La distribution de carburants au Sénégal confirme sa vigueur. TotalEnergies Marketing Sénégal, bras aval du groupe français dans le pays, a publié des résultats au 30 septembre 2026 qui font ressortir une progression de 38% de son bénéfice net trimestriel sur un an. L’annonce, portée par la direction de la société basée à Dakar, intervient dans une conjoncture particulière : celle d’un pays devenu, depuis 2024, producteur de pétrole et de gaz, dont la consommation intérieure continue néanmoins de reposer massivement sur des produits raffinés importés ou issus de la Société africaine de raffinage (SAR).

Un distributeur historique dans un marché en recomposition

Présente de longue date au Sénégal, la filiale opère un réseau de stations-service, une activité de lubrifiants et une offre destinée aux professionnels, de l’aviation aux mines en passant par la pêche. Elle figure, aux côtés de Vivo Energy, Oryx et de plusieurs enseignes régionales, parmi les principaux distributeurs du pays. Le marché aval sénégalais, estimé en volumes à plus de deux millions de tonnes de produits pétroliers par an selon les ordres de grandeur publiés ces dernières années par les autorités du secteur, demeure encadré par un mécanisme de péréquation des prix piloté par le Comité national des hydrocarbures.

Dans ce cadre administré, les marges des distributeurs sont normées, ce qui rend la croissance du résultat net particulièrement dépendante de trois leviers : les volumes écoulés, l’optimisation logistique et la diversification vers les segments non réglementés comme les lubrifiants, le bitume ou les services aux grands comptes industriels. Une hausse de près de 40% du bénéfice trimestriel suggère que l’un au moins de ces leviers a joué à plein entre juillet et septembre 2026.

L’effet d’entraînement de Sangomar et de GTA

Le contexte énergétique sénégalais a profondément changé depuis le lancement, en juin 2024, de la production de pétrole sur le champ offshore de Sangomar, opéré par l’australien Woodside, suivi par la mise en service du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), à cheval sur la frontière mauritano-sénégalaise, piloté par BP et Kosmos Energy. Cette montée en puissance de l’amont a dopé l’activité industrielle, logistique et parapétrolière du pays, avec des retombées directes sur la demande de carburants, de lubrifiants et de services énergétiques auprès des sous-traitants, des armateurs et des chantiers associés.

Les distributeurs installés comme TotalEnergies Marketing Sénégal sont les premiers bénéficiaires de cet écosystème. La multiplication des bases logistiques autour de Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor, la croissance du trafic maritime et l’extension du réseau routier – avec la mise en service progressive d’axes comme l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack – soutiennent mécaniquement la consommation de gazole et d’essence. À cela s’ajoute la croissance démographique, le parc automobile sénégalais progressant d’environ 5% par an selon les données compilées ces dernières années par le ministère sénégalais des Transports.

Une performance à replacer dans la trajectoire du groupe

Au-delà du chiffre trimestriel, la performance de la filiale dakaroise s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe français, qui a fait de l’Afrique de l’Ouest un pilier de ses activités de distribution. TotalEnergies dispose de filiales marketing cotées dans plusieurs pays de la zone, du Sénégal à la Côte d’Ivoire en passant par le Mali et le Burkina Faso, dont les titres animent régulièrement la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan. Ces entités servent de courroie de transmission vers des actionnaires locaux et institutionnels de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Reste que la trajectoire de moyen terme de ces distributeurs dépendra de deux inconnues : la politique de prix des autorités sénégalaises, dans un pays où toute révision des tarifs à la pompe est socialement sensible, et la vitesse de pénétration du gaz naturel dans le mix énergétique national, portée par le projet Gas-to-Power. L’État sénégalais a fait du basculement d’une partie de la production électrique vers le gaz domestique une priorité, ce qui pourrait à terme réduire la part du fioul lourd et du diesel dans la production d’électricité. Les distributeurs devront alors arbitrer entre défense de leurs parts de marché traditionnelles et investissement dans les nouveaux segments, du GPL domestique aux solutions hybrides pour la mobilité.

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