fer de Mbalam-Nabeba et du gaz de Kribi. Le pays, qui a enregistré une croissance de 3,8 % en 2024 selon la Banque mondiale, cherche à réduire sa dépendance aux hydrocarbures déclinants et à monétiser des réserves estimées à plus d’un milliard de tonnes dans l’Adamaoua.

Reste que la bauxite brute n’apporte au pays producteur qu’une fraction limitée de la valeur ajoutée, l’essentiel se captant dans l’alumine et l’aluminium primaire. La manière dont Canyon structurera son tour de table dira si le projet se cantonne à l’extraction ou s’il peut ouvrir, à terme, une filière transformation. La réponse se lira dans les prochains jours, à l’ouverture des carnets d’ordres de Sydney.

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