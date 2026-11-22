La saisie de 1 700 kg de cocaïne annoncée un samedi par la police mauritanienne dans le Hodh Ech Chargui n’est pas un simple fait divers judiciaire. Elle vient confirmer, par son volume, le repositionnement de la Mauritanie sur la carte régionale du narcotrafic transatlantique, aux côtés du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Mali. Deux ressortissants étrangers ont été interpellés, et l’enquête, longue de trois mois, suggère un dispositif de renseignement bien installé en amont de l’interception.

Le Hodh Ech Chargui, verrou oriental d’un pays devenu zone de transit

Le choix du Hodh Ech Chargui n’est pas anodin. Cette région orientale, frontalière du Mali, se situe sur l’un des axes logistiques les plus sensibles du Sahel, entre les zones désertiques du nord-malien et les ports mauritaniens du littoral atlantique. Depuis le retrait des forces françaises du Mali en 2022 et la recomposition sécuritaire qui a suivi, les circuits de contrebande y ont gagné en souplesse, profitant de l’affaiblissement du maillage militaire conjoint dans cette bande frontalière.

Pour Nouakchott, la découverte de près de deux tonnes de cocaïne dans cette zone constitue un signal politique. La Mauritanie, longtemps présentée comme un îlot relatif de stabilité dans un Sahel en crise, se retrouve exposée à un risque que les autorités connaissent bien chez leurs voisins : la pénétration du crime organisé dans les circuits économiques locaux et, à terme, dans les administrations frontalières. L’interpellation de deux étrangers, qualifiée par les forces de l’ordre d’étape majeure de l’enquête, confirme l’existence d’une chaîne qui dépasse largement le territoire national.

Un corridor ouest-africain qui bat des records depuis dix ans

Replacée dans la décennie, la saisie du Hodh Ech Chargui s’inscrit dans une série d’opérations spectaculaires qui redessinent la géographie du narcotrafic ouest-africain. En 2019, la Guinée-Bissau avait saisi près de 1,8 tonne de cocaïne dans l’opération Navarra, puis 1,9 tonne quelques mois plus tard, confirmant son statut de narco-État de transit. Le Sénégal, de son côté, a multiplié les prises depuis 2021, dont une saisie de 1 137 kg à Kidira la même année, puis plus de 2 tonnes interceptées dans le port de Dakar en 2023 par la Direction des opérations de la Douane.

Ces chiffres convergent avec les évaluations de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui estime que l’Afrique de l’Ouest est redevenue, depuis 2019, l’un des principaux points de transit entre l’Amérique latine et le marché européen. La production colombienne, portée à des niveaux historiques selon les derniers rapports de l’agence onusienne, alimente des flux qui transitent par les Guyanes, le Brésil, puis traversent l’Atlantique pour accoster en Afrique de l’Ouest avant de remonter vers l’Europe, via le Sahel ou le Maghreb.

Un défi sécuritaire qui engage l’architecture régionale

La prise mauritanienne pose, en creux, la question de la coopération opérationnelle. La Mauritanie, membre du G5 Sahel aujourd’hui dissous mais signataire de plusieurs conventions bilatérales avec Rabat, Dakar et Madrid, dispose d’un maillage policier renforcé depuis le milieu des années 2010. Les opérations antidrogue y associent régulièrement l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), Interpol et des agences européennes comme l’Agence maritime d’analyse et d’opérations (MAOC-N) basée à Lisbonne.

Reste que la montée en puissance des saisies traduit aussi un paradoxe : plus les forces de sécurité interceptent, plus l’ampleur des flux réels devient visible. Les spécialistes estiment généralement que les saisies ne représentent qu’une fraction, entre 10 et 20 %, des quantités effectivement acheminées. Appliqué à la Mauritanie, ce ratio donne la mesure de l’exposition du pays à une économie criminelle dont les retombées déstabilisatrices ont déjà affaibli la Guinée-Bissau et contribué à l’effritement institutionnel du nord-malien.

Pour les autorités mauritaniennes, l’enjeu immédiat porte sur le traitement judiciaire du dossier et sur la remontée de la filière, de la plage de débarquement présumée jusqu’aux commanditaires. Mais l’enjeu stratégique dépasse largement le cadre national. La capacité de Nouakchott à endiguer ce corridor sahélo-atlantique conditionnera, dans les années qui viennent, la crédibilité de l’architecture sécuritaire que cherchent à reconstruire les États côtiers du golfe de Guinée et les pays du Maghreb.

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